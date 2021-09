Bombardier étend la gamme des services offerts à son centre de service de Dallas avec de nouvelles capacités liées à la réparation et la remise en état d’intérieurs d’avion

English French

Bombardier proposera à ses clients une gamme complète de services, allant des retouches à la remise en état complète de la cabine

La demande élevée pour des services d’équipementier d’origine se poursuivant dans la région, ces améliorations lui permettront de mieux soutenir ses clients aux États-Unis et en Amérique latine

Cet ajout de capacités constitue la plus récente amélioration du réseau de service à la clientèle en plein essor de Bombardier dont la superficie est en cours d’expansion de 50 %



MONTRÉAL, 22 sept. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bombardier est heureuse d’annoncer l’amélioration de ses activités de réparation et de remise en état d’intérieurs d’avion réalisées à son centre de service de Dallas, au Texas, en fournissant à ses clients des capacités accrues de maintenance et de soutien.

Bombardier collaborera avec Global Engineering & Technology, Inc. (GETI), un chef de file du marché de l’ameublement d’avion depuis 1991, pour offrir à ses clients la plus haute qualité de l’industrie en matière de service et de soutien améliorés liés aux intérieurs d’avion à son centre de service de Dallas. Reposant sur la relation de longue date liant les deux entreprises, cette collaboration avec GETI, établie à Wichita, au Kansas, bénéficiera du fait que le fournisseur connaît déjà très bien les avions d'affaires Bombardier grâce au centre de service de Bombardier situé à Wichita.

Les clients du centre de service de Dallas bénéficieront de services améliorés de réparation et de remise en état des revêtements de sol, des meubles, des sièges et des tissus d'ameublement de leur avion de diverses plateformes. Le centre de service primé de Bombardier situé à Dallas offre en permanence une expérience client de calibre international grâce à ses techniciens de maintenance hautement qualifiés, son personnel d'assistance dévoué et sa recherche de l'excellence en matière de service par le biais d’occasions continues d'apprentissage et de formation des membres de ses différentes équipes de service.

« Nous sommes enchantés d’offrir à nos clients encore plus d’options de réparation et remise en état de niveau d’équipementier d’origine dans nos installations de calibre international de Dallas, a déclaré Christopher Debergh, vice-président, Pièces et services d’équipementier d’origine. L’amélioration de ces services est une preuve éloquente de notre engagement de continuer à répondre à la demande croissante de nos clients en produits et offres de haute qualité dépassant les attentes. »

L’ajout de capacités liées aux intérieurs d’avions fait suite à une série d’annonces de Bombardier sur des améliorations apportées à son réseau mondial de service à la clientèle. Ces annonces portaient notamment sur l’expansion de son réseau de centres de service à Berlin, à Miami, à Londres-Biggin Hill et à Singapour ainsi que sur le nouveau centre de service en cours de construction à Melbourne, en Australie. De plus, les clients ont accès à de nouvelles escales de maintenance en ligne situées à des endroits stratégiques aux États-Unis et en Europe, ainsi qu’à 30 unités d’intervention mobile auprès de la clientèle prêtes à intervenir dans le monde entier, toutes étant équipées pour offrir des services de soutien sur les avions d'affaires de Bombardier Learjet, Challenger et Global, de calibre international. Augmentant actuellement la superficie de ses centres de service à l'échelle mondiale, Bombardier est en bonne voie d’accroître de 50 % la superficie de son infrastructure globale de service et de soutien.

À propos de Bombardier

Bombardier est un leader mondial de l’aviation, créant des avions novateurs qui changent la donne sur leur marché. Nos produits et nos services offrent des expériences de calibre international qui établissent de nouvelles normes en matière de confort des passagers, d’efficacité énergétique, de fiabilité et de sécurité.

Établie à Montréal, au Canada, Bombardier est présente dans plus de 12 pays où elle dispose d’installations de production et d’ingénierie et d’un réseau de soutien clientèle. La Société soutient une flotte mondiale de plus de 4 900 avions en service auprès d’un large éventail de sociétés multinationales, de fournisseurs de vols nolisés et d’avions en multipropriété, de gouvernements et de particuliers.

Notes aux rédacteurs

