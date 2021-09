Le National Institute on Ageing annonce une nouvelle collaboration avec TELUS Santé dans le but de favoriser l’autonomie des personnes âgées

English French

TORONTO, 22 sept. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le National Institute on Ageing (NIA) annonce aujourd’hui une collaboration avec TELUS Santé visant à faire connaître au public les technologies d’assistance ayant pour objectif de permettre aux personnes âgées de maintenir un mode de vie actif et indépendant. Grâce à une contribution de 100 000 $ de la part de TELUS Santé, le NIA sera en mesure de mettre à disposition des documents imprimés et des ressources en ligne dans le but d’informer les personnes âgées et leurs aidants sur la façon dont la technologie peut favoriser l’inclusion sociale, les capacités fonctionnelles, la santé, le mieux-être et la sécurité.



Dans le contexte de la pandémie, 91 pour cent des Canadiens ont indiqué vouloir vivre dans leur domicile le plus longtemps possible. Les technologies peuvent grandement contribuer à accroître la sécurité, la santé et l’autonomie des personnes âgées, tout en leur fournissant un moyen accessible de garder le contact avec leurs aidants et leurs proches.

« Les solutions technologiques peuvent jouer un rôle clé quand vient le temps d’aider les personnes âgées à mener une vie plus saine et à garder le contact avec leurs proches, explique Michael Nicin, directeur général du NIA. Il existe de plus en plus d’outils et d’appareils dont l’objectif est de favoriser un mode de vie autonome pour les personnes âgées. Ceux-ci incluent les appareils et les applications de surveillance et de gestion des maladies chroniques, de détection des chutes et des pertes d’équilibre, et de soutien pour aider les gens à réagir en situation d’urgence. Notre collaboration avec TELUS Santé nous permettra d’informer plus de Canadiens au sujet des technologies qui peuvent les aider à mener une vie saine. »

Les chutes sont la principale cause de blessures chez les personnes âgées au Canada, et sont en grande partie évitables. Les blessures liées aux chutes ne sont pas à prendre à la légère puisqu’elles peuvent être la cause de handicaps, de douleurs chroniques, de perte d’autonomie et d’une réduction de la qualité de vie. Les technologies d’assistance qui comprennent la détection automatique des chutes et les capacités d’intervention d’urgence, comme le Compagnon Santé connectée de TELUS et le Compagnon TELUS Santé pour Apple Watch , assurent une surveillance d’urgence en tout temps et constituent d’importants alliés pour les personnes âgées et leurs aidants en matière de sécurité, d’activité physique et d’autonomie.

« Venir en aide aux personnes vulnérables présentant un risque élevé de chute ou de problème médical est au cœur de notre stratégie en matière de soins de santé. TELUS Santé fournit des technologies novatrices qui accordent la priorité aux patients pour leur donner les moyens de vivre plus sainement, explique Juggy Sihota, vice-présidente de Solutions de santé grand public, TELUS. Nous sommes fiers de collaborer avec le NIA et de fournir aux personnes âgées de l’information sur les manières de prendre soin d’eux et de vivre de façon autonome plus longtemps, ce qui leur procure, à eux et à leurs proches, la tranquillité d’esprit de savoir qu’ils peuvent compter en tout temps sur un ensemble d’outils numériques. »

Dans le cadre de sa collaboration continue, le NIA est aussi heureux d’annoncer la nomination de Juggy Sihota, vice-présidente de Solutions de santé grand public, TELUS, au sein de son comité consultatif. Juggy pilote la stratégie, les principes d’exécution et les activités de l’unité d’affaires Solutions de santé grand public de TELUS, à l’échelle nationale. Elle met au point et adapte des produits et services qui répondent aux besoins pressants des Canadiens en matière de santé, y compris des services comme Mes Soins TELUS Santé, le service de soins virtuels affichant la croissance la plus rapide et le mieux coté par les patients au Canada. Le NIA souhaite la bienvenue à Juggy et compte bien œuvrer avec cette dernière pour aider tous les Canadiens à vieillir en santé.

À propos de TELUS Santé

TELUS Santé est un chef de file des solutions de soins de santé numériques. Elle fournit des solutions de soins de santé virtuels, de télésoins à domicile, de dossiers médicaux et de santé électroniques, de gestion des avantages sociaux et d’officine, ainsi que des services d’intervention en cas d’urgence. En tirant parti de la puissance de la technologie pour offrir des solutions et des services connectés, TELUS Santé facilite l’accès aux soins et révolutionne la circulation de l’information dans le secteur de la santé. Ce faisant, elle améliore la collaboration, l’efficacité et la productivité au profit des médecins, des pharmaciens, des autorités sanitaires, des fournisseurs de soins de santé paramédicaux, des assureurs, des employeurs et des citoyens. Elle progresse ainsi vers l’atteinte de son objectif : transformer les soins de santé et donner aux Canadiens les moyens de prendre leur santé en main.

Dans les cliniques de TELUS Santé, des équipes de professionnels de la santé réputés et passionnés offrent des soins de premier ordre axés sur le patient à des milliers de familles, d’employeurs et de professionnels canadiens dans plus de 15 cliniques au pays.

Pour en savoir plus, rendez-vous à telussante.com .

À propos du National Institute on Ageing

Le National Institute on Ageing est un groupe de réflexion de l’Université Ryerson axé sur les réalités du vieillissement de la population du pays. Suivez-nous sur Twitter @RyersonNIA et appuyez notre demande d’adoption d’une stratégie nationale à l’intention des personnes âgées @NSS_Now .





Pour tout renseignement complémentaire, les membres des médias sont priés de joindre :

Candice O’Grady

candice.ogrady@ryerson.ca

National Institute on Ageing

647-370-0244