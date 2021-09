RAMSAY SANTE renforce ses activités de soins primaires avec l'acquisition de la société danoise WeCare

English French

COMMUNIQUE DE PRESSE

Paris, le 22 septembre 2021

Ramsay Santé renforce ses activités de soins primaires

avec l’acquisition de la société danoise WeCare

Ramsay Santé, leader européen de l’offre globale de soins , avec 350 établissements répartis dans 5 pays, annonce l’acquisition de la société danoise WeCare Holding , opérateur de soins primaires et de recrutement temporaire de personnel s de santé , dont le chiffre d’affaires est de 30 millions d’euros.





Cette acquisition s’inscrit dans la stratégie de Ramsay Santé de renforcer son offre de soins primaires , en cohérence avec la mission de Ramsay Santé « être votre partenaire santé de confiance » .





Par cette opération, Ramsay Santé permet à WeCare au travers de sa filiale Danoise Capio d’accroître sa capacité à offrir des soins de qualité aux patients dans un environnement de travail attractif pour ses professionnels de santé.





« Depuis plusieurs années, le secteur de la santé est confronté à de nouveaux enjeux sociétaux, exacerbés par la crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19 : services d’urgences débordés, développement constant de la chirurgie ambulatoire, déserts médicaux en zone rurale, manque d’attractivité de la médecine de ville pour les professionnels de santé, etc. Face à ces enjeux, il devient incontournable de trouver des solutions complémentaires pour garantir l’accès aux soins du plus grand nombre. C’est pourquoi la stratégie de notre Groupe vise à développer une offre de soins primaires, complémentaire à l’activité hospitalière, pour proposer une prise en charge globale du patient à toutes les étapes de son parcours de soins. C’est dans cette optique que nous préparons déjà l’ouverture en France de structures de soins de proximité́, financées à la capitation, sur le modèle des centres de soins primaires suédois et norvégiens. L’intégration de la société danoise WeCare est une réelle opportunité pour renforcer cette stratégie. » déclare Pascal Roché, Directeur Général de Ramsay Santé.

WeCare Holding est un opérateur de soins de santé qui comprend deux entités :

Alles Lægehus qui gère 32 cliniques de médecine générale dans tout le Danemark (18 au Jutland, 3 sur l’île de Fyn et 11 dans la région de Sjælland), avec 114 000 patients

Ainsi qu’une agence de recrutement temporaire dans le domaine de la santé, qui opère dans les pays scandinaves.

La société est ainsi présente dans tout le Danemark, y compris dans des zones rurales où les ressources médicales sont rares.

« Je me réjouis d’accueillir les équipes de WeCare au sein du Groupe au Danemark. Nous partageons un fort esprit d'entraide et d'innovation qui nous guide pour améliorer constamment notre offre de soins de santé au bénéfice des patients mais aussi des professionnels de santé. » déclare Christian Bech Høngaard, directeur général de Capio Danemark.

À propos de WeCare Holding

Fondée en 2018 par Thomas Helt, physiothérapeute de formation, la société danoise WeCare Holding comprend 2 entités : Alles Lægehus A / S qui gère 32 cliniques de médecine générale (18 au Jutland, 3 à Fyn et 11 dans le Sjælland) et une agence de recrutement temporaire de professionnels de santé qui opère dans les pays scandinaves, au Groenland et dans les îles Féroé.

À propos de Ramsay Santé

Après le rachat du groupe Capio en 2018, Ramsay Santé est devenu l’un des leaders européens de l’hospitalisation privée et des soins primaires. Le groupe compte aujourd’hui 36 000 salariés et travaille avec près de 8 600 praticiens libéraux.

Présent dans 5 pays, la France, la Suède, la Norvège, le Danemark et l’Italie, le groupe soigne plus de 7 millions de patients par an dans ses 350 établissements.

En hospitalisation, Ramsay Santé propose la quasi-totalité des prises en charges médicales et chirurgicales dans trois métiers : Médecine-Chirurgie-Obstétrique (MCO), Soins de Suite et de Réadaptation (SSR) et Santé Mentale. Partout où il est présent, le groupe participe aux missions de service public de santé et au maillage sanitaire du territoire, comme en Suède où le groupe dispose de plus d’une centaine de maisons de santé de proximité.

La qualité et la sécurité des soins est la priorité du groupe dans tous les pays où il opère. C’est pourquoi le groupe est aujourd’hui l’une des références en matière de médecine moderne, tout particulièrement en matière de chirurgie ambulatoire et de récupération améliorée après chirurgie (RAAC).

Le groupe investit également tous les ans plus de 200 millions d’€ dans ses établissements que ce soit dans les nouvelles technologies chirurgicales, d’imagerie, la construction et la modernisation d’établissements… Il innove aussi au service des patients avec de nouveaux outils digitaux ou encore en faisant évoluer ses organisations pour une meilleure efficacité de la prise en charge.

