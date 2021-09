Communiqué de presse Capgemini// Capgemini lance une offre Stratégie Net Zero pour aider les organisations à concrétiser leurs engagements en termes de développement durable

English French

Victoire Grux

Tél. : +33 6 04 52 16 55

E-mail : victoire.grux@capgemini.com

Capgemini lance une offre Stratégie Net Zero1 pour aider les organisations à concrétiser leurs engagements en termes de développement durable

Stratégie Net Zero, l’une des composantes du portefeuille d’offres développement durable de Capgemini, s’ajoute à l’offre « Sustainable IT », lancée en juin

Paris/New York, le 22 septembre 2021 – Capgemini lance aujourd’hui sa seconde offre développement durable, conçue pour permettre à ses clients de concrétiser leurs objectifs climatiques et d’accélérer leur trajectoire vers le « zéro émission nette ». Stratégie Net Zero s’appuie sur l’expertise du Groupe en matière de développement durable et sur sa connaissance approfondie des différents secteurs d’activité. Les offres développement durable de Capgemini contribuent à une double ambition, en tant qu’entreprise responsable, de parvenir à la neutralité carbone de ses opérations d'ici à 2025 et de « zéro émission nette » d'ici à 2030, et d’accompagner ses clients afin d'économiser 10 millions de tonnes de CO2 d'ici à 2030.

En utilisant des objectifs fixés scientifiquement et en s'appuyant sur une décennie d'expertise, Capgemini travaille avec ses clients pour définir leur vision, leur trajectoire et leur feuille de route vers la décarbonation. Conçue par Capgemini Invent, la marque d’innovation digitale, de design et de transformation du groupe Capgemini, l'offre Stratégie Net Zero permet aux clients d’accélérer leur parcours vers le « zéro émission nette ».

« Nous croyons fermement qu’un avenir durable ne peut émerger que par une collaboration étroite entre nos clients, partenaires, fournisseurs et autres parties prenantes à travers tous les secteurs d’activité. Les enjeux climatiques exigent des décisions courageuses et une action collective. Notre offre Stratégie Net Zero, alimentée par les données et les dernières technologies, est conçu pour aider les clients à passer des engagements aux résultats », commente Cyril Garcia, Directeur général de Capgemini Invent et membre du Comité de Direction générale de Capgemini, à la tête de la Responsabilité Sociétale et Environnementale du Groupe.

L'un des défis de transformation les plus urgents auxquels les organisations sont confrontées aujourd'hui est de parvenir à diminuer les émissions de CO2 de 45 % d'ici à 2030 et d’aboutir à « zéro émission nette » d'ici à 20502. L’offre Stratégie Net Zero lancée aujourd’hui comprend la collaboration avec les clients pour définir leurs objectifs de développement durable et leur vision des enjeux climatiques, ainsi que la mise en place d’une structure organisationnelle et d’une gouvernance qui permettront aux clients de réaliser leurs ambitions en matière de décarbonation. En outre, Capgemini aide ses clients à mettre en œuvre des modèles économiques innovants et à associer les bons talents et les bonnes parties prenantes pour parvenir à une réduction d’émission de CO 2 .

Ouvrir la voie à la neutralité carbone avec GASAG

La Stratégie Net Zero et les offres développement durable de Capgemini ont déjà été déployés avec succès chez plusieurs clients majeurs, dont GASAG, l’un des plus importants fournisseurs d’énergie en Allemagne. GASAG a mis en place avec Capgemini Invent un plan d’action pour être neutre en carbone d’ici à 2045, incluant ses objectifs de neutralité, les champs d’action et une feuille de route de décarbonation.

GASAG a rendu les émissions de CO 2 à l’échelle de l’entreprise identifiables et peut maintenant mener les actions pour les réduire efficacement, avec un potentiel de réduction total d'environ 2,5 millions de tonnes de CO 2 .

« Le développement durable est notre boussole. Nous sommes conscients que nombre de nos modèles économiques actuels sont limités, mais de grandes opportunités de croissance vont se présenter sur notre chemin vers la neutralité carbone. Grâce à notre expertise et notre passion, nous pouvons contribuer de façon pertinente à la transition énergétique. Capgemini Invent nous accompagne dans ce parcours vers une feuille de route de décarbonation efficace », a déclaré Georg Friedrichs, président du conseil d’administration de GASAG AG.

Pour en savoir plus sur le plan de développement durable de Capgemini, cliquez ici.

A propos de Capgemini

Capgemini est un leader mondial, responsable et multiculturel, regroupant 290 000 personnes dans près de 50 pays. Partenaire stratégique des entreprises pour la transformation de leurs activités en tirant profit de toute la puissance de la technologie, le Groupe est guidé au quotidien par sa raison d’être : libérer les énergies humaines par la technologie pour un avenir inclusif et durable. Fort de plus de 50 ans d’expérience et d’une grande expertise des différents secteurs d’activité, Capgemini est reconnu par ses clients pour répondre à l’ensemble de leurs besoins, de la stratégie et du design jusqu’au management des opérations, en tirant parti des innovations dans les domaines en perpétuelle évolution du cloud, de la data, de l’Intelligence Artificielle, de la connectivité, des logiciels, de l’ingénierie digitale et des plateformes. Le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 16 milliards d'euros en 2020. Get The Future You Want* - www.capgemini.com .

*Réalisez le futur que vous voulez

1 Stratégie « Zéro Emission Nette »

2 D’après le rapport de l’IPCC “Summary For Policymakers: Special Report” (2018)

Pièce jointe