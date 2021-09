Résultats semestriels 2021

Paris, le 22 septembre 2021, 17h45

RESULTATS SEMESTRIELS

EN TRES FORTE PROGRESSION :

Chiffre d’Affaires : 1.280,6M€ (+28%)

Ebitda: 69,2M€

Résultat opérationnel courant 57,9M€

Bénéfice net consolidé : 35,4M€





Le Directoire de SYNERGIE s’est réuni le 20 septembre 2021 et a arrêté les comptes intermédiaires consolidés au 30 juin 2021. Les procédures de revue limitée de ces comptes ont été réalisées et le rapport correspondant est en cours d’émission.

Consolidés - en M€ S1 2021 S1 2020 S1 2019 Chiffre d'affaires 1 280,6 1 000,6 1 295,6 Ebitda 69,2 39,9 64,8 Résultat opérationnel courant (1) 57,9 30,0 54,5 Résultat opérationnel 55,4 24,5 52,6 Résultat financier (0,5) (1,9) (1,0) Résultat avant impôts 54,9 22,6 50,6 Charge d’impôt (2) (19,5) (12,6) (23,4) Résultat net 35,4 10,0 27,2 dont part du Groupe 32,7 8,9 25,8

(1) avant amortissement et dépréciation des incorporels

(2) dont CVAE 3,7M€ en 2021 et 6,1M€ en 2020

Chiffre d’affaires de 1.280,6M€

SYNERGIE a réalisé un excellent début d’année avec un niveau d’activité semestriel de 1.280,6M€, très proche de celui de 2019 (1.295,6M€).

L’International qui représente près de 58% du consolidé, est en très forte progression tant en Europe du Nord (+22,8%) qu’en Europe du Sud (+47,6%) où l’Italie joue un rôle moteur avec un chiffre d’affaires de 299,5M€ représentant désormais plus de 23% de l’activité du Groupe.

En France, la hausse de l’activité s’est également poursuivie (+19,4%).

La stratégie de diversification menée dans l’ensemble des pays où le Groupe est implanté a porté ses fruits avec de nouvelles positions conquises dans des secteurs porteurs (logistique, call centers, santé, agroalimentaire, environnement, numérique et activités liées à la mutation des villes), confirmant également le recours accru à l’intérim pour répondre au besoin de flexibilité et d’agilité des entreprises.

Ebitda et résultat opérationnel courant

La diversification ainsi opérée au bénéfice d’une clientèle à plus forte valeur ajoutée, conjuguée aux effets de réductions de coûts engagées en 2020, a permis d’obtenir un Ebitda élevé : 69,2M€ (contre 39,9M€ en 2020), soit 5,4% du chiffre d’affaires.

Le résultat opérationnel courant atteint ainsi 57,9M€ (contre 30M€ en 2020) dont 26,8M€ à l’International et 31,1M€ en France, illustrant la pertinence des investissements réalisés depuis plusieurs années dans la transformation digitale, le recrutement de consultants experts et la formation des collaborateurs permanents et intérimaires.

Les filiales Entreprises de Services Numériques ont affiché un Ebitda de 3,8M€ (11,3% du chiffre d’affaires) confortant SYNERGIE dans sa décision d’avoir porté en juin 2021 sa participation dans DCS EASYWARE de 66% à 100%.

Résultat opérationnel

Le résultat opérationnel s’est établi à 55,4M€ compte tenu d’amortissements d’incorporels limités à 2,8M€.

Résultat financier

La charge financière de 0,5M€ se compose d’un coût de l’endettement financier net de 1,2M€ et d’un gain de change de 0,7M€ (effet de l’évolution de la parité euro/livre sterling).

Résultat net

Après prise en compte d’une charge d’impôt de 19,5M€ (dont CVAE 3,7M€), le bénéfice net consolidé s’établit à 35,4M€ (dont part du Groupe 32,7M€) contre 10M€ en 2020, surperformant nettement le résultat de 2019 (27,2M€).

Une structure financière solide

La structure financière du Groupe reste très solide, avec des capitaux propres au 30 juin 2021 s’élevant à 533,9M€, une variation du besoin en fonds roulement toujours positive (14,7M€) et une trésorerie nette de tout endettement de 186,5M€ (y compris créances CICE mobilisables à hauteur de 81,4M€).

Perspectives 2021

La rentabilité du Groupe, revenue au niveau atteint avant la crise sanitaire, ainsi que sa structure financière lui donnent toute latitude pour poursuivre sa stratégie de développement axée sur la transformation digitale, le recrutement d’experts et cadres et l’étude de dossiers d’acquisitions tant en France qu’à l’International.

Le Groupe confirme sa confiance en l’avenir avec pour objectif un chiffre d’affaires à périmètre constant supérieur à 2,6 milliards d’euros sur l’exercice et le maintien d’une rentabilité élevée.

