La Banque Laurentienne s’associe à Arbres Canada pour planter 500 arbres au pays

MONTRÉAL, 22 sept. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- À l’occasion de la Journée nationale de l’arbre et de la Semaine nationale de l’arbre et des forêts, la Banque Laurentienne du Canada (TSX : LB) (la « Banque ») annonce un partenariat avec Arbres Canada afin de planter 500 arbres à travers le Canada, appuyant ainsi les efforts de reboisement de l'organisme via son programme national de verdissement.



« La pandémie de COVID-19 a rappelé à quel point il est important que tous aient accès à un milieu de vie et à des espaces verts. La Banque Laurentienne est fière de participer à la plantation de 500 nouveaux arbres dans plusieurs communautés à travers le pays. Cette initiative s’inscrit dans la stratégie ESG de la Banque pour son réduire son empreinte carbone et investir dans les communautés qu’elle dessert. » a déclaré Rania Llewellyn, présidente et chef de la direction de la Banque Laurentienne du Canada.

« Arbres Canada se fait un devoir d'améliorer la vie des Canadiens en plantant et en prenant soin des arbres », ajoute Danielle St-Aubin, chef de la direction d'Arbres Canada. « Nous saluons la Banque Laurentienne du Canada pour son engagement environnemental et son soutien à la reforestation de notre pays. Nous nous réjouissons de notre partenariat qui permettra la création de milieux de vie plus agréables. »

À propos de Banque Laurentienne Groupe Financier

Fondé en 1846, Banque Laurentienne Groupe Financier est un fournisseur de services financiers diversifiés dont la mission est d’aider ses clients à améliorer leur santé financière. La Banque Laurentienne du Canada et ses entités sont collectivement désignées sous le nom de Banque Laurentienne Groupe Financier (le « Groupe » ou la « Banque »).

Le Groupe emploie plus de 2 900 personnes guidées par les valeurs de proximité, de simplicité et d’honnêteté et offre à ses clients particuliers, commerciaux et institutionnels un vaste éventail de solutions et de services axés sur les conseils. Grâce à ses activités pancanadiennes et à sa présence aux États-Unis, le Groupe est un important joueur dans de nombreux segments de marché.

Le Groupe gère un actif au bilan de 44,9 milliards $, de même que des actifs administrés de 31,2 milliards $.

À propos d’Arbres Canada

Arbres Canada est le seul organisme sans but lucratif national dédié à la plantation et à l’entretien des arbres dans des environnements ruraux et urbains. Grâce à nos programmes et à nos efforts de recherche et d’engagement, nous avons aidé à rétablir le couvert forestier de zones dévastées par des catastrophes naturelles, accompagné des collectivités dans la gestion de leurs forêts urbaines, soutenu plus de 700 projets de verdissement de cours d’école et organisé des conférences sur la forêt urbaine. Jusqu’à présent, nous avons planté plus de 83 millions d’arbres avec nos commanditaires et partenaires communautaires.

