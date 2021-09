Hyloris nomme Jean-Luc Vandebroek au poste de directeur financier

English French

Apporte plus de 25 ans de leadership financier exécutif

Liège, Belgique – 23 septembre 2021 – Hyloris Pharmaceuticals SA (Euronext Bruxelles : HYL), une société biopharmaceutique spécialisée engagée à répondre aux besoins médicaux non satisfaits en réinventant les médicaments existants, annonce aujourd'hui que Jean-Luc Vandebroek rejoindra la Société en tant que Directeur Financier. En plus de son nouveau rôle chez Hyloris, Jean-Luc restera administrateur non exécutif du conseil d'administration de Bone Therapeutics pendant une période de transition pour diriger une succession gérée. Jean-Luc rapportera au PDG d'Hyloris et ancien directeur financier par intérim Stijn Van Rompay.

Jean-Luc Vandebroek est un cadre chevronné qui a récemment occupé le poste de directeur financier de Bone Therapeutics, une société de biotechnologie cotée en bourse basée à Gosselies, en Belgique. Avant cela, il était CFO et CIO chez Alcopa et Fluxys, et avant cela, il a occupé divers postes financiers seniors au sein du Groupe Delhaize. Jean-Luc est un membre expérimenté du Comité Exécutif et a une expérience dans le développement et la mise en œuvre de stratégies de financement et de transactions et dispose d'un vaste réseau mondial d'investisseurs et d'institutions financières. Jean-Luc est titulaire d'un Master in Business Administration de la Louvain Management School.

Jean-Luc Vandebroek, Chief Financial Officer d'Hyloris, a déclaré : « Je suis très heureux de rejoindre cette entreprise unique et en pleine croissance et j'ai hâte de travailler avec l'équipe et de commencer à interagir avec les investisseurs et les analystes au cours des prochaines semaines. Je m'engage à tirer parti de mon expertise pour aider l'entreprise à réaliser son ambition de devenir un leader mondial des médicaments à valeur ajoutée brevetés, reformulés et réutilisés. »

Stijn Van Rompay, Chief Executive Officer d'Hyloris, a ajouté : « Au nom de notre personnel et de notre Conseil d'Administration, je suis très heureux d'accueillir Jean-Luc en tant que Directeur Financier. Ses antécédents démontrés en matière de financement en biotechnologique et de leadership exécutif seront progressifs à mesure que nous élargirons davantage notre base d'actionnaires à l'échelle internationale et que nous nous préparons à la prochaine phase de croissance de notre entreprise. Nous restons sur la bonne voie pour tenir notre promesse d'élargir notre portefeuille de R&D avec 4 nouveaux produits candidats cette année et nous sommes impatients d'informer le marché de notre progression au cours de la période à venir. »

À propos de Hyloris Pharmaceuticals

Hyloris est une société biopharmaceutique spécialisée qui identifie et libère le potentiel caché des médicaments existants au profit des patients, des médecins et du système de santé. Hyloris applique son savoir-faire et ses innovations technologiques aux produits pharmaceutiques existants et a constitué un vaste portefeuille breveté de 13 produits à valeur ajoutée, reformulés et réutilisés, qui pourraient offrir des avantages considérables par rapport aux alternatives actuellement disponibles. Deux produits sont en phase initiale de commercialisation avec des partenaires : Sotalol IV pour le traitement de la fibrillation auriculaire et Maxigesic® IV, un traitement de la douleur postopératoire non opioïde. La stratégie de développement de la société se concentre principalement sur la voie réglementaire 505 (b) 2 de la FDA, qui est spécifiquement conçue pour les produits pharmaceutiques pour lesquels la sécurité et l'efficacité de la molécule ont déjà été établies. Cette voie peut réduire le fardeau clinique requis pour mettre un produit sur le marché, raccourcir considérablement les délais de développement et réduire les coûts et les risques. Hyloris est basé à Liège, en Belgique. Pour plus d'informations, visitez www.hyloris.com et suivez-nous sur LinkedIn.

Pour plus d'informations, veuillez contacter Hyloris Pharmaceuticals :

Marieke Vermeersch

VP Relations Investisseurs et Communications d'Entreprise

Tél : +32 (0) 479 490 603

investorrelations@hyloris.com

Clause de non-responsabilité et déclarations prospectives

Hyloris signifie « haut rendement, risque plus faible », qui se rapporte à la voie réglementaire 505 (b) (2) pour l'approbation de produit sur laquelle l'Émetteur se concentre, mais ne concerne en aucun cas ou ne s'applique en aucun cas à un investissement dans les Actions. Certaines déclarations contenues dans ce communiqué de presse sont des « déclarations prospectives ». Ces déclarations prospectives peuvent être identifiées en utilisant une terminologie prospective, y compris les mots « croit », « estime », « prévoit », « s’attend », « a l’intention », « peut », « sera », « planifie », « continuer », « en cours », « potentiel », « prévoir », « projeter », « cibler », « rechercher » ou « devrait », et inclure les déclarations que la société fait concernant les résultats escomptés de sa stratégie. Ces déclarations se rapportent à des événements futurs ou à la performance financière future de la société et impliquent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs, dont beaucoup sont indépendants de la volonté de la société, qui peuvent entraîner les résultats réels, les niveaux d'activité, les performances ou les réalisations de la société. La société ou son secteur d’activité diffèrent sensiblement de ceux exprimés ou sous-entendus par tout énoncé prospectif. La Société n'assume aucune obligation de mettre à jour ou de réviser publiquement les déclarations prospectives, sauf si la loi l'exige.

