Ajustement de la guidance 2021 afin de refleter la révision majeure par IHS Markit de la prévision de production automobile mondiale pour le 2nd semestre 2021

Nanterre (France), le 23 septembre 2021

AJUSTEMENT DE LA GUIDANCE 2021 AFIN DE REFLETER LA REVISION MAJEURE PAR IHS MARKIT DE LA PREVISION DE PRODUCTION AUTOMOBILE MONDIALE POUR LE 2ND SEMESTRE 2021

La dernière prévision de production automobile mondiale, publiée jeudi dernier par IHS Markit, reflète une forte réactualisation des chiffres attendus pour le 2nd semestre 2021. Cette forte réduction est principalement due à un impact plus important qu’attendu de la pénurie de semi-conducteurs qui génère une forte volatilité dans les programmes de production des constructeurs automobiles.

La production automobile mondiale1 pour le 2nd semestre 2021 est maintenant estimée par IHS Markit à :

34,5 millions de véhicules pour le 2nd semestre 2021 (dont 16,1 millions au T3 et 18,4 millions au T4) contre 39,3 millions de véhicules dans la précédente prévision du mois d’août (dont 18,1 millions au T3 et 21,2 millions au T4),

conduisant à une production automobile mondiale pour l’année 2021 maintenant estimée à :

72,0 millions de véhicules pour 2021 contre 76,8 millions de véhicules dans la précédente prévision du mois d’août.

La guidance financière de Faurecia pour 2021 était explicitement basée sur une hypothèse de production automobile mondiale de 76,6 millions de véhicules sur l’ensemble de l’année, soit 39,1 millions de véhicules produits au 2nd semestre 2021.

En raison de la forte volatilité actuelle et, par conséquent, de la faible fiabilité des programmes de production des constructeurs automobiles (reçus par EDI) et compte tenu de de la forte réduction de 4,8 millions de véhicules en production prévue au 2nd semestre dans la dernière prévision de IHS Markit, notre référence pour l’industrie, Faurecia révise ses objectifs financiers pour l’année 2021.

Sur la base d’une hypothèse de 72 millions de véhicules produits sur l’ensemble de l’année 2021, Faurecia vise maintenant :

Ventes d ’ environ 15,5 milliards d ’ euros avec une forte surperformance organique > +600 points de base (contre une guidance précédente de ventes ≥ 16,5 milliards d’euros avec une forte surperformance organique > +600 points de base)

Marge opérationnelle comprise entre 6,0 % et 6,2 % des ventes (contre une guidance précédente d’environ 7 % des ventes)

Cash-flow net d’environ 500 millions d’euros et ratio dette nette/EBITDA ≤ 1,5x à la fin de l’année (contre une guidance précédente de cash-flow net > 500 millions d’euros et de ratio dette nette/EBITDA < 1,5x en fin d’année)

En 2020, avec une production automobile mondiale similaire (71 millions de véhicules) et des ventes de 14,5 milliards d’euros, Faurecia avait généré une marge opérationnelle de 2,9 % des ventes et un cash-flow net de 13 millions d’euros.

Cette guidance 2021 révisée, ajustée afin de refléter la réduction sévère de production automobile mondiale à 72 millions de véhicules sur l’ensemble de l’année 2021, confirme le fort levier opérationnel de Faurecia et l’efficience de ses actions de résilience.

1 Prévisions d’IHS Markit du mois de Septembre, avec le retraitement habituellement pratiqué par Faurecia, c’est-à-dire la mise en adéquation avec les chiffres de la CAAM pour la Chine (exclusion des véhicules > 3,5t)







