Selskabsmeddelelse nr. 28/2021

Alm. Brand Forsikring A/S modtager ‘A+’-rating og Alm. Brand A/S modtager ’A’-rating fra Fitch Ratings

Alm. Brand Forsikring A/S og Alm. Brand A/S er blevet kreditvurderet af det internationale kreditvurderings-institut Fitch Ratings. Alm. Brand Forsikring A/S er blevet tildelt en forsikringsrating (Insurance Financial Strength Rating, IFSR) på ’A+’. Samtidig er Alm. Brand A/S blevet tildelt den langsigtede udstederrating (long term IDR) ’A’-rating. Begge ratings er med ’stable outlook’, som afspejler Fitch Ratings forventning om, at ratingen forbliver på tildelte niveau på kort og mellemlangt sigt.

Ratingen er baseret på Alm. Brand gruppens stærke forretningsprofil, meget stærke finansielle profil og meget stærke kapitalisering. Vurderingen ’stable outlook’ afspejler Fitch Ratings forventninger om, at Alm. Brands opkøb af Codans danske aktiviteter og etableringen af Alm. Brand A/S som Danmarks næststørste skadesforsikringsselskab vil være neutral for selskabets samlede kreditprofil.

”Den stærke rating fra Fitch anerkender vores eksisterende forretnings styrke og tager samtidig højde for vores ambition om at skabe et nyt og større Alm. Brand gennem købet af Codans danske aktiviteter. Med opkøbet bliver det nye Alm. Brand én stor, stærk dansk forsikringskoncern med en klar ambition om at tilbyde markedets bedste forsikringer til vores kunder inden for alle segmenter. Lige fra den mindste privatkunde og virksomhed til de største koncerner og med international ekspertise inden for bl.a. vindenergi og marineforsikring. Ratingen understøtter således vores muligheder for at tilbyde forsikringer til alle vores kunder, herunder også de store og specialiserede kunder, der i dag er i Codan. Købsprocessen forløber planmæssigt og forventes fortsat gennemført i 1. halvår 2022”, siger Rasmus Werner Nielsen, adm. direktør i Alm. Brand.

Fitch Ratings vil løbende opdatere ratingen, som kan findes på Alm. Brand A/S’ Investor Relations-hjemmeside her.

