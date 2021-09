Sodexo lance la marque Sodexo Live ! qui regroupe l’expertise du Groupe dans le sport, l’événementiel et les loisirs

English French

Sodexo réaffirme son ambition dans les univers du sport, de l’évènementiel et des loisirs et crée la marque mondiale Sodexo Live ! 1 afin de rassembler sous une marque unique, toute l’expertise du Groupe dans ce secteur.

Sodexo affirme ainsi sa confiance dans ce marché et dans son potentiel de rebond. Le public a en effet besoin de se retrouver et de créer du lien, comme le confirme l’étude de septembre 2021 réalisée par Harris Interactive pour Sodexo Live ! dans 4 pays : Etats-Unis, Royaume-Uni, France et Espagne (résultats détaillés de l’étude en annexe du communiqué de presse).

80% du public se sent aujourd’hui à l’aise pour assister de nouveau

à des évènements sportifs, culturels ou professionnels

(+20 points par rapport à octobre 2020).

Convaincue du fort potentiel de rebond du secteur du live, Nathalie Bellon-Szabo, Directrice Générale au niveau mondial de Sodexo Live ! explique les choix stratégiques de la marque en matière de développement international, de segments de clientèles prioritaires et de nouveaux services à proposer à ses clients :

« Sodexo Live ! c’est l’affirmation d’une nouvelle ambition. Nous avions ce souhait de rassembler nos métiers liés aux sports, à l’évènementiel et aux loisirs sous une marque unique et mondiale. Nous sommes convaincus que ces activités ont un fort potentiel de rebond car nous avons tous plus que jamais besoin de nous retrouver, de nous reconnecter physiquement. Avec Sodexo Live !, nous voulons dire à nos clients que nous sommes leur partenaire privilégié et que nous mettons à leur service l’expertise et l’énergie de nos 40 000 collaborateurs à travers le monde pour leur proposer des services toujours plus créatifs et générateurs de valeur. »

Sodexo Live ! Créer des émotions inoubliables

Une soirée au stade pour voir un match avec des amis, un séminaire entre collègues pour (re)souder les équipes ou encore une sortie familiale dans un musée… sont autant d’opportunités de vivre des moments extraordinaires et de créer des souvenirs inoubliables. Fort d’une expertise unique acquise depuis 20 ans à travers le monde, Sodexo Live ! met au service de ses clients son savoir-faire en matière d’hospitalité et son excellence culinaire pour créer des offres sur-mesure et sublimer les lieux et les événements.

Le choix de « Live ! » s’est vite imposé : un mot universel et plein d’énergie, trait d’union entre toutes les activités de la marque, qui illustre le dynamisme et la créativité de ses équipes. La nouvelle marque bénéficie également de la force du Groupe Sodexo, de ses valeurs et de ses engagements à l’égard de toutes les parties prenantes : clients, consommateurs, partenaires et collaborateurs.

Sodexo Live ! Accélérer sur un marché à fort potentiel

Sodexo a connu une forte croissance dans le secteur du sport, des loisirs et des événements réalisant un chiffre d’affaires de 1,7 milliard d’euros (sur l’exercice 2018-2019), avant la crise du Covid. Le retour des événements ouverts au public est source de nombreuses opportunités sur un marché structurellement en croissance. Pour accélérer sur ce marché, Sodexo Live ! se focalisera sur 3 axes :

R enforcer sa présence internationale

Sodexo Live ! consolidera sa présence sur ses trois marchés historiques, l’Amérique du Nord, la France et le Royaume-Uni, et a également pour ambition d’accélérer sa croissance en Espagne et en Asie : deux marchés en forte demande dans ces services.

Garder le cap sur les segments de clientèle prioritaires

Sodexo Live ! continuera de déployer ses expertises sur les grands lieux d’accueil et de manifestations afin de révéler tout leur potentiel et d’enrichir l’expérience de leurs publics.

Stades et Arénas : Sodexo Live ! accueille les supporters et le public de grands stades à travers le monde comme l’Olympique de Marseille, l’Olympique Lyonnais, le Stade de France, Everton FC au Royaume-Uni, le Hard Rock Stadium à Miami, ou encore The T-Mobile Park à Seattle.

Sodexo Live ! accueille les supporters et le public de grands stades à travers le monde comme l’Olympique de Marseille, l’Olympique Lyonnais, le Stade de France, Everton FC au Royaume-Uni, le Hard Rock Stadium à Miami, ou encore The T-Mobile Park à Seattle. Centres de conférences et de congrès : Sodexo Live ! propose des offres complètes de services pour les évènements professionnels ou personnels allant de la restauration à la commercialisation des sites de ses clients. La marque est notamment présente dans plus de 30 centres de congrès en Amérique du Nord (tels que le Las Vegas Convention Center, Orange County Convention Center ou le San Diego Convention Center).

Sodexo Live ! propose des offres complètes de services pour les évènements professionnels ou personnels allant de la restauration à la commercialisation des sites de ses clients. La marque est notamment présente dans plus de 30 centres de congrès en Amérique du Nord (tels que le Las Vegas Convention Center, Orange County Convention Center ou le San Diego Convention Center). Evénements internationaux : Sodexo Live ! conçoit et commercialise des packages d’hospitalité sur-mesure et assure la restauration des plus grands évènements internationaux comme la Coupe du Monde de Rugby (cinq éditions), le Tour de France (depuis 30 ans), le Super Bowl (15 éditions) ou encore Roland-Garros (depuis 20 ans).

Sodexo Live ! conçoit et commercialise des packages d’hospitalité sur-mesure et assure la restauration des plus grands évènements internationaux comme la Coupe du Monde de Rugby (cinq éditions), le Tour de France (depuis 30 ans), le Super Bowl (15 éditions) ou encore Roland-Garros (depuis 20 ans). Destinations culturelles : De la Tour Eiffel, à la Royal Academy of Arts à Londres, en passant par le Museo del Prado en Espagne et le Hollywood Bowl à Los Angeles, toutes ces destinations font confiance à Sodexo Live ! pour enrichir l’expérience de leurs visiteurs.

De la Tour Eiffel, à la Royal Academy of Arts à Londres, en passant par le Museo del Prado en Espagne et le Hollywood Bowl à Los Angeles, toutes ces destinations font confiance à Sodexo Live ! pour enrichir l’expérience de leurs visiteurs. Salons d'aéroports : Sodexo Live ! accueille les passagers de ses clients dans 170 salons à travers le monde et collabore notamment avec Delta Airlines, Virgin Atlantic, Air France, Cathay Pacific and Airport Dimensions.

Un portfolio de services sur-mesure, créateurs de valeur pour ses clients

Avec la restauration comme cœur de métier, Sodexo Live ! propose une large gamme d’offres culinaires pour le grand public comme pour les VIP, toujours ancrée dans la culture locale. Pour enrichir encore la créativité de sa cuisine, la marque travaille avec les plus grands chefs comme Frédéric Anton et Thierry Marx en France, Richard Blais et Ethan Stowell aux Etats-Unis ou encore Raymond Blanc au Royaume Uni, et forme chaque année 4 000 professionnels de la gastronomie au sein de l’école Lenôtre. Symbole de cette excellence culinaire, Sodexo Live ! compte 2 restaurants étoilés Michelin en France : le Pré Catelan et le Jules Verne à la Tour Eiffel, tous deux confiés à Frederic Anton.

Sodexo Live ! propose aussi à ses clients des services qui contribuent directement à leur croissance et à leur attractivité : commercialisation des sites, gestion du ticketing et création de package d’hospitalité pour les événements ou encore le merchandising pour les stades ou les lieux culturels.

Sodexo Live ! Une marque engagée

Fidèle aux valeurs du Groupe Sodexo, Sodexo Live ! est pleinement engagée dans une démarche de progrès social et environnemental et imagine de nouvelles façons d’accueillir, plus responsables. S’affirmer comme un moteur économique local, mener une démarche engagée pour la diversité et l’inclusion, et développer des solutions plus responsables pour des sites et des événements respectueux de l'environnement, Sodexo Live ! accompagne ses clients dans leurs démarches en faveur de l’environnement et au bénéfice de leurs communautés.

Sodexo Live ! Quelques faits et chiffres :



Près de 40 000 collaborateurs sur 500 sites à travers le monde

sur à travers le monde 80 métiers différents

différents Des marques fortes : Lenôtre, Yachts de paris, Bateaux Parisiens, Heritage Portfolio

: Lenôtre, Yachts de paris, Bateaux Parisiens, Heritage Portfolio La restauration du public et des VIP pour 15 éditions du Super Bowl

Le design et la commercialisation de programmes d’hospitalité pour les 5 dernières éditions de la Coupe du Monde de Rugby

30 ans de partenariat avec le Tour de France

20 ans de partenariats avec Rolland Garros

400 000 personnes accueillies chaque année au Royal Ascot

personnes accueillies chaque année au Royal Ascot +3,5M de visiteurs par an sur les Bateaux Parisiens et Yachts de Paris

de visiteurs par an sur les et La commercialisation de + de 50 sites d’exception en France et au Royaume Uni

30 centres de congrès dont les 6 plus grands centres américains

dont les 6 plus grands centres américains 30 millions de passagers servis chaque année dans 170 salons d’aéroports

servis chaque année dans Des partenariats avec plus de 15 grands chefs dans le monde.

