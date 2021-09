Hazeltree 幫助其第 5 階段和第 6 階段非集中結算保證金規則客戶做好「監管準備」

紐約、香港及倫敦, Sept. 23, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Hazeltree 是為投資經理提供綜合資金管理和投資組合融資解決方案的領先供應商,今天宣佈 Hazeltree 抵押品管理已成功升級,讓客戶可以遵守下一階段的非集中結算保證金規則 (UMR)。



由 2021 年 9 月 1 日開始,非集中結算保證金規則的第 5 階段適用於任何未結算場外合約產品,每年平均名義金額 (AANA) 超過 500 億美元的公司。 新法規要求範圍內的公司以規則特別規定的方式掛單和接收開倉保證金,這對許多公司來說是一個全新的複雜流程。

Hazeltree 產品管理總監 Joe Spiro 表示:「Hazeltree 開發一個全面的抵押品管理工作流程,允許客戶在非集中結算保證金規則框架內運作,使用與一級經紀交易商相同的模型,同時仍可專注於買方的獨特需求。計算 3 種行業標準保證金方法(獨立、大於或分配)、計算三方賬戶的 RQV(要求值)以及開倉保證金的擴展功能,只是讓 Hazeltree 的客戶順利過渡的幾個重要功能。」

非集中結算保證金規則分階段實施,從 2016 年的第 1 階段開始,並將於 2022 年 9 月實施的第 6 階段結束。非集中結算保證金規則的第 5 階段是迄今為止範圍最大的階段;預計第 6 階段規模更大,會涵蓋每年平均名義金額超過 80 億美元的公司。即使在 2022 年 9 月的第 6 階段截止日期後,執行每年平均名義金額計算以確定新資金納入適用範圍內,仍然是公司的一項重要且持續的責任。Hazeltree 最近推出了 Hazeltree AANA Estimator ™,讓客戶可以每天監控他們的每年平均名義金額,並為遵守有關非集中結算保證金規則的複雜規則準備就緒。

Hazeltree 總裁兼行政總裁 Sameer Shalaby 表示:「正如我們的第 5 階段客戶所經歷的情況,遵守非集中結算保證金規則是漫長的過程,需要做好準備。在 Hazeltree 的協助下,客戶成功順利過渡,我們為此感到自豪。」

Hazeltree 發表了一份白皮書,題為《 Clearing Up The Uncleared Margin Rules (UMR): A Comprehensive Guide for Hedge Fund and Asset Managers 》(釐清非集中結算保證金規則:對沖基金和資產管理人綜合指南),以協助第 5 階段和第 6 階段的公司實現監管合規。

關於 Hazeltree

Hazeltree 是以雲端為本的財務管理解決方案的領先供應商,為對沖基金、私人市場、資產管理者、基金管理人、金融機構以及養老基金提供強大、主動的績效增強與風險緩解功能,可從營運中生成 Alpha 值,並減少一系列流動性及資金風險,並簡化營運。Hazeltree 的整合財務管理解決方案,包括全面現金管理、證券融資、抵押品及保證金管理,以及交易對手管理功能。Hazeltree 的總部位於紐約,在倫敦及香港均設有辦公室。請瀏覽 www.hazeltree.com 或聯絡 info@hazeltree.com 以獲得更多資訊。