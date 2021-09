Almond va au plus près de ses clients en ouvrant un bureau à Lyon

Almond, acteur français indépendant incontournable de l’audit et du conseil dans les domaines de la Cybersécurité, du Cloud et des Infrastructures, confirme son dynamisme et se rapproche de ses clients en ouvrant un bureau à Lyon. Après une première implantation à l’international avec l’ouverture d’une agence à Genève début 2021, Almond élargit son réseau national en s’implantant dans la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Olivier Pantaléo, Dirigeant d’Almond déclare : « Nous sommes heureux d’annoncer cette nouvelle ouverture qui démontre notre volonté de nous implanter durablement près de nos clients et leur offrir un vrai service de proximité et un accompagnement au plus près de leurs besoins. La région Auvergne-Rhône-Alpes est un marché stratégique pour Almond, pour son dynamisme économique d’une part, notamment dans le secteur numérique, et d’autre part pour la présence de plusieurs écoles qui proposent, entre autres, des formations en cybersécurité. Nous avons recruté Xavier Michaud, expert reconnu dans le monde de la cyber, qui prend en charge le développement opérationnel de l’agence. Le développement commercial sera pris en charge par notre directrice commerciale adjointe, Cécile Edy. Un premier expert sécurité lyonnais a intégré l’équipe durant le mois de septembre, et l’agence a d’ores et déjà ouvert au recrutement plusieurs postes, et recherche activement des consultants en gouvernance, risques et conformité, ainsi que des architectes sécurité. Cette ouverture permettra également d’offrir à nos collaborateurs de nouvelles perspectives d’évolution et/ou de mobilité. »

Le bureau de Lyon se situe au Centre Regus Lyon Brotteaux,132 rue Bossuet, 69006 Lyon.