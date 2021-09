Nouvelle DRH chez Ringover

Ringover, éditeur de logiciels Saas, fait évoluer son équipe de direction en recrutant Bénédicte PALISSE au poste de DRH. Cette communication s’inscrit dans le prolongement de l'annonce d'un plan de recrutement ambitieux en France et à l'international.

Bénédicte PALISSE sera chargée de mettre en place et faire évoluer la nouvelle stratégie RH de l’opérateur pour attirer de nouveaux talents et fidéliser les équipes de Ringover afin de lui permettre de mener à bien sa stratégie de croissance. Dans ses expériences précédentes, elle a eu la charge de créer, structurer et développer des pôles RH en France et à l’international (Suisse, Chine, USA, etc.). Bénédicte a su également développer des compétences stratégiques et une vision 360° du business puisqu’elle a été directrice générale d’une société de 300 personnes en région lyonnaise. Elle est membre du Codir et rattachée à la Présidence et à la Direction générale. Elle est notamment diplômée de l’université Jean-Moulin Lyon et de l’ISEG.

Jean-Samuel NAJNUDEL chez Ringover « Nous sommes fiers d’accueillir Bénédicte dans notre équipe. Ses compétences et savoir-être sont de précieux atouts qui nous permettront de faire la différence et de mener à bien nos ambitions à l’international. Nous bénéficions d’une équipe de direction engagée et du support de tous nos talents pour réussir notre projet d’entreprise et offrir à nos clients une offre innovante et adaptée à leurs attentes. »