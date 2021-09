VOIP TELECOM passe le cap des 250 partenaires et recrute sur IT Partners

VOIP TELECOM, opérateur télécom de nouvelle génération, spécialisé dans les solutions de connectivités, de communications unifiées, et d’hébergement dans le cloud, renforce sa stratégie indirecte et annonce avoir passer le cap des 250 partenaires (distributeurs, intégrateurs, installateurs).

A travers cette annonce stratégique, le groupe met clairement en avant sa capacité à proposer une offre industrielle adaptée aux nouveaux enjeux des entreprises en matière de communication. Cette caractéristique, associée à un engagement sans faille de l’opérateur, lui permet de connaitre chaque année une forte croissance et d’innover en continu. De ce fait, les partenaires de VOIP TELECOM peuvent étoffer leurs offres et renforcer leur compétitivité sur le marché en commercialisant une gamme de services à forte valeur ajoutée.

Une nouvelle offre pour les revendeurs

A l’occasion d’IT Partners, VOIP TELECOM compte aller encore plus loin et présenter à ses partenaires distributeurs une nouvelle offre : l’app Voice Manager qui permet aux clients des revendeurs de connecter l'ensemble de leurs équipements (smartphone, PC/Mac, tablette...) au système Voice Manager de VOIP TELECOM, où qu'ils soient et en toute simplicité. Les utilisateurs peuvent alors rester joignables en déplacement avec leur numéro de téléphone fixe, maintenir leur productivité ou encore collaborer en toute convivialité avec la visioconférence et le partage de documents.

La remise de trophées aux meilleurs partenaires

Enfin, pour cette édition 2021, VOIP TELECOM organisera pour la première fois sur le salon les VOIP Telecom Awards, une remise de trophées à ses meilleurs partenaires dans 4 catégories (l’award de la Communication Unifiée, du partenaire historique, de la croissance et de la transformation numérique). Cette initiative s’inscrit plus globalement dans un dispositif de grande envergure qui consiste à faire évoluer le programme partenaires de l’opérateur, à proposer de nouvelles ressources au réseau et à renforcer sa proximité avec ses membres.

William Binet, Président chez VOIP TELECOM : « Le salon IT Partners 2021 est une formidable opportunité de reprendre contact avec nos partenaires et de conclure des alliances avec de nouveaux acteurs dans toute la France. Nous souhaitons leur apporter de nouvelles offres qui répondront aux besoins de leurs clients notamment au regard des usages émergents comme le télétravail qui nécessite de s’appuyer sur des solutions de communication disponibles en tout lieu. Nous souhaitons donc accroître notre réseau de distributeurs et devenir la référence de notre marché auprès des PME et des ETI. »