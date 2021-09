Nouveau Monde fait le point sur le déploiement de la phase 1, entièrement financée, de son projet de matériel d'anode LiB

Nouveau Monde travaille à la mise en place de la première production entièrement intégrée verticalement en Amérique du Nord, de l'exploitation minière à la fabrication de matériel d'anode pour batteries lithium-ion.

Avec une capacité de production de batteries lithium-ion prévue de 4 300 GWh d'ici 2030, la demande de matériaux avancés devrait être multipliée par cinq, le graphite étant le principal minéral requis (Benchmark Mineral Intelligence, août 2021).

Nouveau Monde fait progresser ses opérations de transformation à valeur ajoutée pour soutenir ses efforts de marketing technique et de qualification des produits.

A partir de 2022, Nouveau Monde prévoit de produire plusieurs centaines de tonnes de CSPG pour la qualification auprès des fabricants de batteries grâce à ses unités de concentration, de mise en forme, de purification et d’enrobage du graphite.

Nouveau Monde s'engage activement auprès des fabricants de VÉ et de batteries de premier ordre afin de négocier une entente d'approvisionnement à long terme.



MONTRÉAL, 23 sept. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Alors que la demande de matériaux pour batteries continue de croître, Nouveau Monde Graphite Inc. (« Nouveau Monde » ou la « Société ») (NYSE: NMG, TSXV: NOU) augmente sa capacité de production de solutions avancées de graphite en investissant dans la phase 1 de ses opérations. La Société déploie sa stratégie commerciale pour tester les technologies de fabrication, affiner les procédés, guider le développement commercial et soutenir ses efforts de marketing technique et de qualification des produits ciblant le marché des batteries lithium-ion (« LiB »).

L'investissement de Nouveau Monde dans le développement de cette plateforme initiale de fabrication de matériaux en graphite avancé est soutenu par un dialogue continu avec des clients potentiels de premier ordre dans le secteur des véhicules électriques (« VÉ ») et des batteries. Jusqu'à présent, ces fabricants, avec qui la Société est impliquée dans des discussions commerciales et/ou a signé des protocoles d’ententes et des accords de non-divulgation, représentent une capacité de production annuelle totale prévue approximative de 1 TWh d'ici 2030, ce qui, de manière correspondante, nécessiterait plus d'un million de tonnes par an de graphite pour batteries.

Arne H Frandsen, président du conseil d’administration de Nouveau Monde, a commenté : « Nouveau Monde exécute son plan d'affaires avec rigueur afin de fournir au marché les spécifications des produits et l'excellence en matière de développement durable que les fabricants de premier ordre recherchent. Dans le cadre de l’effort mondial de décarbonisation, je suis convaincu que notre concentration sur la technologie, notre approche de croissance à risque réduit et notre engagement commercial supérieur seront gages de succès et de bénéfices pour toutes nos parties prenantes. »

Eric Desaulniers, fondateur, président et chef de la direction de Nouveau Monde, a ajouté : « Nous restons concentrés sur notre stratégie commerciale visant à positionner Nouveau Monde comme un fournisseur clé en main pour les principaux fabricants de VÉ et de batteries. Les discussions commerciales et la qualification des produits ont jusqu'à présent réitéré l'importance des chaînes d'approvisionnement locales, carboneutres, fiables et ancrées dans les principes ESG pour nos clients potentiels de niveau 1. Nous nous engageons à fournir ces attributs, qui sont au cœur de la proposition de valeur de Nouveau Monde, tout en maintenant une productivité à faible coût et en améliorant continuellement le développement technologique. »

Pour que le concentré de graphite puisse être utilisé comme matériel d'anode, trois étapes de valorisation sont nécessaires pour atteindre les propriétés physiques et les performances optimales : la mise en forme, la purification et l’enrobage. Nouveau Monde prévoit tirer parti de son grand gisement de graphite de haute pureté Matawinie comme matière première pour ses opérations de transformation à valeur ajoutée, capitalisant ainsi sur l'efficacité opérationnelle, la traçabilité des produits et des marges plus importantes grâce à son modèle d'affaires verticalement intégré.

La phase 1 de la Société vise à produire 2 000 tonnes par an de matériel d'anode, avec une possibilité d'expansion significative en phase 2 pour aider à répondre à la demande des fabricants de batteries qui recherchent des matériaux respectueux de l'environnement et de source locale.

Installations de la phase 1 : Augmentation de la capacité et fabrication intégrée de matériel d'anode

L'unité de mise en forme de taille commerciale de Nouveau Monde produit du graphite sphérique depuis le T1-2020. Pour soutenir son expansion de phase 1, la Société a travaillé en partenariat avec un fabricant d'équipement occidental au cours de la dernière année pour tester une nouvelle technologie de mise en forme. Les résultats positifs ont conduit Nouveau Monde à acheter un autre module d'échelle commerciale, doublant ainsi sa capacité de production. Cette nouvelle unité ultramoderne devrait permettre de rehausser encore la qualité des produits et d'offrir aux clients une plus grande variété de spécifications.

La préparation du site a commencé dans l'usine de démonstration de la Société en prévision de la livraison et de l'installation. La mise en service de l'équipement est prévue au début 2022 pour un démarrage et une montée en puissance de la production dans le courant de l'année 2022.

En parallèle, Nouveau Monde a lancé des lots d'essai dans son installation de purification de phase 1 à Bécancour, au Québec, alors qu'elle finalise les paramètres de production. La Société prévoit de commencer à fournir du graphite sphérique purifié (« SPG ») pur à 99,95 % à des clients potentiels avant la fin du T3-2021. Le mois dernier, Nouveau Monde a déposé une demande de brevet pour sa technologie exclusive de purification thermochimique, qui offre une alternative plus verte et plus durable à celle actuellement utilisée dans la production traditionnelle de matériel d'anode.

Pour la troisième et dernière étape de la valorisation du matériel d’anode, Nouveau Monde a intégré l’enrobage dans sa plateforme de fabrication avancée. Cette transformation à valeur ajoutée consiste à appliquer une couche nanométrique de carbone amorphe sur la surface du SPG afin de réduire la porosité du graphite, de diminuer l'exfoliation et donc d'augmenter les performances et la durée de vie des batteries. Des tests en laboratoire ont déjà validé la technologie de Nouveau Monde en démontrant une performance supérieure à celle du matériel d’anode des producteurs commerciaux asiatiques.

Nouveau Monde utilise une technologie existante pour cette application spéciale et exploite son accès à l'hydroélectricité pour alimenter l'unité, réduisant ainsi la consommation d'énergie de 25% par rapport aux pratiques actuelles et améliorant l'empreinte environnementale du graphite sphérique purifié enrobé (« CSPG »). Grâce à son programme de R&D, la Société valide également la possibilité de valoriser les coproduits de mise en forme à l'étape de l’enrobage, ce qui pourrait profiter à la rentabilité de Nouveau Monde au stade commercial.

L'ingénierie détaillée est avancée à plus de 50 % pour la ligne d'enrobage de la Société, et l'approvisionnement de tous les équipements clés a été achevé plus tôt cette année. Les livraisons graduelles d'équipement devraient arriver à l'usine de la Société à partir du quatrième trimestre de 2021 et se poursuivre au cours de la nouvelle année. Les activités de construction et de mise en service suivront en conséquence, l'objectif étant de commencer la production vers la fin du T1-2022.

Phase 2 de l'usine de matériel d'anode LiB : Étude de faisabilité en cours

La production de cette ligne de transformation à valeur ajoutée du matériel d'anode de la phase 1 servira de moteur à l'ingénierie en cours de l'usine de matériel de batterie à grande échelle de la phase 2. Suite aux résultats positifs d'une étude interne de FEL-1 plus tôt cette année, Nouveau Monde poursuit l'étude de faisabilité complète avec la firme BBA, qui devrait être achevée au deuxième trimestre 2022. Une fois l'étude terminée, Nouveau Monde a l'intention de passer à l'exécution de la phase 2 du projet sur la parcelle de terrain de 200 000 m2 de la Société dans le parc industriel de Bécancour.

En développant sa plateforme de fabrication de matériaux avancés, Nouveau Monde vise à se positionner comme un producteur occidental de premier plan, capable de fournir des clients de premier ordre à chaque étape de la transformation du graphite. Forte de son développement à grande échelle et de ses technologies exclusives, la Société s'engage activement auprès des fabricants de VÉ et de batteries de premier ordre dans le but de négocier une entente d'approvisionnement à long terme.

À propos de Nouveau Monde

Nouveau Monde travaille à se positionner comme un contributeur clé au sein de la révolution énergétique. La Société travaille au développement d’une source pleinement intégrée de matériaux écologiques d’anode pour batteries au Québec, Canada. La Société développe des solutions carboneutres avancées de matériaux à base de graphite pour les marchés en pleine expansion des piles à combustible et des batteries lithium-ion. Avec ses opérations à faible coût et des normes ESG enviables, Nouveau Monde aspire à devenir un fournisseur stratégique des principaux fabricants mondiaux de batteries et de véhicules en offrant des matériaux avancés performants et fiables tout en promouvant la durabilité et la traçabilité de la chaîne d’approvisionnement.

Abonnez-vous à notre fil de nouvelles : https://nmg.com/fr/investisseurs/#nouvelles

Mise en garde relative aux énoncés prospectifs

Tous les énoncés, autres que les faits historiques, contenus dans le présent communiqué de presse, y compris, mais sans s’y limiter, ceux décrivant la demande future du marché, les plans de développement de la Société pour devenir le premier producteur entièrement intégré verticalement de matériel d’anode pour batteries, le rendement et le calendrier des initiatives décrites dans le présent communiqué de presse, la conclusion d'un contrat d'approvisionnement à long terme, les plans d'utilisation du graphite de Matawinie comme matière première, la stratégie d'affaires et commerciale de la Société, l'augmentation prévue de la capacité de production de graphite sphérique de la Société, l'achèvement prévu de l'étude de faisabilité, les avantages possibles du procédé d'enrobage, et les déclarations qui sont discutées dans le paragraphe « À propos de Nouveau Monde » et ailleurs dans le communiqué de presse, qui décrivent essentiellement les perspectives et les objectifs de la Société, constituent de « l’information prospective » ou des « énoncés prospectifs » au sens de certaines lois sur les valeurs mobilières, et sont fondées sur des attentes, des estimations et des projections au moment de la publication du présent communiqué de presse. Les énoncés prospectifs reposent nécessairement sur un certain nombre d’estimations et d’hypothèses qui, bien que considérées comme raisonnables par la Société au moment où ces énoncés ont été formulés, sont assujetties à des incertitudes et à des imprévus importants sur les plans opérationnel, économique et concurrentiel. Ces estimations et ces hypothèses peuvent s’avérer inexactes. Par ailleurs, ces énoncés prospectifs étaient basés sur différents facteurs et hypothèses sous-jacents, notamment les tendances technologiques actuelles, les relations d'affaires entre la Société et ses parties prenantes, la capacité de fonctionner de manière sécuritaire et efficace, la livraison et l’installation en temps opportun de l’équipement requis pour la production, les perspectives et occasions d’affaires de la Société et les estimations du rendement opérationnel de l’équipement, et ne sont pas garants du rendement futur.

L’information prospective et les énoncés prospectifs sont assujettis à des risques connus et inconnus et à des incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats réels soient sensiblement différents de ceux anticipés ou suggérés dans l’information prospective et dans les énoncés prospectifs. Les facteurs de risque qui pourraient faire en sorte que les résultats ou les événements réels soient sensiblement différents des attentes actuelles comprennent notamment des retards quant aux dates de livraison prévues de l’équipement, la capacité de la Société à mettre en œuvre ses initiatives stratégiques et si ces initiatives stratégiques donneront les résultats escomptés, la disponibilité d’un financement ou d’un financement à des conditions favorables pour la Société, la dépendance aux prix des matières premières, l’impact de l’inflation sur les coûts, les risques d’obtention des permis nécessaires, le rendement opérationnel des actifs et des activités de la Société, les facteurs concurrentiels dans le secteur de l’exploitation minière et de la production du graphite, les changements aux lois et aux règlements ayant une incidence sur les activités de la Société, le risque d’acceptabilité politique et sociale, le risque lié à la réglementation environnementale, le risque lié aux devises et aux taux de change, les développements technologiques, l’impact de la pandémie de COVID-19 et des mesures mises en place par les gouvernements en réaction à cette pandémie, et la conjoncture économique en général ainsi que les risques liés aux bénéfices, aux dépenses d’investissement, aux flux de trésorerie et à la structure du capital et aux risques commerciaux généraux. D’autres facteurs imprévisibles ou inconnus qui ne sont pas abordés dans la présente mise en garde pourraient aussi avoir un impact défavorable important sur les énoncés prospectifs.

Plusieurs de ces incertitudes et de ces imprévus peuvent affecter directement ou indirectement ou pourraient faire en sorte que les résultats ou le rendement réels diffèrent considérablement de ceux avancés ou sous-entendus dans les énoncés prospectifs. Rien ne garantit que les énoncés prospectifs se révéleront exacts, car les résultats réels et les événements futurs pourraient différer de manière importante de ceux anticipés dans ces énoncés. Les énoncés prospectifs sont présentés dans le but de fournir de l’information sur les attentes actuelles de la direction et ses plans pour l’avenir. La Société n’assume aucune obligation de mettre à jour ou de réviser ces énoncés prospectifs, ni d’expliquer toute différence importante entre les événements réels subséquents et ces énoncés prospectifs, sauf tel que l’exigent les lois en valeurs mobilières applicables.

Ni la Bourse de croissance TSX ni son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n’assument la responsabilité quant à la pertinence ou à l’exactitude du présent communiqué de presse.

De plus amples renseignements concernant Nouveau Monde sont disponibles dans la base de données SEDAR (www.sedar.com), et pour les lecteurs américains sur EDGAR (www.sec.gov) et sur le site Web de la Société à l’adresse : www.NMG.com/fr/

Une photo accompagnant ce communiqué de presse est disponible à l'adresse suivante : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/c20db03a-5aa3-478f-8d5c-f092610e3db1/fr