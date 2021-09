mdf commerce, chef de file nord-américain de l’approvisionnement électronique public, s'associe à ClearGov, fournisseur de logiciels de gestion du cycle budgétaire, pour offrir un éventail plus large de solutions aux gouvernements locaux

English French

MONTRÉAL, 23 sept. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- mdf commerce inc. (TSX : MDF), un leader des technologies de commerce SaaS, a le plaisir d'annoncer la signature d’un accord de partenariat avec ClearGov, un important fournisseur de logiciels de gestion du cycle budgétaire et de la performance basés dans le nuage et conçus spécialement pour les gouvernements locaux. Dans le cadre de ce partenariat, mdf commerce et ClearGov collaboreront pour fournir des solutions de budgétisation et d'approvisionnement électronique complètes aux agences locales et aux écoles, mais aussi pour permettre aux fournisseurs de mieux comprendre les besoins futurs de leurs clients du secteur public.



Les organismes publics locaux tels que les villes, les comtés et les écoles sont confrontés à des défis budgétaires sans précédent en raison des problèmes liés à la pandémie ainsi que de la disponibilité des fonds de relance fédéraux limités dans le temps. mdf commerce, grâce à sa récente acquisition de Periscope Holdings, fournit un ensemble complet de solutions d'approvisionnement électronique de bout en bout à plus de 6 000 de ces organismes publics locaux. Les clients de ClearGov et de mdf commerce bénéficieront d'un accès plus large aux solutions qui répondent à leurs besoins à chaque étape du processus d'approvisionnement.

« mdf commerce dispose d'outils d'approvisionnement éprouvés pour aider les agences publiques locales à atteindre leurs objectifs budgétaires – grandement améliorer l'efficacité et la transparence tout en générant des économies de coûts significatives – alors nous avons cherché à nous associer à un fournisseur qui est un leader en logiciels budgétaires pour compléter nos propres solutions », a déclaré Mark Eigenbauer, président de l’approvisionnement électronique chez mdf commerce. « Nous avons été impressionnés par la rapidité avec laquelle le marché a adopté les solutions de budgétisation de ClearGov et nous sommes donc convaincus que nos clients des administrations locales bénéficieront de processus de budgétisation plus collaboratifs et rationalisés. »

« ClearGov travaille déjà avec des centaines d'organismes locaux, allant des grandes villes aux petits districts scolaires, pour les aider à moderniser et à rationaliser leur processus budgétaire annuel. Les solutions d'approvisionnement de mdf commerce s'alignent bien avec notre focus sur les collectivités locales, notre souci de facilité d'utilisation et notre modèle freemium, qui permet à toute agence – grande ou petite – de bénéficier des meilleurs logiciels », a déclaré Bryan Burdick, président et cofondateur de ClearGov. « Permettre aux processus de travail de passer de la budgétisation à l'approvisionnement, puis à la gestion des contrats et de nouveau à la budgétisation est la solution idéale pour le succès à long terme de nos clients. »

À propos de mdf commerce inc.

mdf commerce inc. (TSX : MDF) rend le commerce fluide en fournissant un large éventail de solutions de type logiciel-service (SaaS) qui optimisent et accélèrent les interactions commerciales entre acheteurs et vendeurs. Nos plateformes et services outillent les entreprises à travers le monde, leur permettent de générer des milliards de dollars de transactions annuellement. Nos plateformes d'approvisionnement électronique, de commerce unifié et de places de marché électroniques sont soutenues par une équipe solide et dévouée d’approximativement 800 employés basés au Canada, aux États-Unis, au Danemark, en Ukraine et en Chine. Pour plus d’information, consultez notre site web au mdfcommerce.com, suivez-nous sur LinkedIn ou appelez au 1-877-677-9088.

Renseignements supplémentaires :

mdf commerce

Mark Eigenbauer

Président, approvisionnement électronique

Numéro sans frais : 1-877-677-9088, poste 6250

Courriel : mark.eigenbauer@mdfcommerce.com

mdf commerce

André Leblanc

Vice-président, marketing et affaires publiques

Téléphone : +1 (514) 961-0882

Courriel : andre.leblanc@mdfcommerce.com