Oma Säästöpankki Oyj päätti suunnatun osakeannin toteuttamisesta Eurajoen Säästöpankille

Oma Säästöpankki Oyj:n (OmaSp tai Yhtiö) hallitus on vuoden 2021 varsinaisen yhtiökokouksen valtuutuksen pohjalta päättänyt maksullisen suunnatun osakeannin toteuttamisesta Eurajoen Säästöpankille. Päätös on ehdollinen ja edellyttää, että Eurajoen Säästöpankin isännistö päättää kokouksessaan 28.9.2021 toteuttaa Eurajoen Säästöpankin liikkeenluovutuksen Oma Säästöpankille liiketoimintasuunnitelman mukaisesti.

Maksullisessa suunnatussa osakeannissa annetaan merkittäväksi 553 488 kappaletta OmaSp:n osakkeita. Kaikki annettavat uudet osakkeet annetaan merkittäväksi Eurajoen Säästöpankille vastikkeena liiketoiminnan luovutuksesta. Osakeannissa poiketaan osakeyhtiölain 9 luvun 3 §:n mukaisesta merkintäetuoikeudesta. Osakeyhtiölain 9 luvun 4 §:ssä tarkoitettuna painavana taloudellisena syynä on OmaSp:n pankkitoiminnan kehittäminen ja laajentaminen uudelle toimialueelle liiketoimintakaupan myötä.

Osakkeiden osakekohtainen merkintähinta on 13,99 euroa ja yhteensä merkintähinta on 7 743 295,00 euroa. Osakkeet tulee merkitä ja maksaa apporttiomaisuutta vastaan siten, että Eurajoen Säästöpankki luovuttaa OmaSp:lle osakkeiden maksuksi apporttina puolet liiketoimintaansa kohdistuvista varoista, kyseisiin luovutettaviin varoihin kohdistuvat velat ja luovutettavaan liiketoimintaan kohdistuvat varaukset. Vastikeosakkeet maksetaan luovutettavasta liiketoiminnasta muodostuvalla apportilla sillä hetkellä, kun luovutussuunnitelman mukainen liiketoiminnan luovutuksen täytäntöönpano rekisteröidään kaupparekisteriin, minkä on suunniteltu tapahtuvan viimeistään 1.12.2021.





