Communiqué// Capgemini et la Ryder Cup annoncent un partenariat sur six ans

Capgemini et la Ryder Cup annoncent un partenariat sur six ans

Capgemini poursuit sa stratégie de sponsoring de grands événements sportifs mondiaux, et apporte pour la première fois son expertise technologique au monde du golf, en tant que Fournisseur officiel en 2021, puis en tant que Partenaire mondial à partir de Rome 2023

Paris et Palm Beach Gardens (Floride, Etats-Unis), le 23 septembre 2021 – La PGA of America et Ryder Cup Europe annoncent aujourd’hui un nouveau partenariat sur six ans avec Capgemini démarrant dès l’édition de cette année.

Le statut de Capgemini passera de Fournisseur Officiel de la 43e Ryder Cup pour cette première année à Partenaire mondial pour la Ryder Cup 2023 à Rome, la Ryder Cup 2025 à Farmingdale (New York, Etats-Unis) et la Ryder Cup 2027 à County Limerick (Irlande). Capgemini mettra son expertise reconnue en transformation digitale au service des fans et des organisateurs de la Ryder Cup.

Ce partenariat mondial avec la Ryder Cup, l’un des événements sportifs les plus emblématiques, qui rassemble les meilleurs joueurs du monde entier dans une compétition par équipes, et contribue à promouvoir le golf mondialement, est une première étape clé dans l’histoire de Capgemini avec ce sport. Il reflète l’importance pour Capgemini de construire et célébrer le talent, l’esprit d’équipe et la performance – valeurs qui sont centrales pour Capgemini comme pour la Ryder Cup.

L’édition de cette année de la Ryder Cup, la compétition biennale par équipes masculines, entre l’Europe et les Etats-Unis, a été décalée de septembre 2020 à cette année, et commence ce vendredi sur le parcours Straits à Whistling Straits (Wisconsin, Etats-Unis). Capgemini verra sa marque mise en valeur à Whistling Straits et apportera un soutien technique et des solutions innovantes à la PGA of America et Ryder Cup Europe pendant les six ans de ce partenariat.

En tant qu’entreprise mondiale, avec près de 300 000 salariés dans 50 pays et notamment une forte présence dans les régions hôtes de la Ryder Cup aux Etats-Unis et en Europe, Capgemini va promouvoir la compétition sur tous ses sites internationaux, afin de continuer à attirer des fans de tous horizons.

Grâce à son expertise reconnue en matière de technologie et de transformation des entreprises, Capgemini sera un partenaire de choix pour la Ryder Cup, et travaillera avec Ryder Cup Europe et la PGA of America pour adapter, maîtriser et appliquer au golf les dernières innovations technologiques et sportives, avec une attention particulière à la précision, qui est un paramètre fondamental de succès, tant sur un parcours de golf qu’en entreprise.

Aiman Ezzat, Directeur général de Capgemini, a déclaré : « Chez Capgemini, nous partageons les valeurs du golf et de la Ryder Cup, sa compétition par équipes la plus prestigieuse, qui est un événement international exceptionnel et une formidable opportunité pour le Groupe. Je suis ravi que Capgemini apporte son expertise technologique de pointe au monde du golf pour la première fois en 2021 et pour les prochaines années. Ce nouveau partenariat mondial de long terme illustre l’envergure internationale et la diversité du groupe Capgemini et ce que des équipes internationales composées des meilleurs talents peuvent accomplir lorsqu’elles travaillent ensemble vers un objectif commun. »

« Le profond respect que manifeste Capgemini pour la Ryder Cup et ses valeurs a été un point de départ idéal pour notre relation, a déclaré Jim Richerson, Président de la PGA of America. Nous sommes très heureux de cette nouvelle relation avec Capgemini et nous réjouissons de les accueillir à la Ryder Cup à Whistling Straits, et de poursuivre ensemble notre collaboration en Italie en 2023, à New York en 2025 et en Irlande en 2027. »

Guy Kinnings, directeur général adjoint de l’European Tour, directeur de la Ryder Cup et directeur commercial, a déclaré : « La Ryder Cup est un événement sportif véritablement international qui rassemble des gens partout dans le monde, et nous sommes ravis que Capgemini, un leader mondial de l’innovation technologique, fasse partie de notre famille de partenaires pour les quatre prochaines éditions, et notamment en tant que Partenaire officiel à partir de Rome. La technologie joue un rôle vraiment central dans une Ryder Cup aujourd’hui, et l’expertise de Capgemini en matière d’innovation va sans aucun doute contribuer au succès de cet événement sportif qui est l’un des plus suivis au monde. »

L’annonce de ce partenariat avec la Ryder Cup suit de près celle du partenariat entre Capgemini et World Rugby pour la Coupe du monde France 2023 et en tant que partenaire « Transformation digitale ». Ces deux partenariats illustrent la stratégie de Capgemini de s’associer à des événements sportifs d’ampleur mondiale où l’esprit d’équipe, la précision et la performance sont fondamentaux.

A propos de Capgemini

Capgemini est un leader mondial, responsable et multiculturel, regroupant 290 000 personnes dans près de 50 pays. Partenaire stratégique des entreprises pour la transformation de leurs activités en tirant profit de toute la puissance de la technologie, le Groupe est guidé au quotidien par sa raison d’être : libérer les énergies humaines par la technologie pour un avenir inclusif et durable. Fort de plus de 50 ans d’expérience et d’une grande expertise des différents secteurs d’activité, Capgemini est reconnu par ses clients pour répondre à l’ensemble de leurs besoins, de la stratégie et du design jusqu’au management des opérations, en tirant parti des innovations dans les domaines en perpétuelle évolution du cloud, de la data, de l’Intelligence Artificielle, de la connectivité, des logiciels, de l’ingénierie digitale et des plateformes. Le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 16 milliards d'euros en 2020. Get The Future You Want* - www.capgemini.com.

*Réalisez le futur que vous voulez

A propos de la PGA of America

L’Association des Golfeurs Professionnels américains (PGA of America) est l’une des plus grandes fédérations sportives au monde, rassemblant près de 28 000 golfeurs professionnels américains qui œuvrent au quotidien pour promouvoir le golf et en faire un sport inclusif.

Pour plus d’informations au sujet de la PGA of America, rendez-vous sur PGA.com ou suivez-nous sur , et .

A propos de Ryder Cup Europe

Ryder Cup Europe – qui rassemble des représentants de l’European Tour (60%), de l’Association des golfeurs professionnels (PGA) de Grande-Bretagne et d’Irlande (20%) et de la Confederation of Professional Golf, à travers le Ryder Cup European Development Trust (RCEDT) (20%) – détient les droits sur la Ryder Cup lorsque la compétition se tient en Europe. L’European Tour est le partenaire responsable de l’équipe européenne ; l’Association des golfeurs professionnels (PGA) de Grande-Bretagne et d’Irlande est le partenaire fondateur ; et la Confederation of Professional Golf est en charge de la gestion du Trust, qui est le partenaire en charge du développement.

Les Partenaires mondiaux de la Ryder Cup 2020 sont Aon, BMW, BP, RBC et Rolex.

Boutique officielle European Ryder Cup

La boutique officielle European Ryder Cup donne aux fans la possibilité d’acheter des produits officiels de marques telles queFootjoy, Peter Millar, Glenmuir.

