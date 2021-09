Croissance et rentabilité pour 2021

Valenciennes, le 23 septembre 2021 - Le Groupe HIOLLE Industries présente sur le 1er semestre 2021 une croissance de son chiffre d’affaires de 33 % et un résultat net supérieur à 1.5 millions d’euros.

En milliers d’euros 2021 2020 Var. Chiffre d’affaires consolidé S1 46 004 34 589 33% Secteur Ferroviaire et Aéronautique 33 513 23 460 43% Secteur Services et Environnement 12 491 11 129 12% EBITDA 3 796 2 134 78% Dont Ferroviaire et Aéronautique 3 726 1 844 102% Dont Services et Environnement 70 290 -76% Résultat opérationnel 1 951 559 249% Dont Ferroviaire et Aéronautique 2 581 1 259 105% Dont Services et Environnement -630 -700 10% Résultat net 1 550 93 1567% Dont Ferroviaire et Aéronautique 1 881 685 175% Dont Services et Environnement -330 -592 44% Dont Résultat part du Groupe 1 572 28 5516%

Le Groupe HIOLLE Industries est à nouveau sur un axe de croissance forte.

Le chiffre d’affaires du 1er semestre de plus de 46 004 K€ est en augmentation de 33 %, et dépasse de 6.7 % le niveau du 1er semestre 2019. Les résultats sont également en nette progression avec un résultat opérationnel proche des 2 millions d’euros pour une rentabilité nette de 3.4 %.

Cette performance est portée par le dynamisme du secteur « Ferroviaire et Aéronautique » , représentant 73 % du chiffre d’affaires consolidé du Groupe.

Cette division présente une augmentation de chiffre d’affaires de plus de 10 millions d’euros à 33 513 K€ par rapport au premier semestre 2020 (+43%) et un résultat opérationnel de 2 581 K€ en progression de 105 %. La rentabilité nette est de 5.6%.

Avec un EBITDA de 3 726 K€, le secteur ferroviaire et aéronautique dispose d’une capacité d’investissements importante.

Le Groupe HIOLLE Industries investit ainsi massivement dans l’agrandissement et la modernisation de ses unités de production et de maintenance ferroviaire et aéronautique pour accélérer le développement de ces activités et leur assurer un avenir pérenne.

Le secteur « Services et Environnement » avec un chiffre d’affaires de 12 491 K€ représente 27 % du chiffre d’affaires consolidé du Groupe. Ce secteur a réussi lors du second trimestre 2021 à combler le retard constaté en début d’année. Cette performance ne permet cependant pas de couvrir l’intégralité des charges d’exploitation. En conséquence, le résultat opérationnel est une perte de 630 K€.

Le résultat opérationnel du Groupe s’élève à 1 951 K€ contre 559 K€ au 30 juin 2020 pour un résultat net de charges financières et d’impôts de 1 572 K€ contre 28 K€.

Au 30 juin 2021, l’endettement financier s’élève à 24 004 K€ pour une trésorerie disponible de 12 330 K€. L’endettement net est donc de 11 674 K€ pour des capitaux propres de 32 379 K€.

Perspectives

Courant Août 2021, HIOLLE Industries a finalisé la cession de sa filiale TEAM TURBO MACHINES spécialisée dans la maintenance de turbo-alternateurs au profit du Groupe italien Fincantieri.

Par ailleurs, HIOLLE Industries accentue son développement à l’international qui est l’axe stratégique prépondérant de ces prochaines années avec notamment la constitution en cours d’une filiale aux Etats-Unis, HIOLLE Industries America.

Cette implantation outre-Atlantique permettra de proposer des offres de câblages embarqués clés en main.

HIOLLE Industries va également inaugurer en début d’année 2022 un Centre d’Excellence dédié à la maintenance des trains, à Valenciennes dans le Nord de la France.

Outre la position stratégique au cœur des implantations majeures des clients ferroviaires du groupe, ce centre - intégrant formation, production et innovation - permettra de répondre à l’ensemble des problématiques de rénovation et de rétrofit sur un parc ferroviaire grandissant.

Les perspectives sont donc excellentes et le Groupe vise un chiffre d’affaires de 100 millions d’euros à moyen terme.

A propos du Groupe HIOLLE Industries

Avec ses 45 années d’expérience, plus de 900 collaborateurs et 14 filiales, le Groupe HIOLLE Industries (Euronext Growth Paris : HIO) apporte son expertise aux industriels dans deux domaines : les métiers de la métallurgie pour les grands acteurs de l’industrie et les activités électrotechniques pour les industriels du ferroviaire et de l’aéronautique. HIOLLE Industries, originaire du Nord de la France, développe son implantation tant en France qu’à l’international.

Reuters : HIO.PA – Bloomberg : HIO FP – www.hiolle-industries.com

