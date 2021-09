English French

AKWEL ENREGISTRE UN RÉSULTAT NET DE 38 M€

AU PREMIER SEMESTRE 2021

AKWEL (FR0000053027, AKW, éligible PEA), équipementier-systémier pour l’industrie automobile et poids lourd, spécialiste du management des fluides et des mécanismes, publie ses résultats semestriels 2021, arrêtés par le Directoire le 20 septembre 2021. Les rapports d’audit sont en cours d’émission.

Données consolidées - En M€ 30.06.2021 30.06.2020 Var. en % Chiffre d’affaires 487,6 387,0 +26,0 % Excédent brut d’exploitation 64,7 60,0 +7,9 % Résultat opérationnel courant 50,0 24,3 +105,8 % Marge opérationnelle courante 10,3 % 6,3 % +4,0 pts Résultat opérationnel 50,7 25,3 +100,9 % Résultat financier (0,6) (1,0) -36,8 % Résultat net (pdg) 38,0 20,2 +88,1 % Marge nette 7,8 % 5,2 % +2,6 pts

PROGRESSION DE L’ACTIVITÉ DANS UN MARCHÉ AUTOMOBILE PERTURBÉ

AKWEL a enregistré au premier semestre 2021 un chiffre d’affaires consolidé de 487,6 M€, en progression de

26,0 % en publié par rapport à 2020, et 33,7 % à périmètre et change constants, soit une performance qui reste supérieure aux marchés de référence du groupe en Europe et Amérique du Nord. L’évolution favorable du chiffre d’affaires semestriel doit être relativisée compte tenu de la faible activité de 2020, notamment au second trimestre où la production mondiale de véhicules était quasiment à l’arrêt. Le chiffre d’affaires semestriel publié d’AKWEL en 2021 reste ainsi en recul de près de 14 % par rapport à la même période de 2019. Au premier semestre 2021, l’activité du groupe a par ailleurs été pénalisée, comme celle de l’ensemble du secteur, par des difficultés d’approvisionnement importantes sur les matières premières et les composants électroniques. Cette situation de pénurie a généré d’importantes fluctuations de production chez les constructeurs, se reflétant sur les volumes et les ventes du groupe.

RÉSULTATS SEMESTRIELS EN FORTE HAUSSE

L’excédent brut d’exploitation atteint 64,7 M€, en hausse de 7,9 %, et le résultat opérationnel courant fait plus que doubler à 50,0 M€, extériorisant une marge opérationnelle courante de 10,3 % du CA, en hausse de 4 points par rapport au premier semestre 2020 et en baisse logique de 5,7 points par rapport au second semestre 2020 très atypique. Après une charge d’impôts de 12,2 M€ contre 4,0 M€ au premier semestre 2020, le résultat net part du groupe s’affiche à 38,0 M€, en progression de 88,1 %, soit une marge nette de 7,7 % en hausse de 2,6 points. Si ces résultats illustrent une nouvelle fois la solidité, l’agilité et la performance du modèle du groupe, ils s’expliquent surtout par l’effet de base favorable du premier semestre 2020.

FORTE GENERATION DE FREE CASH FLOW

La génération de free cash flow reste forte, à 44,4 M€, à comparer à 51,5 M€ au premier semestre 2020. Après décaissement du dividende et remboursement d’emprunts pour 29,2 M€ au cours du semestre, la trésorerie nette du groupe ressort au 30 juin 2021 à 93,3 M€, contre 60,6 M€ au 31 décembre 2020.

PERSPECTIVES SUR L’ENSEMBLE DE L’EXERCICE

La poursuite des tensions sur les matières premières et les composants électroniques conduit à un manque de visibilité sur les volumes de production pour l’industrie automobile mondiale d’ici fin 2021. Dans ce contexte, AKWEL anticipe au mieux une légère progression de son activité sur l’ensemble de l’exercice par rapport à 2020, tout en restant très en retrait de l’année 2019 précédant la crise sanitaire. La rentabilité opérationnelle est attendue en baisse en 2021, également pénalisée par les perturbations de production et les hausses de coûts liées aux problèmes d’approvisionnements.

Confiant sur la solidité de son modèle et la pertinence de ses choix stratégiques, AKWEL va poursuivre ses investissements sur le développement commercial et sur les nouvelles solutions de mobilité, notamment électrique et hydrogène, et continuer le déploiement de son partenariat avec Tallano sur les particules de freinage. Le groupe étudie également des opportunités de croissance externe et travaille à la consolidation de ses engagements en matière de RSE.





