Dovre Group Oyj Pörssitiedote 23.9.2021 klo 19.00



Positiivinen tulosvaroitus: Dovre Group Oyj nostaa liikevaihto- ja liikevoitto-ohjeistustaan

Dovre Group Oyj nostaa liikevaihto- ja liikevoitto-ohjeistustaan vuodelle 2021:

Positiivisen markkinakehityksen vuoksi Dovre Group odottaa liikevaihdon vuonna 2021 olevan yli 125 miljoonaa euroa (2020: 77 miljoonaa). Liikevoiton odotetaan olevan yli 4,5 miljoonaa euroa (2020: 2,4 miljoonaa).

Aiempi ohjeistus vuodelle 2021 (julkaistu liiketoimintakatsauksessa 28.4.2021 ja puolivuosikatsauksessa 28.7.2021):

Dovre Groupin liikevaihdon odotetaan vuonna 2021 olevan yli 110 miljoonaa (2020: 77 miljoonaa) ja liikevoiton (EBIT) yli 3,5 miljoonaa euroa (2,4).

Dovre Group julkistaa liiketoimintakatsauksen tammi‒syyskuulta 2021 keskiviikkona 27.10.2021.

Lisätietoja:



Dovre Group Oyj

Arve Jensen, toimitusjohtaja

Puh. +47 90 60 78 11

Arve.jensen@dovregroup.com

Dovre Group on kansainvälisesti toimiva projektihenkilöstön ja -johtamisen palvelutoimittaja. Dovre Groupilla on kolme liiketoimintaryhmää: Projektihenkilöstö, Konsultointi ja Uusiutuva energia. Konsernilla on toimipisteet Kanadassa, Norjassa, Singaporessa, Suomessa, Venäjällä ja Yhdysvalloissa. Maailmanlaajuisesti konsernissa toimii noin 900 henkilöä. Dovre Group Oyj on listattu Nasdaq Helsingissä (tunnus: DOV1V). Yhtiön kotisivut: www.dovregroup.com

