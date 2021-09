Monument annonce l'achèvement d'un forage étendu de phase 1 sur le terrain dans le cadre du projet aurifère de Murchison

French German

VANCOUVER, Colombie-Britannique, 23 sept. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Monument Mining Limited (TSX-V : MMY et FSE : D7Q1) (« Monument » ou la « Société ») a le plaisir d'annoncer l'achèvement réussi d'un programme étendu de forage de phase 1 de 18 000 mètres en Air-Core (« AC ») et par circulation inverse (« RC ») dans le cadre de son projet aurifère de Murchison en Australie-Occidentale.



Faits marquants

Achèvement de 46 trous par RC pour 3 465 mètres visant la cible Extension de la zone de forage de Munro ainsi que les zones prometteuses FLC2 et FLC3, dans la zone du projet de Burnakura. La profondeur des trous allait de 40 et 160 mètres et ils étaient situés en dehors des zones de ressources actuelles.

Un total de 349 trous AC ont été réalisés pour 10 484 mètres axés sur des cibles structurelles de haute qualité définies à partir d'études géophysiques dans des zones de couverture peu profonde.

La structure de la zone de forage de Munro a une extension dans le tènement de Monument (« Extension de la zone de forage de Munro »).

La cartographie géologique et l'interprétation du forage terminé sont en cours, et sous réserve des résultats obtenus, des programmes de forage de suivi seront planifiés.

Tous les échantillons générés par le forage ont été livrés à ALS Geochemistry, Perth, et les résultats devraient être reçus entre octobre et novembre 2021.

Un programme de forage composé de plus de 5 500 mètres de forage combiné RC et au diamant (« DD ») visant sous les puits ouverts le long de la structure à haute teneur au Nord de l'Alliance (« NOA ») est en phase de planification avancée et la sélection d'un entrepreneur de forage est en cours.

Monument a lancé son programme de forage AC et RC de phase 1 le 3 juillet 2021 (comme annoncé le 20 juillet 2021) et l'a achevé au 21 août 2021 (Figure 1).

Cette première phase de forage visait à tester de nouvelles cibles structurelles de haute qualité sous couverture pour une minéralisation potentielle qui pourrait conduire à l'identification de gisements aurifères peu profonds indépendants ou satellitaires afin de compléter la base de ressources actuelle. En outre, le forage a testé la poursuite de l'axe dans l'Extension de la zone de forage de Munro qui est adjacente à la zone de forage de Munro (non détenue par Monument). La zone de forage de Munro a estimé des ressources historiques de 266 000 t à 1,6 g/t d'or (tel qu'indiqué dans le « Technical Project Review and Independent Valuation Report (Short Form) » préparé par Giralia Resources NL et examiné par Ravensgate Mining Industry Consultants en janvier 2011).

Au total, 46 trous RC pour 3 465 m ont été réalisés dans le cadre d'un plan de 12 trous pour 1 260 m, comprenant 1 301 m pour l'Extension prévue de la zone de forage de Munro et 2 164 m supplémentaires pour les zones prometteuses FLC2 et FLC3 initialement prévues dans la phase 2. Il a été proposé de tirer parti de la disponibilité accrue des plateformes de forage.

Au total, 349 trous AC ont été terminés pour 10 484 m aux cibles Authaal Est, Burnakura Sud et Jonction dans le cadre d'un plan de 430 trous AC pour 16 680 m dans l'Extension de la zone de forage de Munro, Banderol Sud et Jonction. Les cibles ont été testées comme prévu, mais la ligne Est de la cible Jonction n'a pas été forée en raison de terrains escarpés. La profondeur de rejet de la lame était généralement inférieure aux prévisions, et le nombre de mètres forés a donc été moins important que prévu. Les trous de forage étaient inclinés à 60 degrés et espacés généralement de 25 m avec des lignes espacées d'entre 400 m et 950 m.

La Figure 1 est disponible à l'adresse https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/4f5e7d03-ad4f-47d4-ad54-556b158b3923

Les trous de forage recoupaient généralement la lithologie conformément à la cartographie disponible et incluaient des séquences de formation de fer volcanique et torsadé (« FFR »), à savoir les lithologies hôtes des ressources minérales de l'Alliance. En outre, la poursuite de la minéralisation de la zone de forage de Munro a pu être identifiée par une zone de cisaillement, d'altération, de minéralisation de pyrite et de veines de quartz.

Tous les échantillons ont été expédiés depuis le site et ont été reçus par ALS Geochemistry, Perth. En raison de l'arriéré des essais aurifères et des résultats géochimiques multi-éléments que connaît actuellement l'industrie minière, les résultats ne devraient pas être reçus avant octobre-fin novembre. Les échantillons de priorité supérieure ont été priorisés avec le laboratoire.

L'interprétation géologique du forage de phase 1 terminé est en cours et un suivi de la cartographie et de l'échantillonnage de certaines des lignes de forage sera planifié. Les interprétations seront examinées et affinées une fois les essais reçus afin d'améliorer la compréhension des contrôles géologiques des zones minéralisées et de guider le programme de forage de phase 2 sur Burnakura, qui sera annoncé en conséquence.

Il est prévu de procéder à un examen complet de tous les rapports et cartes historiques pour le projet Gabanintha. Un examen initial a indiqué qu'il y avait une quantité importante d'informations à collecter avant de pouvoir concevoir des programmes d'exploration régionaux. Une cartographie supplémentaire des puits et une interprétation structurelle de la zone principale du puits Gabanintha seront également effectuées pour aider à cibler les trous de forage sous les puits existants.

La cible Extension de la zone de forage de Munro

Au total, 12 trous pour 1 301 m de RC ont été forés à la cible Extension de la zone de forage de Munro (Figure 2). Trois lignes de forage ont été effectuées avec des trous espacés d'entre 40 m et 50 m pour étendre la longueur d'axe minéralisée testée de 160 m, dans le tènement M51/178 de Monument. Des trous ont été forés à des profondeurs de 60 m à 160 m.

Une ressource minérale historique dans la zone de forage de Munro a été rapportée par Giralia Resources en 2010, estimée à 266 000 t à 1,6 g/t d'or. Le forage a confirmé la poursuite axiale de cette structure dans une orientation Sud-Ouest directement vers le tènement M51/178 de Monument. Aucun forage ou aucune évaluation significatif(-ve) de cette structure au sein de M51/178 n'a été effectué(e) précédemment.

La structure forée se dirige vers le Nord-Est et dépasse 20 m de large, définie par le cisaillement, l'altération, la minéralisation de pyrite et les veines de quartz. À ce stade, rien n'indique si la minéralisation économique se poursuit le long de cette structure dans le tènement de Monument.

La Figure 2 est disponible à l'adresse https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/ef9379be-3d59-451f-93fe-55752a94b693

Zones prometteuses FLC2 et FLC3

Les cibles FLC2 et FLC3 ont été ajoutées au programme de forage de phase 1 pour profiter d'une disponibilité accrue des plateformes de forage. Au total, 31 trous pour 1 882 m ont été réalisés à la zone prometteuse FLC2 (Figure 3) et 4 trous pour 282 m ont été réalisés à la zone prometteuse FLC3 (Figure 4). Des trous ont été forés à des profondeurs comprises entre 40 et 95 m.

La cible FLC2 se situe à environ 400 m au Sud du puits Banderol et semble être associée à la poursuite vers le Sud du même contact structurel que celui qui héberge la minéralisation à l'intérieur du puits. On estime que le puits Banderol produisait 28 onces d'or à 2,9 g/t avant 2005 (voir les rapports « Updated Mineral Resource, Burnakura Project, Western Australia, Australia NI 43-101 Technical Report », établi par SRK en juillet 2018, ou « July 2018 NI43-101 Technical Report »).

Outre cette structure principale de tendance Nord-Sud, il semble qu'il y ait des structures orientées vers le Nord-Est, qui ont également été ciblées par ce programme de forage.

La cible FLC2 a déjà été testée avec des clôtures de forage RAB et plusieurs trous RC peu profonds qui ont identifié de nombreuses zones de minéralisation aurifère à faible teneur ainsi que certaines zones à teneur plus élevée avec les meilleures intersections de 10 m à 3,4 g/t du trou FCPH1635 et de 3 m à 5,0 g/t de FCPH1871. Ce programme de forage a testé la roche fraîche sous les intersections de teneur supérieure, et améliorera la compréhension des principaux contrôles de la minéralisation. La minéralisation semble généralement associée à des contacts mafiques et ultramafiques.

La Figure 3 est disponible à l'adresse https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/8c878603-8cc0-44a3-8213-6393de3dfb4d

La zone prometteuse FLC3 est située à environ 1 km au Sud du gisement Federal City et est interprétée comme se produisant dans la continuation Sud de la même structure qui abrite la minéralisation à cet endroit. On estime que le puits Federal City produisait 1,2 koz à 1,3 g/t avant 2005 (selon le July 2018 NI43-101 Technical Report). La zone prometteuse FLC3 contient plusieurs interceptions aurifères peu profondes à teneur élevée qui incluent 10 m à 10,9 g/t de FCPH1526. La zone prometteuse a déjà été testée avec plusieurs lignes de forage RAB et plusieurs trous RC de suivi peu profonds qui n'ont pas été testés davantage en profondeur. La minéralisation semble tendre vers une orientation Nord-Sud qui est subparallèle à la lithologie et aux fortes intensités magnétiques. La lithologie se compose de séquences ultramafiques et mafiques.

La Figure 4 est disponible à l'adresse https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/e499cd08-0e12-4a0f-9a2c-da774c43d3ba

Les quatre trous RC qui ont été forés ont été conçus pour tester la minéralisation le long de l'axe et en profondeur et pour confirmer l'orientation de la minéralisation à haute teneur. Les trous ont recoupé une séquence ultramafique contenant un intervalle étroit de basalte qui a augmenté la déformation et l'altération de certains de ses contacts, ce qui peut indiquer que la minéralisation est concentrée le long des contacts lithologiques.

Une liste complète des détails des trous de forage historiques indiquant les intersections supérieures à 1 g/t d'or pour FLC2 et FLC3 et les plans de collier de forage associés est présentée à l'annexe 1.

Cibles Authaal Est, Banderol Sud et Jonction

Les cibles Authaal Est, Banderol Sud et Jonction n'avaient pas été précédemment forées et sont des cibles structurelles de haute qualité définies à partir d'enquêtes géophysiques, dans des zones de couverture peu profonde.

Au total, 30 trous pour 1 172 m ont été réalisés sur la cible Authaal Est, située à environ 500 m à l'Est des puits Authaal (Figure 5). On estime que le puits Authaal a produit environ 13 koz d'or à 5,7 g/t et que le puits Authaal Nord a produit environ 7,1 koz à 2,9 g/t avant 2005 (selon le July 2018 NI43-101 Technical Report). Cette cible de forage a été ajoutée au plan de forage après le communiqué de presse du 20 juillet 2021.

La cible Authaal Est

La cible Authaal Est se trouve à l'extrémité Nord d'une particularité magnétique de tendance Nord-Sud adjacente à la Zone de cisaillement de Burnakura (« BSZ »). Les gisements, y compris Banderol et Federal City, sont situés sur des particularités magnétiques de tendance Nord-Sud qui ont été interprétées comme des structures subsidiaires dilatoires de la BSZ. Il existe également une ligne de forage 320 m au Nord-Est du forage terminé comptant 4 trous se terminant par des valeurs d'essai supérieures à 0,1 g/t.

La Figure 5 est disponible à l'adresse https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/e9eef74a-c218-4ce8-a351-cceb8a5bc767

Cibles Banderol Sud et Jonction

Au total, 127 trous AC pour 3 465 m de forage ont été réalisés sur la cible Banderol Sud. Une réinterprétation des données aéronomagnétiques détaillées a identifié un ébrasement structurel secondaire Nord-Sud déviant de la BSZ régionale Nord-Est. L'orientation de cet ébrasement coïncide avec l'orientation structurelle des veines de quartz minéralisées à l'intérieur du puits ouvert de Banderol et est interprétée comme une continuation de la même structure.

Une séquence dominée par des roches volcaniques felsiques était recoupée de roches mafiques et ultramafiques et de granodiorite en faible quantité. La couverture transportée était généralement peu profonde et inférieure à 1 m d'épaisseur.

Au total, 192 trous pour 5 847 m de forage AC ont été réalisés à la cible Jonction. La cible Jonction se produit à l'intersection d'une zone structurelle minéralisée connue Nord-Est et d'une structure Nord-Sud, où une intensité magnétique élevée de tendance Est-Ouest est observée. Alors que les lithologies de roches vertes approchent de l'intensité magnétique élevée à tendance Est-Ouest vers le Sud et approchent deux corps de granodiorite, elles sont interprétées comme étant traînées et déformées, créant potentiellement des zones dilatoires extensives au sein des lithologies hôtes favorables.

Le forage à la cible Jonction a croisé des intervalles étroits d'amphibolite, de roches mafiques et ultramafiques et de possibles horizons de FFR mesurant généralement moins de 100 m de large, dans un granit faible à modérément tendu. Les matériaux alluviaux couvraient l'ensemble de la zone cible à une profondeur moyenne de 8 m, offrant la possibilité de découvrir la minéralisation cachée.

La ligne planifiée la plus à l'Est n'a pas été forée en raison d'une topographie abrupte qui compliquerait l'accès aux plateformes de forage. Cette zone sera étudiée davantage et pourrait être testée via un programme d'échantillonnage du sol.

Assurance qualité et contrôle qualité

Tous les forages effectués par Monument ont utilisé les procédures et méthodologies suivantes et ont été effectués sous la supervision du personnel de Monument. Le forage a été effectué par Strike Drilling Pty Ltd sous la supervision du personnel de Monument.

Le forage RC a été réalisé au moyen d'un marteau pneumatique pour échantillonnage de front de taille de 5 pouces, et les échantillons ont été recueillis dans des sacs en plastique de 60 litres. Des échantillons ont été prélevés sous forme de scissions de 1 m du cyclone ou de composites de 4 m des sacs en plastique de 60 litres. Les échantillons ont été conservés au sec en maintenant une pression d'air suffisante pour exclure la perméation des eaux souterraines. Toutefois, un très petit nombre d'échantillons RC issus de ce programme de forage étaient humides ou mouillés.

Le forage AC a été effectué avec une lame de 4 pouces et les déblais ont été prélevés à des intervalles d'un mètre et répartis entre un sac de toile et une portion placée sur le sol pour échantillonnage de composites de 4 m par sondage. Les échantillons en sac de toile de 1 m ont été conservés sur le site de forage jusqu'à ce que les résultats de l'essai soient reçus et validés. Les composites recoupant plus de 0,1 g/t Au seront sous-échantillonnés au moyen de sacs en toile de 1 m.

Des échantillons de rejet grossiers de tous les échantillons minéralisés correspondant à des intervalles Au significatifs seront retenus et conservés sur le site du chantier central supervisé par la Société.

Tous les échantillons de forage ont été expédiés au laboratoire ALS Geochemistry de Wangara (WA) pour préparation. Des analyses d'échantillons peuvent avoir lieu dans certains des laboratoires d'analyse d'ALS en dehors de l'Australie-Occidentale. Tous les échantillons feront l'objet d'une analyse aurifère de routine à l'aide d'une charge de 50 grammes et d'un essai au feu avec phase finale par absorption atomique. Certains échantillons seront dissous par un procédé de digestion à quatre acides, puis 33 éléments seront dosés en phase finale par technologie ICP-AES.

Les procédures de contrôle qualité ont inclus l'insertion systématique d'échantillons à blanc (1 échantillon sur 50), de doublons (1 échantillon sur 40) et d'échantillons de référence (1 échantillon sur 20) dans le flux d'échantillonnage.

Les informations scientifiques et techniques contenues dans le présent communiqué de presse ont été réunies par Adrian Woodfield, Géologue en chef de la Société, révisées et approuvées par Roger Stangler, MEng, FAusIMM, MAIG, Personne qualifiée au sens de la norme NI43-101 retenue par Golder Associates Pty Ltd.

Contexte du projet aurifère de Murchison

Monument Mining Limited détient une participation à 100 % dans le projet aurifère de Murchison comprenant 170 km2 de terrane de roches vertes archéennes très prometteur situé à environ 750 km au Nord de Perth et à 40 km au Sud-Est de Meekatharra en Australie-Occidentale (Figure 1). La zone du projet couvre la marge orientale de la ceinture de roches vertes de Meekatharra-Wydgee dans la partie Nord-Est du domaine de Murchison. Historiquement, le complexe aurifère de Murchison a généré plus de 15 millions d'onces d'or depuis les années 1900 et reste un producteur important par l'exploitation de mines dans le complexe comprenant les opérations de Westgold Resources situées à moins de 10 km à l'Ouest.

La Figure 6 est disponible à l'adresse https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/7369407c-887c-48e0-ac5d-574c1317daf6

À propos de Monument

Monument Mining Limited (TSX-V : MMY, FSE : D7Q1) est un producteur d'or canadien reconnu qui possède et exploite la mine d'or Selinsing en Malaisie. Son équipe de direction expérimentée est axée sur la croissance et fait également progresser les projets aurifères de Murchison comprenant Burnakura, Gabanintha et la coentreprise Tuckanarra (dans lequel elle détient un intérêt à hauteur de 20 %) dans la zone de Murchison en Australie-Occidentale. La Société emploie environ 200 personnes dans les deux régions, et est déterminée à atteindre les normes les plus élevées en matière de gestion de l'environnement, de responsabilité sociale, de santé et de sécurité pour ses employés et ses communautés voisines.

Cathy Zhai, Présidente-directrice générale

Monument Mining Limited

Suite 1580 -1100 Melville Street

Vancouver, BC V6E 4A6

POUR TOUT COMPLÉMENT D'INFORMATION, veuillez consulter le site Web de la Société à l'adresse www.monumentmining.com ou contacter :

Richard Cushing, MMY Vancouver T: +1-604-638-1661 x102 rcushing@monumentmining.com

« Ni la Bourse de croissance TSX, ni son fournisseur de services de réglementation (tel que ce terme est défini dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument une quelconque responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué de presse ».

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse contient des informations prospectives relatives à Monument, à ses activités et à ses futurs projets (les « énoncés prospectifs »). Les énoncés prospectifs sont des déclarations qui impliquent des attentes, des plans, des objectifs ou des événements futurs qui ne sont pas des faits historiques et incluent les plans de la Société concernant ses projets miniers, ainsi que le calendrier et les résultats des programmes et événements proposés mentionnés dans le présent communiqué de presse. En règle générale, les informations prospectives peuvent être identifiées à l'aide de termes prospectifs comme « envisage », « s'attend à » ou « ne s'attend pas à », « est censé », « budget », « prévu », « estimations », « prévisions », « a l'intention de », « prévoit » ou « ne prévoit pas », ou « croit », ou encore des variantes de ces mots et expressions, ou des indications que certaines actions, certains événements ou certains résultats « peuvent », « pourraient », « sont susceptibles de », « ont des chances de » « se produire », « avoir lieu » ou « se réaliser ». Les énoncés prospectifs du présent communiqué de presse sont soumis à divers risques, incertitudes et autres facteurs pouvant entraîner une différence substantielle entre les résultats ou réalisations réels et ceux exprimés ou sous-entendus par les énoncés prospectifs. Ces risques et certains autres facteurs incluent, sans s'y limiter : les risques liés aux incertitudes commerciales, économiques, concurrentielles, géopolitiques et sociales d'ordre général ; les incertitudes concernant les résultats des activités d'exploration en cours ; les incertitudes quant à l'avancement et au calendrier des activités de développement ; les risques liés aux opérations étrangères, y compris les risques liés aux changements d'exigences en matière de droit de licences minières, de taux fiscaux et de redevances gouvernementales ; les autres risques inhérents à l'industrie minière et les autres risques décrits dans l'analyse par la direction de la Société, ainsi que dans les rapports techniques sur les projets de la Société, tous étant disponibles sous le profil de la Société sur SEDAR à l'adresse www.sedar.com. Les facteurs et hypothèses substantiels utilisés pour développer les énoncés prospectifs figurant dans le présent communiqué de presse comprennent : les attentes concernant le coût au comptant estimé par once d'or produite et les flux de trésorerie estimés pouvant être générés par les opérations, les facteurs économiques généraux et autres facteurs pouvant échapper au contrôle de Monument ; les hypothèses et attentes concernant les résultats de l'exploration sur les projets de la Société ; les hypothèses concernant le prix futur de l'or et d'autres minéraux ; le calendrier et l'ampleur de la production future estimée ; le calendrier et les résultats prévus des activités de développement et d'exploration ; les coûts des activités futures ; les dépenses en capital et opérationnelles ; la réussite des activités d'exploration ; les problèmes d'exploitation minière ou de traitement ; les taux de change ; les exigences attendues en matière de droits miniers, de taux fiscaux et de redevances gouvernementales dans les juridictions où la Société opère ; et tous les facteurs et hypothèses décrits dans l'analyse par la direction de la Société ainsi que dans les rapports techniques sur les projets de la Société, tous étant disponibles sous le profil de la Société sur SEDAR à l'adresse www.sedar.com. Bien que la Société ait tenté d'identifier les facteurs importants susceptibles d'entraîner une différence substantielle entre les résultats réels et ceux décrits dans les énoncés prospectifs, il est possible que d'autres facteurs empêchent d'obtenir les résultats escomptés, estimés ou attendus. Rien ne garantit que les énoncés prospectifs se révéleront exacts dans la mesure où les résultats réels et les événements futurs pourraient différer considérablement de ceux anticipés dans de tels énoncés prospectifs. Par conséquent, les lecteurs ne doivent pas se fier indûment aux énoncés prospectifs. La Société ne s'engage pas à mettre à jour les énoncés prospectifs, sauf exigences des lois en vigueur sur les valeurs mobilières.

ANNEXE 1

Détails de forage historique avec interceptions significatives supérieures à 1,0 g/t d'or pour les

zones prometteuses FLC2 et FLC3 et plans de localisation d'orifice associés*

Hole ID Prospect Hole

Type Easting

(m) Northing

(m) RL

(m) Azi Dip EOH

(m) Depth

From

(m) Depth To

(m) Downhole

Width

(m) Gold

(g/t) 97FCPH3696 FLC2 RAB 642552 7004217 485 129 -60 31 17 21 4 3.19 BK146 FLC2 RC 642144 7004139 485 129 -60 105 56 57 1 1.12 FCPH1537 FLC2 RAB 642260 7004147 485 129 -60 40 17 18 1 1.99 FCPH1631 FLC2 RAB 642225 7004072 486 129 -60 40 36 37 1 1.03 FCPH1632 FLC2 RAB 642209 7004085 486 129 -60 40 17 18 1 1.59 FCPH1635 FLC2 RAB 642163 7004123 485 129 -60 40 18 40 22 1.81 FCPH1636 FLC2 RAB 642148 7004136 485 129 -60 40 38 39 1 1.03 FCPH1642 FLC2 RAB 642081 7004087 485 129 -60 40 29 31 2 0.67 FCPH1648 FLC2 RAB 642061 7004000 485 129 -60 40 31 32 1 6.05 FCPH1822 FLC2 RAB 642450 7004093 486 129 -60 40 16 17 1 1.08 FCPH1823 FLC2 RAB 642434 7004106 486 129 -60 40 19 23 4 1.26 FCPH1824 FLC2 RAB 642419 7004119 485 129 -60 40 28 30 2 0.65 FCPH1849 FLC2 RAB 641958 7004189 484 129 -60 40 5 6 1 1.11 FCPH1870 FLC2 RAB 642087 7003875 486 129 -60 40 12 14 2 2.35 FCPH1871 FLC2 RAB 642072 7003887 486 129 -60 40 32 37 5 3.30 FCPH1898 FLC2 RAB 642176 7004139 485 219 -60 40 26 30 4 0.51 FCPH1905 FLC2 RAB 642171 7004039 486 219 -60 40 36 39 3 0.69 FCPH1905 FLC2 RAB 642171 7004039 486 219 -60 40 13 15 2 1.05 FCPH1958 FLC2 RAB 642184 7003898 487 129 -60 40 37 40 3 0.63 FCPH2113 FLC2 RAB 642021 7003826 486 129 -60 40 22 26 4 0.68 FR0281 FLC2 RAB 641870 7004365 484 309 -60 45 2 4 2 1.27 FR0282 FLC2 RAB 641855 7004378 484 309 -60 45 2 6 4 0.62 F3RC001 FLC3 RC 643863 7004285 492 90 -60 25 1 3 2 0.75 F3RC003 FLC3 RC 643852 7004294 491 90 -60 40 9 10 1 1.14 F3RC004 FLC3 RC 643843 7004283 491 174 -60 40 20 26 6 2.38 F3RC005 FLC3 RC 643842 7004293 491 90 -60 40 32 33 1 1.27 F3RC005 FLC3 RC 643842 7004293 491 90 -60 40 10 28 18 4.25 F3RC016 FLC3 RC 643853 7004279 492 174 -60 20 13 14 1 1.04 F3RC016 FLC3 RC 643853 7004279 492 174 -60 20 3 8 5 4.03 F3RC017 FLC3 RC 643844 7004274 492 174 -60 35 19 22 3 1.31 F3RC018 FLC3 RC 643841 7004303 491 174 -60 50 24 30 6 0.70 FCPH1513 FLC3 RAB 643833 7004509 488 129 -60 40 22 23 1 1.02 FCPH1513 FLC3 RAB 643833 7004509 488 129 -60 40 16 18 2 0.83 FCPH1526 FLC3 RAB 643855 7004284 492 129 -60 40 4 14 10 10.87 FCPH1930 FLC3 RAB 643855 7004284 492 219 -60 40 4 35 31 4.40 FCPH1940 FLC3 RAB 643929 7004248 495 219 -60 40 26 27 1 1.73 FCPH1949 FLC3 RAB 643991 7004197 500 219 -60 40 20 22 2 0.61 FCRC0606 FLC3 RC 643854 7004274 492 354 -60 40 1 19 18 4.30 FCRC0607 FLC3 RC 643854 7004284 492 174 -60 40 5 20 15 2.19

* L'angle d'intersection entre les trous de forage et la minéralisation aux zones prometteuses FLC2 et FLC3 est variable et n'est pas nécessairement représentatif de la largeur réelle de la minéralisation.

La Figure 7 est disponible à l'adresse https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/31101225-9ca2-4bee-bc32-0e47a9daeb27