ORANGE BELGIUM LANCE HEY! UNE NOUVELLE MARQUE 100% DIGITALE DESTINÉE AUX CLIENTS ULTRA-CONNECTÉS

Communiqué de presse

Bruxelles, le 23 septembre 2021





Avec son nouveau positionnement « Ensemble, réinventons l’avenir », Orange Belgium va encore plus loin dans la prise en compte de toutes les demandes des consommateurs en lançant une nouvelle b-brand innovante. hey! est une marque 100% digitale qui adopte une approche participative spécialement conçue pour répondre aux besoins des clients ultra-connectés dont la vie est totalement orientée vers le numérique. Cette nouvelle proposition de valeur se base sur 4 piliers : 100% digitale, low impact, généreuse et évolutive. hey! va secouer le marché en mettant les communautés au cœur de ses produits. Les 3 offres hey!, qui proposent des prix web attractifs avec de l’abondance de data, seront lancées le 24 septembre 2021.

100% digitale

hey! répond aux besoins liés aux nouveaux usages de l'internet, qui connaissent un succès croissant, notamment auprès des clients les plus actifs sur le plan digital. hey! s'adresse à ceux qui aiment l'efficacité et les process en quelques clics, à ceux qui préfèrent la simplicité d'une expérience digitale. Parce qu'être en ligne n’implique pas de faire de compromis sur la qualité et la valeur. hey! répond aux besoins de ceux qui profitent pleinement des avantages du digital et ont tendance à privilégier ces canaux au détriment des canaux plus conventionnels, comme les magasins physiques. Ces personnes partagent un véritable état d’esprit digital.

En tant que marque digitale, qui responsabilise ses clients, les offres hey! ne peuvent être achetées que via le site web, et l'espace client Myhey! est uniquement prévu pour du self-service.

Low impact

hey! propose des prix très compétitifs et une toute nouvelle expérience client, mais a également été conçu pour avoir le plus faible impact possible sur l'environnement : cartes SIM en plastique recyclé, parcours client entièrement digital, neutralité carbone totale de ses opérations et utilisation d'emballages et de papier certifiés 100 % recyclés.

Généreuse

hey! offre d’importants volumes de données à un prix compétitif, associées à une expérience numérique sans faille. What you see is what you get. La vie digitale doit être simple et facile.

Christophe Dujardin, Chief Consumer Officer d'Orange Belgium, ajoute : "En lançant hey!, à côté des nouveaux services et développements réalisés sous la bannière Orange, nous pouvons nous assurer que chaque consommateur a la possibilité de trouver le service et l'offre parfaitement adaptés, tout en s'appuyant sur un réseau mobile de pointe. Alors que la marque Orange se concentrera sur l'étendue des services et les familles, hey! sera davantage axé sur les particuliers à la recherche de prix agressifs. Nous voulons vraiment offrir le choix à nos clients, leur permettre d'obtenir ce dont ils ont besoin au meilleur prix possible, mais aussi leur offrir la possibilité de s'engager avec la marque et de participer à sa création, son évolution."

Evolutive

« Ensemble, réinventons l’avenir » se reflétera dans l'engagement de hey! auprès de ses clients au fil du temps. Une communauté sera construite pour co-créer les futures offres et partager des idées pour améliorer le service et l'avenir de la marque. Pour faire de cet esprit de communauté une réalité, l'équipe hey! s'impliquera et sera disponible pour des discussions et des partages sur plusieurs espaces dédiés tels que le site principal, www.heytelecom.be, mais aussi via les réseaux sociaux.

La marque restera également en contact avec les utilisateurs grâce à son service client en ligne innovant: dans les prochains mois, un service de chat offrira aux clients un moyen d'entrer en contact avec les membres de l'équipe hey! pour une assistance technique et commerciale. Dans une phase ultérieure, un forum hey! offrira aux membres de la communauté un espace pour discuter, obtenir des réponses et contribuer.

La nouvelle marque bénéficiera de la qualité du réseau mobile d'Orange Belgium, qui offre une excellente couverture mobile et du data à haut débit, mais aussi des technologies innovantes comme HD Voice, VoLTE et Voice over WiFi.

Le lancement commercial aura lieu le 24/09/2021, le webshop sera disponible à l'adresse www.heytelecom.be.

Xavier Pichon, CEO d'Orange Belgium, explique : "De nos jours, les clients actifs sur le plan digital sont connectés à leurs amis et sont actifs sur les réseaux sociaux, ils achètent en ligne et sont toujours à la recherche de bons plans pour les loisirs, les sorties, la musique et le cinéma. Par-dessus tout, ils veulent nouer de nouvelles relations avec les marques. En tant qu'opérateur, nous nous engageons à toujours suivre de près les évolutions du marché et les besoins des consommateurs, et ce lancement s'inscrit parfaitement dans cette stratégie. C’est aussi le type d’offres que nous voyons émerger dans d’autres pays, notamment au sein du Groupe Orange. hey! ne se contente pas de proposer des prix très compétitifs, c'est aussi une offre durable, car c’est le genre de préoccupation que nous savons partagée par nos clients."

