ORANGE BELGIUM LANCEERT HEY! EEN NIEUW, 100% DIGITAAL MERK GERICHT OP ULTRA-VERBONDEN KLANTEN

English Dutch French

Persbericht

Brussel, September 23, 2021





Met zijn nieuwe positionering De toekomst maken we samen gaat Orange Belgium nog een stap verder in het beantwoorden van alle klantenbehoeften via de lancering van een nieuw en innovatief b-merk dat een antwoord biedt op de behoeften van digital-savvy klanten. hey! is een 100% digitaal merk dat een participatieve aanpak hanteert, speciaal ontworpen om tegemoet te komen aan de behoeften van ultra-connected klanten wier leven volledig digitaal georiënteerd is. Dit nieuwe next generation aanbod is gebaseerd op 4 pijlers: 100% digitaal, Genereus, Low impact, Evoluerend. hey! zal de markt opschudden door gemeenschappen in het hart van zijn aanbiedingen te plaatsen. De drie hey! aanbiedingen, met aantrekkelijke online prijzen en uitgebreide mobiele data, worden op 24 september 2021 gelanceerd.



100% digitaal

hey! beantwoordt aan de behoeften die ontstaan door het nieuwe internetgebruik, dat steeds populairder wordt, vooral onder digitaal actieve klanten. hey! richt zich op mensen die houden van efficiëntie en dingen in een paar klikken voor elkaar krijgen - de mensen die de voorkeur geven aan de eenvoud van een digitale ervaring. Want online betekent niet dat er wordt ingeleverd op kwaliteit en waarde. hey! speelt in op de behoeften van mensen die de voordelen van digitaal optimaal benutten en de voorkeur geven aan dergelijke kanalen in plaats van de meer conventionele, zoals fysieke winkels. Deze mensen hebben een gedeelde digitale mindset.

Als volledig digitaal merk, dat zijn klanten empowert, kunnen de aanbiedingen van hey! alleen via de website worden gekocht, en de 'klantenzone' van My hey! is alleen bedoeld voor zelfbediening.

Low impact

hey! biedt zeer concurrerende prijzen en een gloednieuwe klantenervaring, maar is ook ontworpen met het oog op een zo laag mogelijke milieu-impact: gerecycleerde plastic simkaarten, een volledig digitaal klantentraject, volledige koolstofneutraliteit van zijn activiteiten en gecertificeerd 100% gerecycleerd verpakkings- en papiergebruik.

Genereus

hey! biedt massa's data voor een slimme prijs, gecombineerd met een naadloze digitale ervaring. Wat je ziet is wat je krijgt. Het digitale leven moet eenvoudig en gemakkelijk zijn.

Christophe Dujardin, Chief Consumer Officer van Orange Belgium, voegt toe: "Door hey! te lanceren naast de nieuwe diensten en ontwikkelingen onder het vlaggenschipmerk Orange, kunnen we ervoor zorgen dat elke consument de perfect passende dienst en aanbieding kan vinden, terwijl hij kan vertrouwen op het ultramoderne mobiele netwerk. Terwijl Orange zich zal richten op de breedte van diensten en gezinnen, zal hey! meer gericht zijn op individuen die op zoek zijn naar agressieve prijzen. We willen onze klanten echt macht geven, hen laten krijgen wat ze nodig hebben tegen de best mogelijke prijs, maar ook betrokken zijn bij het merk en deelnemen aan de creatie, de evolutie ervan."

Evoluerend

De toekomst maken we samen zal worden weerspiegeld in de betrokkenheid van hey! met zijn klanten in de loop van de tijd. Er zal een community worden opgebouwd om toekomstige aanbiedingen te co-creëren en ideeën te delen voor het verbeteren van de service en voor de toekomst van het merk. Om deze community spirit werkelijkheid te laten worden, zal het hey! team betrokken worden en beschikbaar zijn voor discussies en het delen van ideeën op verschillende speciale plaatsen, zoals de hoofdwebsite, www.heytelecom.be maar ook op sociale media.

Het merk zal ook in contact blijven met gebruikers dankzij zijn innovatieve online klantenservice: in de komende maanden zal een chatservice klanten een manier bieden om in contact te komen met hey! Team members voor technische en verkoopsassistentie. In een latere fase zal een hey! forum de leden van de community een plaats bieden om te discussiëren, antwoorden te krijgen en bij te dragen.

Het nieuwe merk zal met plezier gebruik maken van het hoogwaardige netwerk van Orange Belgium, dat een uitstekende mobiele dekking en snelle mobiele data biedt, maar ook innovatieve technologieën zoals HD Voice, VoLTE en Voice over WiFi.

De commerciële lancering zal plaatsvinden op 24 september 2021. De online winkel gaat open op www.heytelecom.be

Xavier Pichon, CEO van Orange Belgium, legt uit: "Tegenwoordig zijn digitaal actieve klanten verbonden met hun vrienden en actief op sociale netwerken, ze kopen online, en ze zijn altijd op zoek naar leuke deals voor vrijetijdsactiviteiten, uitstapjes, muziek en film. Bovenal willen ze nieuwe relaties met merken aangaan. Als operator hechten wij er veel belang aan om de evoluties van de markt en de behoeften van de consumenten steeds op de voet te volgen en deze lancering past perfect in deze strategie. Het is het soort aanbod dat we ook in andere landen zien opkomen, ook binnen de Orange Group. hey! biedt niet alleen zeer concurrerende prijzen, het is ook een duurzaam aanbod, want dat is ook het soort bezorgdheid waarvan we weten dat onze klanten die delen."

Over Orange Belgium

Orange Belgium is een toonaangevende telecommunicatieoperator op de Belgische markt met meer dan 3 miljoen klanten. Via zijn dochteronderneming Orange Communications Luxembourg is Orange ook actief in Luxemburg. Als convergente speler bieden we mobiele telecommunicatiediensten, internet en tv aan particulieren, en innovatieve mobiele en vastelijndiensten aan bedrijven. Ons ultraperformante mobiele netwerk beschikt over de 2G-, 3G-, 4G- en 4G+-technologie waar we voortdurend in blijven investeren. Orange Belgium is een dochteronderneming van de Orange-groep, een van de meest toonaangevende operatoren in Europa en Afrika voor mobiele telefonie en internetdiensten en een van de wereldleiders in het leveren van telecommunicatiediensten aan bedrijven.

Orange Belgium is genoteerd aan de beurs van Brussel (OBEL).

Meer informatie op: corporate.orange.be , www.orange.be of volg ons op Twitter: @pressOrangeBe.

Perscontact

Younes Al Bouchouari – younes.albouchouari@orange.com- +32 477 69 87 73

Bijlage