IT Link : 2,44 M€ de résultat opérationnel au premier semestre 2021

Communiqué Financier

Paris, le 23 septembre 2021

La rentabilité dépasse les niveaux atteints avant crise*

En M€



S1 2020



S1 2021**



Variation Chiffre d’affaires 23,97 29,58 +23,5% EBITDA 1,56 3,14 +101% % du Chiffre d’affaires 6,5% 10,6% +4,1 pts Résultat opérationnel 1,00 2,44 +144% % du Chiffre d’affaires 4,2% 8,2% +4,0 pts Résultat net 0,42 1,72 +309,5%



* Résultat opérationnel S1 2019 : 1,42 M€ (5,7% du CA)



** Information non auditée, arrêté des comptes semestriels par le Conseil d’Administration ce jour.

Résultats

Le chiffre d’affaires du 1er semestre 2021 s’élève à 29,58 M€ contre 23,97 M€ en 2020.

Au 1er semestre 2021, l’EBITDA a doublé et s’élève à 3,14 M€ contre 1,56 M€ un an plus tôt. La marge d’EBITDA atteint ainsi 10,6% contre 6,5%, intégrant un effet calendaire favorable estimé à +0,8 pts.

Le résultat opérationnel représente 8,2% du chiffre d’affaires et atteint 2,44 M€ (+144% par rapport au 1er semestre 2020).

Le résultat net s’élève à 1,72 M€ après déduction d’une charge d’IS de 0,36 M€ et de CVAE de 0,23 M€.

Trésorerie et endettement

La trésorerie nette du Groupe au 30 juin 2021 reste largement excédentaire à hauteur de 5,2 M€, contre 1,2 M€ au 31 décembre 2020 (incluant la dette liée au factor et hors dette de loyer IFRS 16).

Sur la période, le Groupe a généré un peu plus de 1 M€ de flux de trésorerie en lien avec la forte croissance de l’activité et après prise en compte du remboursement du PGE à hauteur de 5,7M€ (le reliquat de 0,3 M€ ayant été soldé au 1er juillet 2021).

Paiement du dividende 2020

L’Assemblée générale du 30 juin 2021 a voté la distribution aux actionnaires du Groupe IT Link d’un dividende de 0,20 € par action, dont le paiement a été réalisé le 9 juillet pour un montant total de 0,33 M€.

Une dynamique RH toujours positive

Au 30 juin, l'effectif du Groupe atteignait son plus haut historique avec 684 collaborateurs.

Perspectives 2021

La Direction maintient ses prévisions de chiffre d’affaires annuel en croissance de plus de 20% par rapport à l’année 2020 et relève son objectif de rentabilité opérationnelle à un ratio comparable à celui du premier semestre 2021.

Ces perspectives restent toutefois conditionnées par l’évolution de la situation sanitaire et son impact économique, notamment dans le secteur automobile.

Mise à disposition du Rapport Financier Semestriel 2021 ce jour sur www.itlink.fr/documents-financiers .

IT Link publiera son chiffre d’affaires pour le troisième trimestre, le 9 novembre 2021.

A propos d’IT LINK

IT Link, première Entreprise de Services du Numérique spécialiste des systèmes connectés.

Depuis trois décennies, IT Link innove aux côtés des acteurs majeurs de l’industrie et des services.

Notre mission : faire évoluer les systèmes connectés pour optimiser et créer les produits et services d’aujourd’hui et de demain.

Nous intervenons en conseil, assistance et expertise techniques, forfaits de développement et centres de services sur toutes les phases des projets : études, réalisation et exploitation. Notre savoir-faire repose sur 8 pôles d’expertise au cœur des systèmes connectés :

Capteurs et intelligence embarquée

Télécoms et IOT

Data Intelligence

Applications Mobiles

Sûreté de fonctionnement et Cybersécurité

Web et Systèmes d’Information Business

Ingénierie Systèmes

Management de la Transformation et nouvelles expériences utilisateurs

IT Link c’est plus de 650 collaborateurs présents sur 14 zones géographiques en Europe, au Canada et au Maroc, une direction technique de pointe et 4 centres de R&D « made in France ».

IT LINK est cotée sur EURONEXT GROWTH

(ISIN FR0000072597)

www.itlink.fr

