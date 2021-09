Merrithew™ peilt mit Deutschland den größten Fitnessmarkt Europas an[1]

English German

TORONTO, Sept. 24, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mit mehr als 30 Jahren Erfahrung in Innovation, Forschung und Know-how im Bereich Fitness-Training und -Geräte gab Merrithew™ heute eine bedeutende Expansion in Europa bekannt, um die wachsende Nachfrage nach hochwertigen Pilates- und Mind-Body-Bewegungsangeboten zu befriedigen.



Seit 1988 hat Merrithew weltweit über 60.000 Übungsleiter ausgebildet, mehrere Trainingsprogramme, darunter STOTT PILATES®, entwickelt, die auf den neuesten Erkenntnissen der Trainingswissenschaft und den besten Praktiken im Fitnessbereich basieren, und modernste Pilates-Geräte, darunter Reformers und Stability Chairs™, entwickelt, die von Fitnessprofis, Spitzensportlern und Reha-Spezialisten auf der ganzen Welt genutzt werden.

Mit der Eröffnung des europäischen Distributionszentrums können deutsche Endkunden einen schnelleren Versand von Neugeräten und Ersatzteilen, wettbewerbsfähigere Preise ohne Einfuhrumsatzsteuer, eine Euro-Preisliste und einen Deutschen Gerätekatalog sowie einen verbesserten Kundenservice mit einem engagierten deutschen Vertriebsteam erwarten.

Mit einer wachsenden Community von Trainingspartnern und STOTT PILATES -zertifizierten Trainern in den wichtigsten deutschen Städten und jetzt mit direktem Zugang zu Merrithew-Geräten kann das Unternehmen Fitnessbegeisterte, Profis, Studiobetreiber, Hotels, Spas und Sporteinrichtungen noch besser mit seinem kompletten Produkt- und Trainingsangebot bedienen.

"Deutschland ist mit 11,7 Millionen Teilnehmern der zahlenmäßig größte Fitnessmarkt in Europa und liegt mit einem Jahresumsatz von 5,5 Milliarden Euro gleichauf mit Großbritannien.2 Durch die Pandemie wurde die Bedeutung von körperlicher und geistiger Bewegung noch mehr in den Vordergrund gerückt. Wir haben einen starken Anstieg der Nachfrage seitens Fitness-Profis, Studiobetreibern, Verbrauchern und Gesundheitsfachleuten festgestellt, die dieses Angebot in ihr Geschäft aufnehmen wollen," so Lindsay G. Merrithew, President und CEO von Merrithew.

"Wir freuen uns, mehr Menschen in Deutschland die hochwertigen Pilates- und Mind-Body-Geräte sowie die erstklassigen Schulungen von Merrithew vorstellen zu können. Wir wissen, dass deutsche Fitnessbegeisterte und Profis unsere Leidenschaft für Handwerkskunst, Innovation und Qualität teilen. Wir freuen uns darauf, das Wachstum und den Erfolg der Mind-Body-Community in Deutschland in den kommenden Jahren zu unterstützen."

Für den ersten Zugang zu Informationen über Merrithew-Geräte und -Dienstleistungen in Deutschland registrieren Sie sich hier.

Um Merrithew-Schulungsangebote und Ausbilderschulungen in Ihrer Nähe zu finden, klicken Sie hier .

Über Merrithew™

Merrithew™ ist der weltweit führende Anbieter von Mind-Body-Training und -Geräten. Das 1988 gegründete Unternehmen hat weltweit mehr als 60.000 Trainer und Partner ausgebildet, innovative Schulungsprogramme – STOTT PILATES® , ZEN•GA®, Total Barre® , Halo® Training , Merrithew Fascial Movement und CORE™ Athletic Conditioning and Performance Training™ – entwickelt und ein umfangreiches Sortiment an Geräten und Zubehör für den privaten und beruflichen Gebrauch sowie für den Heimgebrauch produziert. Im Jahr 2020 brachte Merrithew Merrithew Connect™ auf den Markt, eine digitale Streaming-Plattform mit neuen und charakteristischen Pilates-, Fitness- und Mind-Body-Workouts und -Trainings.

