AKWEL 2021年上半年净利润3800万欧元

English Chinese (Simplified)

2021年9月23日星期四

2021年上半年净利润3800万欧元

AKWEL（FR0000053027；AKW；具备PEA资格），汽车和重型货运车行业的设备-系统供应商及流体和机制管理专家，公布其2021年上半年业绩。

账目合并数据（单位：百万欧元） 2021年

6月30日 2020年

6月30日 百分比变化 营业额 487.6 387.0 +26.0% 经营总盈余 64.7 60.0 +7.9% 主营业务利润 50.0 24.3 +105.8% 主营业务毛利率 10.3% 6.3% +4.0% 营业利润 50.7 25.3 +100.9% 财务利润 (0.6) (1.0) -36.8% 净利润（集团） 38.0 20.2 +88.1% 净利润率 7.8% 5.2% +2.6%

AKWEL 2021年上半年合并营业额为4.876亿欧元，相比2020年增长26.0%，按固定范围和固定汇率计算，增长33.7%，但与2019年同期相比下降了近14%。由于原材料和电子元件供应严重不足，集团业务活动与业内同行一样受到了影响。

息税折旧摊销前利润（EBITDA）达到6470万欧元，增长7.9%，主营业务利润增加了一倍多，达到5000万欧元。集团净利润为3800万欧元，增长88.1%。

自由现金流仍然强劲，为4440万欧元。与此相比，2020年上半年为5150万欧元。

在市场前景依然不明朗的形势下，AKWEL预计与2020年相比，全年业务最多会略有增加，但远低于2019年。由于生产中断和与供应问题导致的成本增加，2021年营业利润预计会出现下滑。

AKWEL对自身模式的可靠性和战略选择的适当性充满信心，将继续投资于商业开发和新的运输解决方案，特别是电动和氢能车辆，并继续推进与Tallano的制动微粒捕获合作。

AKWEL是一家独立家族集团，在巴黎泛欧证券交易所上市，是汽车和重型卡车行业的设备-系统供应商及流体及机械管理专家，在材料（塑料、橡胶、金属）应用加工和机电一体化方面具备领先的工业和技术能力。



AKWEL的业务涉足五大洲的20个国家，在全球拥有约10,500名员工。

Attachment