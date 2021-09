Finnish English

Talenom Oyj, Lehdistötiedote 24.9.2021 kello 8.30

Talenom on yksi Euroopan parhaista työpaikoista

Talenom Oyj on listattu yhdeksi Euroopan parhaista työpaikoista. Yhtiö sijoittui Great Place to Work -instituutin Euroopan Parhaat Työpaikat 2021 -tutkimuksessa suurten yritysten listalle ensimmäistä kertaa.

”Voimme ilolla todeta, että määrätietoinen työskentelymme parhaan työpaikan rakentamiseksi kestää jo kansainvälisen vertailun. Ja näinhän sen tulee ollakin yhtiössä, joka tähyää yhä aktiivisemmin kansainvälisille markkinoille. Hyvinvoiva, sitoutunut ja kehittyvä henkilöstö on se voimavara, jonka päälle koko yhtiön kasvu ja onnistumiset rakentuvat”, kertoo Talenomin talous- ja henkilöstöjohtaja Antti Aho.

Talenom palkittiin aiemmin tänä vuonna Great Place to Work -instituutin tutkimuksessa yhtenä Suomen parhaista työpaikoista. Talenom oli jo neljättä vuotta peräkkäin palkittujen yritysten joukossa.

Otto-Pekka Huhtala

toimitusjohtaja, Talenom Oyj

040 703 8554

otto-pekka.huhtala@talenom.fi

Talenom on vuonna 1972 perustettu ketterä ja edistyksellinen tilitoimisto. Liiketoiminta-ajatuksemme on yrittäjien arjen helpottaminen markkinoiden helppokäyttöisimmillä sähköisillä työkaluilla sekä pitkälle automatisoiduilla palveluilla. Kattavien tilitoimistopalvelujen lisäksi tuemme asiakkaidemme liiketoimintaa monipuolisilla asiantuntijapalveluilla sekä rahoitus- ja pankkipalveluilla. Visionamme on tarjota ylivoimaiset tilitoimisto- ja pankkipalvelut pk-yrityksille.

Talenomin kasvuhistoria on ollut vahva – liikevaihdon keskimääräinen vuosikasvu oli noin 15,5 % vuosina 2005–2020. Talenomin palveluksessa oli vuoden 2020 lopussa 912 työntekijää Suomessa ja Ruotsissa yhteensä 47 toimipisteessä. Talenomin osake on listattu Helsingin pörssin päälistalla.

