La maison Christofle choisit GetFeedback par Momentive pour traduire l’excellence de ses boutiques sur son site Web

PARIS, 24 sept. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Momentive (anciennement SurveyMonkey), leader de la gestion de l’expérience client et employé, a annoncé aujourd'hui que la prestigieuse maison d'orfèvrerie parisienne Christofle avait choisi la solution GetFeedback pour améliorer l'expérience en ligne de ses clients.

Si la promesse d'offrir une expérience irréprochable en magasin a toujours été une priorité pour Christofle, l'écoute de ses clients sur les canaux numériques est devenue tout aussi importante. Suite à la hausse d'activité constatée sur son site Web pendant la pandémie, la marque avait besoin d'un outil qui lui permette de comprendre les attentes de ses clients et d'y répondre. Grâce à GetFeedback, Christofle peut identifier et résoudre les points de friction de manière à améliorer l'expérience client dans sa globalité. L'agilité de la solution, sa facilité de mise en œuvre et sa simplicité d'utilisation aideront la maison de luxe à fidéliser ses clients et à en faire des ambassadeurs de sa marque.

« Nous avons toujours accordé une grande importance aux commentaires de nos clients en magasin. L'essor du commerce en ligne nous a poussés à nous intéresser de plus près à leur feedback sur nos canaux numériques » explique Pierre Leurquin, Directeur e-commerce, Digital et Data chez Christofle. « GetFeedback nous permet d'évaluer et d'améliorer la qualité de notre expérience client en temps réel, mais aussi de promouvoir une culture d’entreprise plus centrée sur la voix du client ».

Appartenant à la famille de solutions Momentive, GetFeedback est une plateforme d'expérience client agile qui se déploie en quelques jours à peine pour permettre aux équipes CX d'offrir rapidement des expériences de grande qualité.

Momentive (anciennement SurveyMonkey), leader dans la gestion de l'expérience, propose des solutions puissantes et agiles qui conjuguent le meilleur de l'humain et de la technologie pour offrir une nouvelle forme d'intelligence artificielle.