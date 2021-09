AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA investē 9 miljonus eiro stikla kausēšanas krāsns pārbūvē

English Latvian

Veicot apjomīgu esošās stikla kausēšanas krāsns rekonstrukciju, AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA 2021. gada augustā–septembrī ir uzbūvējusi jaunu un modernu E-stikla kausēšanas krāsni Nr. 2.2. Projektā investēti 9 miljoni eiro, uzlabojot krāsns ražošanas kvalitāti un vienlaikus padarot to efektīvāku un klimatneitrālāku. E-stikla kausēšanas krāsns uzņēmumam ļaus nodrošināt stabilu E-stikla un tā produktu piedāvājumu un piegādi stikla šķiedras tirgum pasaulē. Pilnas kapacitātes stikla kausēšanas krāsns ražību plānots sasniegt šī gada oktobrī, pakāpenisku produkcijas ražošanu uzsākot jau septembra beigās.

Jaunas E-stikla kausēšanas krāsns izbūve bija viens no uzņēmuma 2021. gada stratēģiskajiem attīstības mērķiem, lai nostiprinātu savas pozīcijas stikla šķiedras produkcijas ražotāju un piegādātāju tirgū. “Pateicoties mūsu akcionāriem un finansēšanas partneriem, mums ir izdevies pabeigt tiesiskās aizsardzības procesu ātrāk, nekā plānots, un mēs esam ielikuši uzņēmumam stabilus finansiālus pamatus. Nākamais loģiskais solis ir pāriet uz ieguldījumiem un izaugsmi, lai mēs kļūtu par uzticamu Eiropas ražotāju, kas kļuvis vēl pievilcīgāks klientu acīs. Mēs jau esam sākuši nākotnes ieguldījumu projektus, lai izpildītu tirgus prasības 2022. un nākamajos gados. Galvenā uzmanība noteikti būs vērsta uz produktiem, kas saistīti ar silika stiklu un HR-stiklu,” akcentē AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA valdes priekšsēdētājs Stefans Jugels.

E-stikla kausēšanas krāsnij Nr. 2.2 ir izbūvēta jauna automātiskās vadības sistēma, pilnībā pārbūvēta elektroapsilde krāsns kausēšanas daļā un būtiski palielināta tieši elektrokausēšanas jauda, lai sasniegtu Eiropas Savienības definētos mērķus par dabasgāzes patēriņa un CO 2 emisiju samazināšanu. Krāsnij uzstādīts jauns rekuperators siltuma atgūšanai no izplūdes gāzēm un jauns izplūdes gāzu filtrs. Paralēli tam pārbūvēta arī klimata uzturēšanas sistēma telpās un veikti ieguldījumi stikla šķiedras spoļu uzglabāšanas un nogatavināšanas sistēmā, kas nodrošinās daudz augstāku saražotās produkcijas kvalitāti. Minētajos darbos investēti vēl 1,9 miljoni eiro.

“Veicot krāsns Nr. 2.2 rekonstrukciju, vēlamies būt ne tikai tehnoloģiski moderni, bet arī saudzīgi pret apkārtējo vidi un pēc iespējas klimata neitrāli savā pamatdarbībā. Veiktie uzlabojumi ir soļi pretī šī mērķa sasniegšanai: ar jauno rekuperatoru labāk atgūsim siltumu no krāsns izplūdes gāzēm, sildīsim uzņēmuma ražošanas telpas, nevis apkārtējo vidi. Ar palielināto elektrokausēšanas jaudu mazāk dedzināsim dabasgāzi un radīsim mazāk CO 2 izmešu apkārtējā vidē. Savukārt rekonstruētā klimata uzturēšanas sistēma pozitīvi ietekmēs produkcijas kvalitāti, kā arī būtiski uzlabos darba vides apstākļus darbiniekiem gada siltajos mēnešos un ļaus racionāli izmantot pieejamos energoresursus,” stāsta AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA par ražošanu atbildīgais valdes loceklis Ģirts Vēveris.

Stikla kausēšanas krāsns Nr.2.2 baseins ir ~35 kvadrātmetri, tās ražošanas maksimālā kapacitāte – līdz 50 tonnām E-stikla šķiedras diennaktī. Stikla kausēšanas krāsns plānotais dzīves cikls pēc rekonstrukcijas ir 10 gadi.

Kā jau minēts iepriekš, AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA nolēmusi veikt arī otrās silika stikla kausēšanas krāsns Nr.4.1 pārbūvi 2022.gada sākumā, dubultojot tās ražošanas apjomu. Šī projekta mērķis ir palielināt augsta silīcija oksīda stikla šķiedras produkcijas ražošanas jaudas, reaģējot uz augošo pieprasījumu un nodrošinot tirgu ar nepieciešamo augsta silīcija oksīda stikla šķiedras produkcijas apjomu. Projekta īstenošanā plānots ieguldīt aptuveni 10 miljonu eiro investīcijas, ieskaitot arī tehnoloģijas tālākai stikla apstrādei.

Īsumā par VALMIERA GLASS GRUPU:

AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA un tās meitas uzņēmums (tekstā saukta – VALMIERA GLASS GRUPA) ir viens no vadošajiem stikla šķiedras ražotājiem Eiropā ar gandrīz 60 gadu pieredzi stikla šķiedras ražošanā. VALMIERA GLASS GRUPAS pamatdarbības virzieni ir stikla šķiedras pētniecība, stikla šķiedras produktu izstrāde, ražošana un pārdošana. VALMIERA GLASS GRUPA ir vienīgā uzņēmumu grupa pasaulē ar vertikāli integrētu struktūru un plašu stikla šķiedras produktu klāstu termoizolācijas tirgum ar temperatūras noturību līdz pat 1250 °C.