SATOlle 112 puukerrostaloasuntoa Helsingin Mellunkylään

Lehdistötiedote 24.9.2021







Suomen suurimpiin vuokrakotien tarjoajiin kuuluva SATO rakennuttaa Helsingin Mellunmäkeen kaksikerroksisia luhtikäytävällisiä puukerrostaloja, joissa on yhteensä 112 asuntoa.

SATO allekirjoitti 16.4.2021 sopimuksen Lehto Asunnot Oy:n kanssa uuden kohteen rakentamisesta osoitteeseen Lupajantie 2 ja rakennustyöt alkoivat keväällä 2021. Rakenteilla on yhteensä kuusi kaksikerroksista puurakenteista pienkerrostaloa sekä talousrakennuksia, joissa sijaitsevat mm. irtaimistovarastot, asukkaiden käytössä oleva kerhotila ja saunatilat. Kohteeseen tulee 112 uutta vapaarahoitteista vuokrakotia. U-muotoisten asuinrakennusten keskelle jää valoisa atriumpiha. Asunnot ovat muuttovalmiita toukokuussa 2022.



Puurakentamisella on betonirakentamista pienempi hiilijalanjälki

Pienkerrostalojen rakennusmateriaali kantavien rakenteiden ja julkisivun osalta on puu.



− Rakennukset toteutetaan esivalmistetuista tilaelementeistä. Jokainen asunto koostuu yhdestä tai kahdesta tilaelementistä. Asennetut tilaelementit saadaan asennuspäivän päätteeksi säältä suojaan nostamalla päälle ennalta rakennettu valmis vesikattolohko, kertoo SATOn investoinneista vastaava liiketoimintajohtaja Arto Aalto.

− On ilo tehdä yhteistyötä SATOn kanssa puukerrostalorakentamisen parissa. Lehdon puukerrostalo edustaa modernia rakentamista, joka hyödyntää erittäin pitkälle kotimaista, teollista esivalmistusta. Se on ekologinen, kohtuuhintainen, laadukas ja perinteistä rakentamista nopeampi vaihtoehto. Asukkaille ja vuokralaisille puu tuo mukavuutta ja viihtyvyyttä, toteaa hankepäällikkö Antti Leinonen Lehdolta.



Ympäristön kannalta puurakennuksilla on monia etuja: ne sitovat hiiltä ja toimivat hiilivarastoina. Puun käyttö myös pienentää rakentamisen hiilijalanjälkeä.



SATOlla on puukerrostaloja myös Vantaan Kivistössä sekä Helsingin Honkasuolla.



Suunnitteluratkaisuissa huomioitu kestävän asumisen valinnat

Lupajantien rakennusten suunnitteluratkaisuissa on huomioitu energiatehokkuus sekä vuosikymmeniä kestävät rakennusratkaisut ja -materiaalit. Asunnot ja yhteistilat on suunniteltu tehokkaasti, mikä osaltaan vähentää rakennuksen energiankulutusta ja parantaa hiilijalanjälkeä.

Talojen lämmönlähteenä on maalämpö, jossa hyödynnetään maaperään varastoitunutta energiaa. Maalämpö vähentää hiilidioksidipäästöjä ja maalämmön etuna on, että sitä voidaan käyttää myös rakennuksen viilentämiseen. Lisäksi kohteeseen tulee aurinkopaneelit.

Kestävät valinnat on huomioitu myös liikkumisessa

Lupajantie 2 sijaitsee rauhallisella pientaloalueella Mellunkylässä lähellä luontoa ja ulkoilumaastoja. Arjen peruspalvelut löytyvät läheltä Mellunmäestä ja hyvien julkisten yhteyksien vuoksi myös autoton elämä on mahdollista. Asukkaiden käyttöön tulee yhteiskäyttöauto. Jos autoa liikkumiseen tarvitsee, on osassa autopaikkoja mahdollisuus sähköauton lataukseen

Lähimmälle metroasemalle Mellunmäkeen on 1,1 km (kävellen 13 min), metrolla Itäkeskukseen 5 min ja Helsingin keskustaan 34 min (15 km). Lähin HSL:n kaupunkipyöräasema sijaitsee 600 metrin päässä Sinkilätiellä.



Lisätietoja medialle: SATO Oyj, Arto Aalto, liiketoimintajohtaja, investoinnit

puh. 040 513 0702, arto.aalto@sato.fi



SATO Oyj on yksi Suomen johtavista vuokranantajista. SATOn tavoitteena on tarjota kattavat vuokra-asumisen vaihtoehdot ja erinomainen asiakaskokemus. SATOn omistuksessa oli vuoden 2020 lopussa yhteensä lähes 26 800 asuntoa Suomen suurimmissa kasvukeskuksissa ja Pietarissa.

Edistämme toiminnallamme kestävää kehitystä ja aloitteellisuutta sekä toimimme avoimessa vuorovaikutuksessa sidosryhmiemme kanssa lisäarvon tuottamiseksi. Toimimme pitkäjänteisesti ja kannattavasti. Kasvatamme asunto-omaisuuden arvoa investoinnein ja realisoinnein sekä korjaustoiminnalla.

SATO-konsernin liikevaihto vuonna 2020 oli 303,4 miljoonaa euroa, liikevoitto 179,6 miljoonaa euroa ja tulos ennen veroja 129,5 miljoonaa euroa. SATOn sijoituskiinteistöjen arvo on noin 4,8 miljardia euroa.