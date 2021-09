Ehitusleping Leedus (tuulepargi taristurajatised Akmenės)

English Estonian

24. septembril 2021 sõlmisid AS Merko Ehitus kontserni kuuluv UAB Merko Statyba ning Eesti Energia kontserni kuuluv Enefit Green AS-i 100%-line tütarettevõte UAB Vėjo parkai lepingu tuulepargi taristurajatiste ehituseks Akmenė rajoonis Leedus.

Lepingu maksumus on üle 19 miljoni euro, millele lisandub käibemaks. Tööde valmimise tähtaeg on 2022. aasta kolmandas kvartalis.

UAB Merko Statyba ( merko.lt ) on Leedu ehitusettevõte, mis teostab üld- ja elamuehituse töid.

Lisainfo: UAB Merko Statyba ehitusdirektor Jaanus Rästas, tel: +370 6875 0680.

Urmas Somelar

Finantsüksuse juht

AS Merko Ehitus

Telefon: +372 650 1250

E-post: urmas.somelar@merko.ee