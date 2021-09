Nordea Bank Abp, as the issuer, has determined to delist below certificates due to low net asset value (NAV). The instruments will be delisted end of trading 2021-10-08.

ISIN DK0060717247 DK0061011350 DK0061174737 DK0061158102 DK0061306230 DK0061340684 DK0061340924 DK0061341575 DK0061346376 DK0061346293 DK0061348588 DK0061355526 DK0061440633

Attachment