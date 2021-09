Cameco, GE Hitachi, GEH SMR Canada et Synthos Green Energy vont collaborer sur le possible déploiement de petits réacteurs modulaires BWRX-300 en Pologne

SASKATOON, Saskatchewan, 24 sept. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Cameco (TSX : CCO ; NYSE : CCJ), GE Hitachi Nuclear Energy (GEH), GEH SMR Technologies Canada, Ltd. (GEH SMR Canada) et Synthos Green Energy (SGE), membre du groupe Synthos S.A., ont conclu un protocole d'accord pour évaluer la possible mise en place d'une chaîne d'approvisionnement en combustible d'uranium au Canada, capable de servir une flotte potentielle de petits réacteurs modulaires (SMR) BWRX-300 en Pologne.



Synthos, un fabricant de caoutchouc synthétique et l'un des plus grands producteurs de matières premières chimiques en Pologne, souhaiterait obtenir de l'électricité abordable, à la demande et exempte de carbone à partir d'une source dédiée et fiable. En 2019, SGE et GEH ont accepté de collaborer sur des applications de déploiement potentielles pour le réacteur BWRX-300 en Pologne. SGE et GEH ont signé un accord stratégique en 2020 qui a fait progresser la coopération.

Cameco fournit des services d'uranium, de raffinage et de conversion de l'uranium à l'industrie nucléaire dans le monde entier. En juillet 2021, Cameco, GEH et Global Nuclear Fuel-Americas (GNF-A) ont accepté d'explorer plusieurs domaines de coopération afin de faire progresser la commercialisation et le déploiement des SMR BWRX-300 au Canada et dans le monde entier.

« Nous sommes convaincus que l'énergie nucléaire jouera un rôle majeur pour aider les pays et les entreprises du monde entier à atteindre leurs objectifs de zéro émission nette », a déclaré Tim Gitzel, PDG de Cameco. « Ce protocole d'accord est un excellent exemple du type de solutions innovantes que les entreprises telles que Synthos Green Energy explorent et de la manière dont les SMR pourraient contribuer aux efforts de décarbonisation de l'industrie. »

« Nous sommes impatients de travailler avec Cameco et GEH pour comprendre les exigences en matière d'uranium d'une flotte de BWRX-300 en Pologne et le soutien que le Canada peut offrir », a déclaré Rafał Kasprów, président du conseil d'administration de SGE. « En plus de ce protocole d'accord, SGE travaille en étroite collaboration avec GEH pour identifier les opportunités liées à la chaîne d'approvisionnement en Pologne qui complètent les capacités d'exportation développées au Canada pour le BWRX-300, ce qui pourrait nous permettre d'alimenter avec succès le réseau en électricité sans carbone. »

« GEH est honorée de travailler avec Cameco et Synthos Green Energy pour déployer le BWRX-300 », a déclaré Jay Wileman, PDG de GEH. « Grâce à notre collaboration, nous attendons avec impatience l'occasion d'apporter la génération d'énergie sans carbone en Pologne et de soutenir la création de précieux emplois dans le secteur de l'approvisionnement en uranium au Canada. »

Le BWRX-300 est un SMR à circulation naturelle, refroidi à l'eau de 300 MWe, doté de systèmes de sécurité passifs qui tirent parti de la base de conception et du fondement d'autorisation de l'ESBWR de GEH certifié NRC aux États-Unis. Grâce à une simplification de conception spectaculaire et innovante, GEH anticipe que le BWRX-300 nécessitera des dépenses en capital considérablement plus faibles par MW par rapport aux autres conceptions SMR. En tirant parti de la certification de conception de l'ESBWR existante, utilisant la conception du combustible GNF2 sous licence et éprouvé, et en intégrant des composants éprouvés et une connaissance de la chaîne d'approvisionnement, GEH estime que le BWRX-300 peut devenir le SMR le plus économique, le plus compétitif et le plus rapide du marché.

Ce protocole d'accord est non exclusif et non contraignant.

Profil

Cameco est l'un des plus grands fournisseurs mondiaux de combustible d'uranium nécessaire pour dynamiser un monde d'air pur. Notre position concurrentielle se base sur notre participation majoritaire dans les réserves à la plus haute teneur dans le monde et sur nos opérations à faible coût. Les services publics du monde entier comptent sur nos produits de combustible nucléaire pour générer de l'énergie grâce à des réacteurs nucléaires sûrs, fiables et sans carbone. Nos actions sont négociées aux Bourses de Toronto et de New York. Notre siège est basé à Saskatoon, dans la province canadienne de la Saskatchewan.

Avertissement concernant les informations et énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse contient des énoncés considérés comme des informations prospectives ou des déclarations prospectives en vertu des lois canadiennes et américaines sur les valeurs mobilières (que nous appelons des énoncés prospectifs), y compris : l'intention de Cameco, GEH, GEH SMR Canada et SGE d'évaluer la possibilité d'établir une chaîne d'approvisionnement en combustible d'uranium au Canada capable d'alimenter les SMR en Pologne ; le souhait de SGE d'obtenir une électricité abordable, à la demande et sans carbone ; la capacité de Cameco, GEH et GNF-A à étudier les progrès de la commercialisation et du déploiement des SMR BWRX-300 au Canada et dans le monde entier ; notre vision que l'énergie nucléaire jouera un rôle majeur dans la réalisation des objectifs de zéro émission nette et la capacité des SMR à contribuer à la décarbonisation ; les efforts déployés par SGE et GEH pour identifier les opportunités liées à la chaîne d'approvisionnement en Pologne venant compléter les capacités d'exportation actuellement développées au Canada pour le BWRX-300 et susceptibles de fournir de l'électricité sans carbone en Pologne ; le potentiel de créer des emplois supplémentaires liés à l'approvisionnement en uranium au Canada ; les attentes par GEH que le BWRX-300 nécessitera des dépenses d'investissement nettement inférieures à celles des autres modèles de SMR ; et la conviction de GEH que le BWRX-300 pourrait devenir un SMR à faible risque, à prix compétitif et le plus rapide du marché. Ces énoncés prospectifs sont basés sur un certain nombre d'hypothèses, y compris les hypothèses concernant : la capacité de Cameco, GEH, GEH SMR Canada et SGE à potentiellement établir une chaîne d'approvisionnement en combustible d'uranium au Canada, capable de servir les SMR en Pologne ; la capacité à commercialiser et déployer avec succès les SMR BWRX-300 au Canada et dans le monde entier ; la capacité de l'énergie nucléaire et des SMR à contribuer à la décarbonisation ; le potentiel de réussite de la fourniture d'électricité sans carbone en Pologne et de création de nouveaux emplois au Canada ; les dépenses en capital nécessaires pour le BWRX-300 ; et la vitesse et les coûts associés à la mise sur le marché du BWRX-300. Ces informations sont soumises à un certain nombre de risques, y compris : le risque qu'une chaîne d'approvisionnement en combustible d'uranium pour servir des SMR en Pologne ne soit pas établie avec succès ; le risque que le BWRX-300 ne soit pas commercialisé et déployé dans les délais prévus et aux coûts prévus, ou du tout ; le risque que l'énergie nucléaire et les SMR ne contribuent pas à la décarbonisation dans la mesure attendue ; et le risque qu'il ne soit pas possible pour les parties de fournir de l'électricité sans carbone en Pologne ou de créer des emplois supplémentaires au Canada. Les informations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse représentent nos opinions actuelles et les résultats réels peuvent différer de manière significative. Les informations prospectives sont conçues pour vous aider à comprendre notre point de vue actuel et peuvent ne pas convenir à d'autres fins. Nous ne mettrons pas nécessairement ces informations à jour à moins que les lois sur les valeurs mobilières l'imposent.

Contact pour les investisseurs :

Rachelle Girard

306-956-6403

rachelle_girard@cameco.com

Contact pour les médias :

Jeff Hryhoriw

306-385-5221

jeff_hryhoriw@cameco.com