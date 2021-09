Investors House Oyj

Sisäpiiritieto 24.9.2021 klo 15:00

INVESTORS HOUSEN HALLITUS PÄÄTTÄÄ OSINGON TOISESTA OSASTA 11.11.2021

Investors Housen yhtiökokous on päättänyt vuoden 2020 tilinpäätökseen perustuvasta osingonjaosta 0,27 €/osake. Osingosta on 5.5.2021 jaettu 0,14 €/osake. Yhtiökokous on valtuuttanut hallituksen päättämään osingon toisesta osasta, maksimissaan 0,13 €/osake. Yhtiön hallitus tekee osingonjaon toisesta osasta päätöksen kokouksessaan 11.11.2021.

Toimitusjohtaja Petri Roininen:

’’Investors House tavoittelee kannattavuuskehitystä, joka mahdollistaa vuosittain nousevat osingot. Pyrkimyksenä on tulla kiinteistö- ja rakennusalan ensimmäiseksi ns. osinkoaristokraatiksi, mikä edellyttää 10 peräkkäisen vuoden ajan nousevia osakekohtaisia osinkoja. Olemme nyt hieman yli puolivälin, kun osakekohtainen osinko on noussut kuuden peräkkäisen vuoden ajan.’’

Helsinki 24.9.2021

Investors House Oyj

Lisätiedot Petri Roininen, puh 040 761 9669

Investors House luo omistaja-arvoa yhdistämällä osaamisensa kiinteistö- ja finanssimarkkinan koko arvoketjussa. Toimintamalli tarjoaa useita kasvu- ja ansaintamahdollisuuksia, minkä lisäksi yhtiö pystyy hyödyntämään tehokkaasti markkinoilla avautuvia mahdollisuuksia ja allokoimaan pääomia parhaaksi katsomallaan tavalla.