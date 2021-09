SpareBank 1 SMN : Øker renten med inntil 0,25 prosentpoeng

English Norwegian

I tråd med Norges Banks vedtak om å øke styringsrenten, øker SpareBank 1 SMN rentene på lån og innskudd med inntil 0,25 prosentpoeng. Grønt førstehjemslån økes ikke og blir bankens rimeligste ordinære lån.

Bakgrunnen for renteendringen er at Norges Bank i rentemøtet 23. september vedtok å øke styringsrenten. Dette påvirker prisen bankene betaler for å låne inn penger, for så å låne ut til kundene. Derfor setter SpareBank 1 SMN nå opp renten tilsvarende endringen fra Norges Bank.

- Norges Bank har lenge varslet at styringsrenta skal opp fra et historisk lavt nivå, så denne justeringen kommer ikke som noen overraskelse. Renteøkningen er et signal om at økonomien går bedre for både folk og bedrifter, sier Nelly Maske, konserndirektør for Privatmarked i SpareBank 1 SMN.

SpareBank 1 SMN ønsker å bidra inn i det grønne skiftet, og velger derfor å beholde ekstra gode betingelser på lån med en grønn profil. Etter endringen vil Grønt førstehjemslån ha bankens laveste veiledende pris på ordinære boliglån med 1,35 prosent.

- Som Midt-Norges ledende finanskonsern tar vi ansvar og går foran på veien mot en mer bærekraftig utvikling. Med svært gunstige betingelser på grønne boliglån gjør vi dert enklere for folk å velge bærekraftig. Spesielt viktig er det å gjøre det attraktivt for unge i etableringsfasen å velge en bærekraftig inngang til boligmarkedet, sier Maske.

SpareBank 1 SMN vil også på øvrige produkter ha svært konkurransedyktige priser etter renteendringen.

- Vi konkurrerer på pris, i tillegg til at vi er til stede over hele Midt-Norge med dyktige rådgivere. Kombinert med enkle selvbetjeningsløsninger, har vi klare ambisjoner om å fortsette å vokse, sier Maske.

Kunder som nå får renteendring, vil i neste uke motta informasjon om hvordan dette påvirker deres lån. For eksisterende lånekunder vil renteendringen tre i kraft 10. november og for nye lån fra 29. september.

SpareBank 1 SMN vil samtidig justere renten på innskudd med inntil 0,25 prosentpoeng. Ny rente vil gjelde fra 29. november for eksisterende innskudd og fra 29. september for nye innskudd.





Trondheim, 24. september 2021





