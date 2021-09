Futurpreneur s’associe avec le Conseil canadien des fournisseurs autochtones et de minorités pour favoriser la création d’une chaîne d’approvisionnement inclusive et des possibilités de mentorat

English French

TORONTO, 24 sept. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Futurpreneur , le seul organisme national sans but lucratif à offrir du financement, du mentorat et des ressources aux jeunes du Canada qui aspirent à l’entrepreneuriat, a annoncé aujourd’hui son partenariat avec le Conseil canadien des fournisseurs autochtones et de minorités (CAMSC). Le CAMSC contribue à la croissance des entreprises appartenant à des personnes Autochtones et à des membres de minorités en leur offrant la possibilité de passer des marchés avec des entreprises et des gouvernements qui s’engagent à mettre en place une chaîne d’approvisionnement diversifiée et inclusive.



Ce partenariat, qui permet à diverses entreprises de l’écosystème de Futurpreneur d’obtenir leur certification et de faire du réseautage avec les membres du CAMSC, vise à équilibrer l’équation de la diversité pour les petites entreprises, au moyen d’une chaîne d’approvisionnement inclusive et d’occasions de mentorat. Ce tandem permet ainsi de développer une base croissante de mentor.e.s bénévoles diversifiés pour donner des conseils d’affaires, du soutien et des encouragements, en vue d’aider les jeunes entrepreneur.e.s à demeurer concentrés sur ce qui est important pour le succès de leur entreprise.

Le mentorat est un élément clé de la réussite commerciale et les mentor.e.s bénévoles de Futurpreneur ont la capacité de transmettre des connaissances et des expériences précieuses qui peuvent soutenir la prochaine génération d’entrepreneur.e.s de tous horizons. En formant un groupe diversifié de mentor.e.s, Futurpreneur contribue à mettre en place un réseau de soutien entre pairs pour assurer la croissance économique des collectivités sous-représentées, et ce, partout au pays.

« Les effets disproportionnés de la pandémie sur les petites entreprises appartenant à des minorités nous rappellent que nous ne sommes pas tous sur un pied d’égalité, a déclaré Kevin Garcia, responsable de la diversité et de l’inclusion chez Futurpreneur. Aider les entreprises à se développer et à réussir, notamment dans le contexte des répercussions de la COVID-19, constitue non seulement une priorité pour Futurpreneur et le CAMSC, mais également une partie de leur engagement à enrichir les collectivités qu’ils représentent dans tout le Canada. »

Fondé en 2004, le CAMSC est un organisme sans but lucratif qui certifie et prépare les entreprises autochtones et minoritaires à s’engager commercialement et à répondre aux demandes d’entreprises et d’organismes gouvernementaux. Le CAMSC aide les grandes organisations à élaborer leurs propres processus d’approvisionnement inclusifs, favorise les contacts avec les fournisseurs autochtones et de minorités certifiés et met en relation des acheteurs et des fournisseurs en améliorant la reconnaissance mutuelle. Les organisations tirent ainsi profit des avantages d’une chaîne d’approvisionnement plus diversifiée et inclusive.

« La sensibilisation et la promotion de la diversité et de l’inclusion des fournisseurs sont des objectifs importants, puisque d’ici 2031, on prévoit qu’une personne sur trois sera membre d’une communauté autochtone ou d’une minorité visible au Canada, a affirmé Cassandra Dorrington, présidente et cheffe de la direction du CAMSC. Un élan soutenu pour ces groupes est dès lors essentiel pour l’ensemble de la population. »

Des études d’impact ont permis de quantifier les avantages connexes, notamment la conception de produits novateurs et les solutions d’approvisionnement, les économies de coûts, l’amélioration de la rétention des employés, la création d’emplois locaux, une plus grande fidélité à la marque et l’augmentation des revenus. Depuis sa création, le CAMSC a favorisé des dépenses s’élevant à plus de 7 milliards de dollars. Avec plus de 100 entreprises membres, 450 fournisseurs certifiés comme partenaires et 100 autres nouveaux fournisseurs en cours de certification, le réseau CAMSC a orienté plus d’un milliard de dollars de dépenses en 2020.

Souhaitez-vous devenir mentor.e bénévole?

Êtes-vous un.e entrepreneur.e ou un.e intrapreneur.e expérimenté.e qui cherche à faire bouger les choses en aidant les jeunes entrepreneur.e.s à créer des entreprises florissantes? Le mentorat avec Futurpreneur pourrait être la décision la plus gratifiante que vous prendrez, puisque son impact est incommensurable. Les différentes communautés du Canada, y compris les personnes noires, Autochtones et de couleur, peuvent grandement profiter des connaissances d’une personne ayant vécu des expériences similaires. En tant que mentor.e, vous pouvez redonner à votre milieu en contribuant au développement économique des groupes sous-représentés au sein de votre communauté et en consolidant la force des entreprises appartenant à des différentes communautés. Que vous ayez vous-même bénéficié d’une relation de mentorat ou que vous cherchiez à contribuer à la prospérité de la collectivité, le mentorat constitue pour vous un moyen efficace de jouer un rôle de tout premier plan dans le soutien de la prochaine génération d’entrepreneur.e.s sous-représentés. Si vous souhaitez vous inscrire pour faire partie d’un réseau de plus de 2 400 mentor.e.s bénévoles et contribuer à la croissance des entreprises locales, visitez notre page sur le mentorat pour vous inscrire .

À propos du CAMSC

Le CAMSC (Conseil canadien des fournisseurs autochtones et de minorités visibles) est un organisme à but non lucratif fondé en 2004 pour accroître le pouvoir économique des Autochtones et des minorités visibles par le développement des entreprises et l’embauche. La mission du CAMSC est de faciliter les relations d’affaires entre les entreprises canadiennes et les fournisseurs autochtones et de minorités.

Depuis sa création, les sociétés qui en sont membres ont dépensé plus de sept milliards de dollars pour les produits et services d’entreprises appartenant à des Autochtones ou à des minorités qui sont certifiées par le CAMSC et le réseau poursuit sa croissance. Visitez le www.camsc.ca .

À propos de Futurpreneur

Futurpreneur Canada alimente les passions entrepreneuriales des jeunes depuis plus de 25 ans. Il est le seul organisme sans but lucratif à offrir du financement, du mentorat et des ressources aux jeunes et nouveaux propriétaires d’entreprise de 18 à 39 ans. Dans toutes les provinces et tous les territoires, plus de 14 500 jeunes entrepreneur.e.s ont réussi à lancer leur entreprise avec l’aide de Futurpreneur Canada. Leurs petites entreprises contribuent à la prospérité économique inclusive des collectivités réparties d’un océan à l’autre du pays. Futurpreneur Canada est membre fondateur de l’Alliance des jeunes entrepreneur.e.s du G20, représentant du Canada au réseau Youth Business International et hôte officiel de la Semaine mondiale de l’entrepreneuriat au Canada.

www.futurpreneur.ca | Facebook : Futurpreneur | Twitter : @Futurpreneur