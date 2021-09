Knight Therapeutics Inc. ocupa o 27º lugar no terceiro ranking anual do The Globe and Mail das Empresas de Maior Crescimento do Canadá

English Spanish French Portuguese

MONTREAL, Sept. 24, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Knight Therapeutics Inc. (TSX:GUD) ("Knight" ou "a Companhia") tem a satisfação de anunciar que ocupou o 27º lugar no ranking 2021 das Empresas de Maior Crescimento do Canadá da Report on Business.



O ranking das Empresas de Maior Crescimento do Canadá classifica as empresas canadenses de acordo com o crescimento da receita em três anos. Knight conquistou o seu lugar com um crescimento em 3 anos de 2,211%.

“Estamos honrados por sermos reconhecidos dentre os top 10% do The Globe and Mail como uma das Empresas de Maior Crescimento do Canadá”, disse Samira Sakhia, Presidente e CEO da Knight. “O sucesso dos últimos três anos é resultado da notável execução pelo nosso time de nossa estratégia de construir uma empresa farmacêutica especializada líder e de expandir as operações da Knight para a América Latina. Estamos orgulhosos por termos lançado um negócio de origem canadense na cena mundial de maneira bem sucedida e continuaremos a trabalhar incansavelmente no crescimento de nossa presença pan-americana ex-EUA, com o objetivo de cumprir nossa missão de levar tratamentos de marca inovadores e de alta qualidade para melhorar a saúde de pacientes no Canadá e na América Latina.”

Lançado em 2019, o ranking editorial das Empresas de Maior Crescimento do Canadá tem como objetivo celebrar conquistas empresariais no Canadá, identificando e amplificando o sucesso das empresas independentes e orientadas ao crescimento no Canadá. Trata-se de um programa voluntário; as empresas tiveram que completar um processo de candidatura em profundidade para se qualificarem. No total, 448 empresas conquistaram um lugar no ranking deste ano.

A lista completa dos vencedores de 2021, bem como a cobertura editorial que a acompanha, é publicada na edição de outubro da revista Report on Business, disponível agora e online.

“Ao olharmos para o futuro, as Empresas de Maior Crescimento do Canadá oferecem tanto inspiração como conhecimento prático para outras empresas que enfrentam desafios semelhantes”, diz James Cowan, Editor da revista Report on Business. “Os empresários por trás dessas empresas são inteligentes, tenazes e firmes nos seus compromissos com seus objetivos”.

“Qualquer líder empresarial buscando inspiração não precisa ir além das 448 empresas do ranking deste ano da Report on Business das Empresas de Maior Crescimento do Canadá”, diz Phillip Crawley, Editor e CEO da The Globe and Mail. “O crescimento deles ajuda a fazer do Canadá um lugar melhor e estamos orgulhosos de levar suas histórias aos nossos leitores”.

Sobre The Globe and Mail

The Globe and Mail é a principal empresa de mídia de notícias do Canadá, liderando a discussão nacional e provocando mudanças políticas por meio de um jornalismo corajoso e independente desde 1844. Com uma cobertura premiada de negócios, política e assuntos nacionais, o jornal The Globe and Mail atinge 6,4 milhões de leitores toda semana em formato impresso ou digital e a revista Report on Business atinge 2 milhões de leitores nas versões impressa e digital a cada edição. O investimento do The Globe and Mail em ciência de dados inovadora significa que, à medida que o mundo continua a mudar, o mesmo acontece com The Globe. The Globe and Mail é propriedade da Woodbridge, o braço de investimentos da família Thomson.

Sobre a Knight Therapeutics Inc.

A Knight Therapeutics Inc., com sede em Montreal, Canadá, é uma empresa farmacêutica especializada com foco na aquisição ou licenciamento e comercialização de produtos farmacêuticos inovadores para o Canadá e a América Latina. Knight é dono da Biotoscana Investments S.A., uma empresa farmacêutica de especialidades panlatino-americana. As ações da Knight Therapeutics Inc. são negociadas na TSX sob o símbolo GUD. Para obter mais informações sobre a Knight Therapeutics Inc., visite o site da empresa em www.gud-knight.com ou www.sedar.com.

Declarações relativas ao futuro

Este documento contém declarações relativas ao futuro em relação a Knight Therapeutics Inc. e suas subsidiárias. Essas declarações relativas ao futuro, por sua natureza, envolvem necessariamente riscos e incertezas que podem fazer com que os resultados reais sejam materialmente diferentes daqueles contemplados nas declarações prospectivas. A Knight Therapeutics Inc. considera as suposições nas quais essas declarações relativas ao futuro se baseiam como razoáveis ​​no momento em que foram preparadas, mas adverte o leitor de que essas suposições sobre eventos futuros, muitos dos quais estão além do controle da Knight Therapeutics Inc. e de suas subsidiárias, podem acabar sendo incorretas. Fatores e riscos que podem fazer com que os resultados reais difiram materialmente das expectativas atuais são discutidos no Relatório Anual da Knight Therapeutics Inc. e no Formulário de Informações Anuais da Knight Therapeutics Inc. para o ano encerrado em 31 de dezembro de 2020, arquivado em www.sedar.com. A Knight Therapeutics Inc. nega qualquer intenção ou obrigação de atualizar ou revisar quaisquer declarações relativas ao futuro devido a novas informações ou eventos futuros, exceto conforme seja exigido por lei.