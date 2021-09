Piippo Oyj

Yhtiötiedote

Piippo Oyj jää annetusta ohjauksesta

Piippo Oyj Yhtiötiedote 24.9.2021 klo 17.00

Piippo Oyj korjaa alustavien liikevaihto- ja tulostietojen perusteella ohjaustaan syyskuun lopussa päättyvän tilikauden (9 kk) osalta.

Alustavien tilintarkastamattomien tietojen mukaan Piippo Oyj:n liikevaihto tulee olemaan lähes aiemmin annetun ohjauksen mukainen ja liiketulos tulee jäämään jonkin verran alle 300 t€:n. Yhtiön liiketulos tulee kuitenkin olemaan positiivinen.

Aiemmin yhtiö oli arvioinut, että syyskuussa päättyvän tilikauden liikevaihto tulee olemaan n. 15 000 t€ ja yhtiö tulisi saavuttamaan saman liiketulostason kuin edellisen tilikauden (1.1. – 31.12.2020) aikana.

PIIPPO OYJ

Lisätietoja:

Piippo Oyj, toimitusjohtaja Jukka Keisanen, puh. 043 218 1245

Hyväksytty neuvonantaja: Sisu Partners Oy, Juha Karttunen, puh. 040 555 4727

Jakelu:

NASDAQ OMX Nordic

Keskeiset tiedotusvälineet

www.piippo.fi

Piippo Oyj on kansainvälisesti yksi johtavista paalausverkko- ja paalauslankavalmistajista agriliiketoiminta-alueella. Yhtiön globaali jakeluverkosto kattaa jo yli 40 maata. Piippo Oyj:n osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä First North Growth Market Finland -markkinapaikalla.

