BPCE : Nominations au comité de direction générale du Groupe BPCE

Nominations au comité de direction générale du Groupe BPCE

Paris, le 23 septembre 2021

Le Groupe BPCE annonce la nomination de plusieurs nouveaux membres au sein du comité de direction générale dans la perspective, notamment, du projet de simplification de l’organisation du Groupe et de son volet relatif aux activités de paiements et d’assurance.

François Codet, directeur général de Natixis Assurances, rejoint le comité de direction générale en charge du pôle assurances du Groupe. (à compter d’octobre 2021)

Stéphanie Paix est nommée directeur des Risques Groupe (à compter de janvier 2022), membre du comité de direction générale. Elle est actuellement directeur général adjoint en charge de l’Inspection Générale du Groupe BPCE.

Par ailleurs, Yves Tyrode, directeur général en charge de l’Innovation, du Digital, de la Data prend également la responsabilité de l’activité Paiements (octobre 2021) et de Oney Bank.

Une fois ces nominations effectives, le comité de direction générale du Groupe BPCE sera composé de :

- Laurent Mignon, président du directoire ;

- Christine Fabresse, directrice générale en charge de la Banque de proximité et Assurance, membre du directoire ;

- Béatrice Lafaurie, directrice générale en charge des Ressources humaines, membre du directoire ;

- Jean-François Lequoy, directeur général en charge des Finances et de la stratégie, membre du directoire ;

- Nicolas Namias, directeur général de Natixis, membre du directoire ;

- Laurent Benatar, directeur général Technologies et Opérations ;

- Jacques Beyssade, secrétaire général en charge du Juridique, de la Gouvernance, de la Conformité, du Contrôle permanent et des Relations de Place ;

- François Codet, directeur général de Natixis Assurances, en charge du pôle assurances ;

- Catherine Halberstadt, directrice générale, en charge du pôle Solutions et Expertises financières ;

- Stéphanie Paix, directeur général adjoint en charge des Risques du Groupe ;

- Yves Tyrode, directeur général en charge de l’Innovation, du Digital, de la Data, auxquels s’ajoutera la responsabilité de l’activité Paiements et de Oney Bank.

Par ailleurs :

Christine Ja c glin , actuellement directrice générale de Banque Palatine est nommée directrice générale adjointe en charge de l’Inspection Générale du Groupe BPCE (à compter de janvier 2022).





, actuellement directrice générale de Banque Palatine est nommée directrice générale adjointe en charge de l’Inspection Générale du Groupe BPCE (à compter de janvier 2022). Géraud Brac de La Perrière, actuellement directeur général adjoint en charge des Risques Groupe rejoindra le pôle Global Financial Services en tant que senior advisor du directeur général, et en tant que co-président au côté de Nicolas Namias du Comité de Crédit de Natixis. (à compter de janvier 2022)





Biographie de François Codet

François Codet commence sa carrière en 1991 à la Banque Populaire du Sud-Ouest (BPSO) où il occupe notamment des fonctions commerciales et financières. Il devient directeur général adjoint de la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique après la fusion de la Banque Populaire Sud-Ouest avec la Banque Populaire Centre Atlantique. En 2015, il rejoint le directoire de la Caisse d'Epargne Nord France Europe (CENFE) en tant que mandataire en charge des finances, fonction qu'il conserve lors de la fusion de CENFE avec la Caisse d'Epargne de Picardie pour créer la Caisse d'Epargne Hauts de France. En 2018 il est nommé président du directoire de la Caisse d'Epargne Côte d'Azur.

Depuis janvier 2021, François Codet est directeur général de Natixis Assurances et membre du comité de direction générale de Natixis.

Biographie de Stéphanie Paix

Diplômée de l’Institut d’Etudes Politiques de Paris, Stéphanie Paix intègre l’inspection des Banques Populaires de 1988 à 1994. Elle devient directeur régional de la Banque Populaire Rives de Paris puis des back offices et de l’organisation de 1994 à 2002. Elle rejoint ensuite Natexis Banque Populaire comme responsable des back office de la banque de financement. En 2006, elle prend la direction générale de Natixis Factor et devient membre du comité exécutif de Coface. En 2008, elle devient directeur général de la Banque Populaire Atlantique. En 2012, elle est nommée président du directoire de la Caisse d‘Epargne Rhône Alpes.

Stéphanie Paix était jusqu’à présent directeur général adjoint en charge de l’Inspection Générale du Groupe BPCE depuis novembre2018.

Biographie de Yves Tyrode

Diplômé de l’Ecole Nationale Supérieure des Télécommunications, Yves Tyrode a débuté sa carrière en 1991 à France Telecom, devenu Orange, où il a exercé différentes fonctions : directeur marketing Solutions de Mobilités Entreprises (1996-1999), directeur général de Mobile internet for business (1999-2002), directeur du programme Wifi/directeur marketing des services de données mobiles (2002-2003), directeur de la Business Unit data (2003-2005) et directeur exécutif du Technocentre (2006-2011). Membre du comité exécutif de SNCF, Yves Tyrode a été directeur général du groupe Voyages-sncf.com de 2011 à 2014, puis a dirigé les activités digitales de la SNCF de 2014 à 2016.

Depuis octobre 2016, il est membre du comité de direction générale du Groupe BPCE en qualité de directeur général en charge du Digital du Groupe puis, à partir de juin 2019, en qualité de directeur général en charge du Digital et de la Data du groupe.

Yves Tyrode est désormais directeur général en charge de l’Innovation, du Digital, de la Data, de l’activité Paiements (octobre 2021) et président de Oney Bank.

Biographie de Christine Jacglin

Christine Jacglin, est diplômée de l'Institut d'Etudes Politiques de Paris (IEP) et titulaire d’une licence en Histoire contemporaine de l’université Charles de Gaulle-Lille. Elle a rejoint le Groupe BPCE en 1987, à l’inspection générale en tant qu'inspecteur puis de chef de mission. De 1994 à 2000, elle exerce diverses fonctions (organisation, finance et secrétariat général) au sein de BPCE Factor. En 2000, elle rejoint la Banque Populaire Rives de Paris où elle sera successivement, secrétaire générale, directrice du développement et directrice générale adjointe en charge des opérations. Elle est nommée en 2011, directrice générale de la Banque Populaire d’Alsace puis, en 2015, directrice générale du Crédit Coopératif, où elle a conduit le projet de développement et de transformation de la banque de l’économie sociale et solidaire.

Depuis novembre 2019, Christine Jacglin était directrice générale de la Banque Palatine.

Biographie de Géraud Brac de La Perrière

Diplômé de HEC, ancien élève de l'Ecole Nationale d'Administration (ENA), Géraud Brac de La Perrière a débuté sa carrière en 1983 à l’Inspection Générale des Finances. Il entre dans le Groupe Indosuez (devenu CACIB) en 1987, où il occupe différentes fonctions en France et à l’étranger, particulièrement dans les activités de marché de capitaux, jusqu’en 1996. Il rejoint en 1996 le Groupe AGF-Allianz où il dirige jusqu'en 2010 les activités de gestion d'actifs pour compte de tiers françaises dans le cadre d’Allianz Global Investors. Il a également assuré la supervision des activités bancaires du groupe en France. Géraud Brac de la Perrière est nommé directeur de l’Inspection Générale et membre du comité exécutif du Groupe BPCE le 1er septembre 2010. Il assurait également la coordination des relations du Groupe BPCE avec l’ACPR et, depuis la création du Mécanisme de Surveillance Unique, avec les équipes de supervision de la Banque Centrale Européenne. Depuis le 1er janvier 2019, il est directeur général adjoint en charge des risques et membre du comité de direction générale du Groupe BPCE.

À propos du Groupe BPCE

Le Groupe BPCE, avec son modèle de banque coopérative universelle représenté par 9 millions de sociétaires, est le deuxième acteur bancaire en France. Avec 105 000 collaborateurs, il est au service de 36 millions de clients dans le monde, particuliers, professionnels, entreprises, investisseurs et collectivités locales. Il est présent dans la banque de proximité et l’assurance en France avec ses deux grands réseaux Banque Populaire et Caisse d’Epargne ainsi que la Banque Palatine. Il déploie également, avec Natixis, les métiers mondiaux de gestion d’actifs, de banque de grande clientèle et de paiements. A travers ce dispositif, il propose à ses clients une offre complète et diversifiée : solutions d’épargne, de placement, de trésorerie, de financement, d’assurance et d’investissement. La solidité financière du groupe est reconnue par quatre agences de notation financière, Moody’s (A1, perspective stable), Standard &Poor’s (A+, perspective stable), Fitch (A+, RWN) et R&I (A, perspective positive).

