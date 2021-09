English French





COMMUNIQUE DE PRESSE

Paris, le 24 septembre 2021 (17h45)

ADLPartner / ADLPerformance

FORTE PROGRESSION DES RESULTATS AU PREMIER SEMESTRE 2021



Chiffre d’affaires : 75,5 M€ (+16%)

Marge brute : 63,9 M€ (+ 12 %)

EBITDA : 9,3 M€, soit 14,5 % de la marge brute

Résultat net part du Groupe : 4,7 M€ (+ 23 %)

Bertrand Laurioz, Président Directeur Général du Groupe ADLPerformance, déclare : « La croissance et la rentabilité sont au rendez-vous du premier semestre 2021. Notre Groupe progresse dans toutes ses activités et confirme la force de son modèle diversifié de multi-entrepreneurs, associant conseil, savoir-faire marketing cross-canal et expertises digitales et data au service des marques.

Nos perspectives et les opportunités du marché restent importantes, aussi bien dans nos activités à portefeuille à forte récurrence, que dans nos activités de marketing digital en forte croissance et dont la part dans le chiffre d’affaires du Groupe sera probablement supérieure à 50 % d’ici fin 2022.

Au cours des prochains mois, nous allons continuer notre accélération vers le marketing digital et le data marketing avec le déploiement de nos offres et l’accroissement des synergies entre nos entités. En fonction des opportunités, nous poursuivrons notre croissance externe, à l’instar de notre récente acquisition de la société Reech, expert du Marketing d’Influence, afin de renforcer nos compétences et notre position de référence sur un marché porteur.

Nous sommes très optimistes pour la progression de notre Groupe. Les avancées réalisées, portées par nos équipes talentueuses et la dynamique de conquête qui les anime, confortent pleinement notre ambition de devenir un leader européen du data marketing à l’horizon 2025. »

FAITS MARQUANTS DU SEMESTRE

Le Groupe enregistre au premier semestre 2021 une forte croissance de ses activités malgré la persistance des incertitudes économiques et sanitaires.

Les activités à portefeuille confirment la solidité de leur modèle économique soutenue par la récurrence des revenus. Malgré une base de comparaison défavorable du fait de l’arrêt de la commercialisation des offres sous la marque France Abonnements en 2020, l’activité Magazines enregistre une croissance de 3 % de son chiffre d’affaires et une hausse de 1 % de son portefeuille d’abonnements actifs à durée libre grâce à la progression des recrutements en partenariat. L’activité Assurances poursuit le développement de son portefeuille d’assurés, générateur de revenus récurrents, et enregistre une croissance de 25 % de son chiffre d’affaires semestriel.

Les activités de Marketing Digital (conseil et services marketing) affichent une croissance de 41 % de leur chiffre d’affaires. Cette évolution reflète le dynamisme de la filiale Converteo, acteur de référence du conseil en stratégie data et digitale, et l’extension du périmètre des activités de services marketing avec l’intégration depuis le second semestre 2020 de la société AWE (agence de marketing digital BtoB) et des actifs de Pschhh (agence de planning stratégique et de création).

RESULTATS

Données consolidées - en M€ S1 2021 S1 2020 Variation Chiffre d’affaires 75,53 64,84 + 16 % Marge brute 63,89 57,05 + 12 % EBITDA retraité 3

En % MB 9,25

14,5% 8,48

14,9% + 9 % Résultat opérationnel

En % MB 6,89

10,8% 5,84

10,2% + 18 % Résultat net de l’ensemble consolidé

En % MB 4,91

7,7% 3,83

6,7% + 28 % Résultat net part du groupe

En % MB 4,75

7,4% 3,87

6,8% + 23 %

Le chiffre d’affaires1 atteint 75,5 M€, en croissance de 16 % par rapport au premier semestre 2020, tandis que la marge brute2 est en hausse de 12 % à 63,9 M€.

Dans un contexte d’investissements soutenus avec des efforts de recrutement importants, l'EBITDA retraité3 s'élève à 9,3 M€, en augmentation de 0,8 M€ par rapport à l’année précédente, pour représenter 14,5 % de la marge brute du semestre.

Le résultat opérationnel s’élève à 6,9 M€, soit 10,8 % de la marge brute contre 10,2 % au premier semestre 2020. La progression des résultats d’ADLPartner SA, de Converteo et de la filiale espagnole, ainsi que la réduction continue de la perte de la filiale ADLP Assurances compensent les moindres performances dans les activités de services marketing en France qui demeurent affectées par les suites de la crise sanitaire.

Le résultat net consolidé atteint 4,9 M€, en progression de 28 %. Il intègre notamment une charge d’impôt de 2,1 M€.

Après déduction de la part des minoritaires, le résultat net part du Groupe ressort à 4,7 M€, contre 3,9 M€ au premier semestre 2020.

STRUCTURE FINANCIERE

Les capitaux propres du Groupe au 30 juin 2021 progressent de 1,9 M€ pour s’établir à 25,1 M€, contre 23,1 M€ au 31 décembre 2020, tenant compte du résultat du semestre et de la distribution du dividende ordinaire de 3,2 M€ effectué en juin dernier.

La trésorerie nette du Groupe ressort à 34,9 M€ au 30 juin 2021 contre 42,0 M€ au 31 décembre 2020 et 38,6 M€ au 30 juin 2020. La dette financière s'élève à 13,2 M€, contre 13,3 M€ au 31 décembre 2020 ; elle est principalement constituée des engagements de rachat de la participation minoritaire dans Converteo et dans AWE.

L’actif net réévalué4 (part du groupe), calculé sur la base des capitaux propres et de la valeur du portefeuille d’abonnements à durée libre actifs à la presse magazine, atteint 134,6 M€ au 30 juin 2021, soit 34,1 € par action, hors auto-détention. Il ne comprend pas le portefeuille des contrats d’assurances.

PERSPECTIVES

Confiant dans ses perspectives, le Groupe poursuit sa stratégie d’expansion visant à devenir un leader européen du data marketing à l’horizon 2025. Ses importantes ressources financières lui permettent de soutenir une stratégie offensive de croissance dans le marketing digital afin d’y renforcer ses positions, tout en poursuivant ses investissements commerciaux dans ses activités à portefeuille génératrices de revenus récurrents.

CHANGEMENT DE MARQUE DU GROUPE

Afin d’accompagner l’ambition du Groupe et de ses collaborateurs dans le cadre du plan « Ambition 2025 », le conseil d’administration a validé à l’unanimité le changement de marque commerciale du Groupe. La nouvelle marque sera annoncée le mardi 28 septembre (avant bourse).

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Les comptes sociaux et consolidés du premier semestre 2021 ont été arrêtés le 24 septembre 2021 par le conseil d’administration. Les comptes ont fait l’objet de l’examen limité habituel des commissaires aux comptes pour les comptes semestriels. Le rapport financier semestriel sera disponible le 30 septembre 2021 sur le site Internet de la société à l’adresse suivante : https://www.adlperformance.com/fr/documentation.

Prochain rendez-vous : chiffre d’affaires du troisième trimestre 2021, le 26 novembre 2021 (après Bourse)

ADLPartner / ADLPerformance en bref

Acteur historique du marketing cross-canal avec de fortes expertises en data, le Groupe conçoit, commercialise et met en œuvre, pour son propre compte ou celui de ses partenaires et clients, des services d’acquisition, de fidélisation et d’animation de la relation client sur l'ensemble des canaux de distribution. Le Groupe travaille aujourd’hui avec 2/3 des entreprises du CAC 40 et de nombreuses ETI. Le Groupe emploie plus de 700 personnes.

ADLPartner est cotée sur le marché réglementé d'Euronext Paris – Compartiment C.

Codes ISIN : FR0000062978–ALP - Bloomberg : ALP:FP – Reuters : ALDP.PA

www.adlperformance.com

1 Le chiffre d’affaires (dont la détermination repose sur le statut français de commissionnaire de presse pour les ventes d’abonnements) ne tient compte que du montant de la rémunération versée par les éditeurs de presse ; dans le cas des ventes d’abonnements, le chiffre d’affaires correspond donc en réalité à une marge brute, puisqu’il déduit du montant des ventes encaissées le coût des magazines vendus. Pour les commissions d’acquisition et de gestion relevant de la vente de contrats d’assurance, le chiffre d’affaires comprend les commissions émises et à émettre, acquises à la date de clôture des comptes, nettes d’annulation.

2 En ce qui concerne, les activités de marketing digital, la marge brute représente l’ensemble du chiffre d’affaires (total des factures émises : honoraires, commissions et achats refacturés aux clients) diminués de l’ensemble des coûts d’achat extérieurs effectués pour le compte des clients. Elle est égale au chiffre d’affaires en ce qui concerne les activités magazines et assurances.

3 L’EBITDA (résultat opérationnel courant avant dotation aux amortissements, impôts et taxes) est retraité de l’impact IFRS2 des attributions d’actions gratuites et de l’impact IFRS 16 lié au retraitement des charges de loyers.

4 L’Actif Net Réévalué représente la somme des fonds propres et de la valeur actualisée des revenus nets futurs générés par le portefeuille d’Abonnements à Durée Libre actifs. Il ne comprend pas le portefeuille des contrats d’assurances.

