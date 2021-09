Vertex acquiert LCR-Dixon pour étendre son portefeuille mondial de solutions d'automatisation fiscale 

French German

KING OF PRUSSIA, Pennsylvanie, 24 sept. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Vertex, Inc. (NASDAQ : VERX), un fournisseur mondial de solutions de technologie fiscale, et ses filiales (« Vertex » ou la « Société »), ont annoncé aujourd'hui l'acquisition de LCR-Dixon Corporation, un expert spécialisé dans les technologies SAP et un fournisseur de premier plan de solutions de renseignements fiscaux.



Les outils de LCR-Dixon améliorent la capacité d'un client à maintenir, analyser et valider les données fiscales dans le cadre de la fonction procure-to-pay (de l'approvisionnement au paiement) et order-to-cash (de la commande au paiement). Les solutions de LCR-Dixon sont spécialement conçues pour simplifier la complexité fiscale dans les environnements SAP.

« Nous sommes convaincus que l'ajout de la suite unique de solutions de LCR-Dixon à la technologie fiscale de Vertex offre une valeur incomparable à nos clients qui ont besoin de gérer des exigences de conformité mondiales complexes », a déclaré David DeStefano, PDG de Vertex. « Nous partageons une vision et des principes communs basés sur la fidélité, la considération et le respect. Vertex et LCR-Dixon ont établi un partenariat de longue date et, ensemble, ils ont fourni des solutions de premier ordre à certaines des plus grandes entreprises au monde utilisant SAP. »

Les outils PLUS de LCR-Dixon ont été spécifiquement développés pour améliorer les fonctionnalités et les performances des processus SAP de fiscalité indirecte et sont intégrés de manière transparente au logiciel de détermination fiscale de Vertex. Cette combinaison permettra à Vertex de fournir des capacités avancées à l'échelle de l'écosystème SAP mondial.

« Lorsque nous avons fondé LCR-Dixon, nous étions décidés à construire des solutions fiscales destinées à résoudre les problèmes complexes de manière simple », a déclaré Suzy Soo, cofondatrice et PDG de LCR-Dixon. « Cette acquisition est une évolution naturelle de notre relation et une vision partagée visant à simplifier la complexité fiscale. Nous sommes ravis d'unir nos offres en une plateforme unique offerte exclusivement par Vertex et de servir de fournisseur de solutions de bout en bout de premier plan en matière de fiscalité pour les clients SAP. »

Contact auprès de la société :

Tricia Schafer-Petrecz

Vertex, Inc.

tricia.schafer-petrecz@vertexinc.com

484.595.6142