Vilneles Skverai korteriarendusprojekti teise etapi ehitusega alustamine (Vilnius, Leedu)

AS Merko Ehitus kontserni kuuluv UAB Merko Būstas on alustanud Vilniuse vanalinna lähedal asuva Vilneles Skverai korteriarendusprojekti teise etapi ehitust. Uus etapp hõlmab kuut kortermaja 209 korteriga, mille valmimine on plaanitud 2023. aasta esimesse kvartalisse.

Viie- ja kuuekorruselised A+ energiaklassiga kortermajad asuvad aadressil Manufakturu 7. Kõigil korteritel on avar rõdu või terrass ning need on varustatud soojustagastusega sundventilatsioonisüsteemiga, mis tagab korterites värske õhu ja ühtlase õhujaotuse. Parkimiskohad, panipaigad ja elektriautode laadimiskohad asuvad maa-aluses garaažis. Ühe- kuni neljatoaliste korterite suurused jäävad vahemikku 28–88 ruutmeetrit ja ruutmeetrihinnad algavad 2250 eurost.

Vilneles Skverai ( merko.lt/vilnelesskverai/ ) korteriarendusprojekti esimene etapp kuue hoone ja 239 korteriga valmib 2022. aasta kolmandas kvartalis. Arendusprojekt hõlmab kokku 24 uut kortermaja enam kui tuhande korteriga.

Lisainfo: UAB Merko Būstas, juhatuse esimees Saulius Putrimas, telefon +370 5210 5330.

Urmas Somelar

Finantsüksuse juht

AS Merko Ehitus

Telefon: +372 650 1250

E-post: urmas.somelar@merko.ee

AS Merko Ehitus ( group.merko.ee ) kontserni kuuluvad Eestis AS Merko Ehitus Eesti, Lätis SIA Merks, Leedus UAB Merko Statyba ning Norras Peritus Entreprenør AS. Peatöövõtjana ehitusteenuste osutamise kõrval on kontserni teiseks oluliseks tegevusvaldkonnaks korteriarendus. 2020. aasta lõpu seisuga andis kontsern tööd 666 inimesele ning ettevõtte 2020. aasta müügitulu oli 316 miljonit eurot.



