Lehdistötiedote 27.9.2021 kello 09:00

Metsähallitus ja Vincit kehittävät uutta ratkaisua erälupien myyntiin

Metsähallitus on valinnut julkisen tarjouskilpailun perusteella Vincitin kehittämään uuden sukupolven ratkaisua, jonka avulla Metsähallitus pystyy tarjoamaan asiakkailleen entistä paremmin erilaisten käyttäjäryhmien tarpeisiin vastaavan Eräluvat-palvelun. Palvelussa myydään muun muassa Metsähallituksen kalastus-, metsästys- ja maastoliikennelupia sekä vuokrataan tupia.

Vincitin ja Metsähallituksen yhteistyö uuden järjestelmän parissa alkaa syyskuun lopussa. Järjestelmän ensimmäinen vaihe valmistuu arviolta lokakuussa 2022 ja toinen vaihe elokuussa 2023. Sopimuksen arvo on noin 1,4 miljoonaa euroa.

Vincit Oyj:n toimitusjohtaja Julius Manni: “Metsähallituksen tarkoitus on luonnon arvon ja yhteisen varallisuuden vastuullinen kehittäminen yli sukupolvien. Olemme innoissamme päästessämme mukaan tähän yhteistyöhön. Juuri tämänlaiset kansallisesti merkittävät projektit ovat niitä hankkeita, joita Vincit tekee ja haluaa tulevaisuudessakin tehdä julkishallinnon asiakkailleen.”

Metsähallituksen tietohallintopäällikkö Jari Haarala: ”Verkkopalvelujemme käyttäjämäärät ovat kasvaneet vuosi vuodelta. Me Metsähallituksella haluamme panostaa käyttäjälähtöisiin digitaalisiin ratkaisuihin, joilla voimme sekä parantaa asiakkaidemme saaman palvelun laatua että sujuvoittaa henkilöstömme työtä. Odotamme innolla yhteistyötä ja sitä, että pääsemme viemään Metsähallituksen digiagendaa käytäntöön.”

