English Finnish

Savosolar Oyj

Yhtiötiedote 27.9.2021 klo 9.30 (CEST)

Savosolar aikaistaa kolmannen kvartaalin liiketoimintakatsauksen julkistamista

Savosolar julkaisee tammi-syyskuun 2021 liiketoimintakatsauksen jo 15.10.2021.

Yhtiön taloudellisten raporttien julkistamisaikataulu vuodelle 2021 yhtiön verkkosivuilla on päivitetty vastaavasti.

SAVOSOLAR OYJ

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Jari Varjotie

Puh: +358 400 419 734

Sähköposti: jari.varjotie@savosolar.com



Savosolar lyhyesti