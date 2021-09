Mawer offre un nouveau Fonds d’actions américaines de moyennes capitalisations

English French

Calgary, ALBERTA, 27 sept. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Gestion de placements Mawer Ltée (Mawer) a lancé aujourd’hui un nouveau fonds conçu pour donner aux investisseurs accès à certaines occasions de placement dans des entreprises américaines de capitalisations moyennes (généralement en deçà de 60 milliards $US). L’objectif du Fonds d’actions américaines de moyennes capitalisations Mawer (le “ Fonds ”) est de procurer aux investisseurs un rendement à long terme, ajusté en fonction du risque, supérieur à la moyenne grâce à la méthode de placement ascendante systématique et rigoureuse de Mawer, “Ennuyant, mais payant.MC”



Le Fonds est géré par Jeff Mo, CFA, gestionnaire principal du Fonds nouveau du Canada Mawer, lancé en 1988. Ce Fonds a remporté plusieurs prix et est fermé aux nouveaux investisseurs depuis 2005. Mawer a une vaste expérience en investissement dans des actions de sociétés américaines de moyennes capitalisations dans ses stratégies d’actions américaines et mondiales, ainsi que dans des actions de sociétés de plus petites et de moyennes capitalisations, particulièrement dans ses stratégies d’actions de sociétés canadiennes de petites capitalisations et de sociétés mondiales de petites capitalisations.

“ Le lancement de ce fonds est un prolongement naturel pour nous ”, affirme Jeff Mo. “ Depuis des décennies, nos placements dans des actions de sociétés américaines de moyennes capitalisations et de sociétés de plus petites et de moyennes capitalisations à l’échelle mondiale tiennent le haut du pavé. Nos connaissances approfondies de longue date alliées à notre philosophie de placement éprouvée nous permettent d’offrir à nos clients et aux investisseurs ce nouveau fonds d’actions spécialisé. ”

À propos de Jeff Mo



M. Mo est entré au service de Mawer à titre d’analyste du Fonds nouveau du Canada Mawer en 2008, géré alors par Martin Ferguson. M. Mo est devenu cogestionnaire du Fonds en 2012 et gestionnaire principal en 2015. Le Fonds nouveau du Canada a mérité de nombreux prix décernés par l’industrie, notamment le prix Refinitiv Lipper en 2020 (pour son rendement sur 3, 5 et 10 ans dans la catégorie fonds d’actions de sociétés canadiennes de petites et moyennes capitalisations) et le prix du gestionnaire de l’année de Morningstar dans la catégorie fonds d’actions canadiennes a été décerné à M. Mo en 2014.

À propos de Gestion de placements Mawer Ltée

Fondée en 1974, Gestion de Placements Mawer Ltée est une société de placement privée indépendante qui gère un actif d'environ 88 milliards $ pour le compte d’investisseurs individuels et institutionnels. Mawer compte plus de 200 employés dans ses bureaux de Calgary, de Toronto, des États-Unis et de Singapour. Nous vous invitons à visiter www.mawer.com.

Dénis de responsabilité

Les prix Refinitiv Lipper, décernés chaque année, mettent en lumière les fonds et les sociétés de fonds qui ont excellé en obtenant un excellent rendement ajusté au risque par rapport à leurs pairs. Les lauréats des prix Refinitiv Lipper sont choisis en fonction du classement Lipper Leader établi selon la constance des rendements, mesurée en fonction des rendements ajustés au risque sur des périodes de 36, 60 et 120 mois. Le fonds qui figure au sommet du classement Lipper Leader pour la constance du rendement (taux de rendement effectif) dans chaque catégorie admissible mérite le prix Refinitiv Lipper. Pour en savoir plus, visitez le site lipperfundawards.com. Refinitiv Lipper déploie des efforts raisonnables pour assurer l’exactitude et la fiabilité des données, mais ne peut en garantir l’exactitude.

Pour tout complément d’information :

Jean-Philippe Giguère

Gestionnaire de portefeuilles institutionnels

+1 (416) 865-5272

jpgiguere@mawer.com

t +1 (800) 889-6248

c info@mawer.com

w mawer.com