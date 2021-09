Le pôle Expertises Digitales du groupe SEPTEO met le cap sur l’indirect

L’éditeur SaaS RG Systems et l’opérateur Cloud et Telecoms Appliwave, deux sociétés du pôle Expertises Digitales du groupe SEPTEO, renforcent leur stratégie de vente indirecte et annoncent leur participation au salon IT Partners sur les stands F34 et P34.

À cette occasion, RG Systems et Appliwave comptent d’une part retrouver leurs partenaires pour leur présenter leurs nouveautés (produits, services, programmes dédiés), mais également lancer une nouvelle campagne de recrutement à grande échelle pour densifier leurs réseaux existants et accélérer leur croissance sur tout le territoire en s’appuyant sur des partenaires à la recherche de nouvelles sources de revenus récurrents.

À travers ces rencontres, RG Systems et Appliwave comptent offrir de nouveaux relais de croissance à leurs partenaires distributeurs, revendeurs et intégrateurs, en leur proposant des solutions à très forte valeur ajoutée et utilisées à ce jour par plus de 11 000 entreprises. Concrètement, RG Systems propose des solutions de nouvelle génération à l’image d’ASSIST (une application SaaS souveraine de prise de main à distance) alors qu’Appliwave offre une gamme innovante de services cloud et télécoms.

Les deux sociétés se positionnent auprès de leurs partenaires pour les accompagner dans les stratégies de transformation digitale deleurs clients finaux, à savoir les PME, les ETI et les grands comptes. Les partenaires peuvent ainsi commercialiser des solutionstechniques à haute valeur ajoutée, qui viennent compléter ou accroître la part de revenus récurrents dans leur chiffre d’affaires.

Julien Ohayon, Directeur Général et Technique d’Appliwave, la filiale Cloud et Telecoms, précise « Appliwave a su occuper une place de choix en quelques années sur le marché des opérateurs Cloud et télécoms. Notre politique de développement, adossée au groupe Septeo, nous permet de connaitre une croissance de plus de 50% en 2021. Celle-ci nous amène à nous entourer de nombreux nouveaux collaborateurs pour maintenir le haut niveau de qualité de service mais aussi de proposer notre fibre optique en propre et notre infrastructure Datacenter (21 centres) au sein de nouvelles communes et régions françaises. Actuellement, notre réseau de fibre optique en propre couvre plus de 400 communes en Île-de-France et en région Rhône-Alpes. »

Sacha Laassiri, Directeur Général du Pôle Expertises Digitales du groupe Septeo : « Notre développement passe par une commercialisation 100% indirecte portée par un réseau de partenaires experts, qui compte près de 500 entreprises chez RG Systems et plus de 300 distributeurs chez Appliwave. Nous allons enfin pouvoir retrouver, dans un cadre plus convivial, notre écosystème de revendeurs et de partenaires sur le salon IT Partners. Cette année encore, le groupe Septeo a fortement investi dans les activités d’Appliwave et de RG pour développer de nouveaux produits dans l’unique but d’enrichir le portefeuille solutions de nos partenaires et de leur permettre d’augmenter leur panier moyen avec leurs clients finaux. Notre ambition est de poursuivre cette dynamique et de continuer d’innover pour nous différencier sur le marché des solutions IT et d’accélérer notre pénétration sur le réseau indirect de partenaires. »