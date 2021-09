Limonetik, a Thunes Company, nomme Karine Bauquis Responsable de son service Client

Experte de la Relation Client internationale BtoB, Karine Bauquis rejoint Limonetik, a Thunes company- au poste de Head of Customer Care.

Après 22 ans au sein de l’entreprise Webhelp Payment Services, elle devient garante de la qualité de l'expérience client de la Fintech récemment acquise par Thunes, l’un des leaders de l’industrie des paiements cross border basé à Singapour.

Nommée à la tête d’une équipe de 4 personnes, Karine, dont le rôle est tant managérial qu’organisationnel, a pour responsabilité la gestion de la Relation Client en France et à l’international, le pilotage des activités opérationnelles KYB, l’optimisation du parcours des nouveaux clients, la coordination du parcours vendeurs sur les MarketPlaces, …

« L’amélioration continue de la qualité de l'expérience-client est mon moteur. Rejoindre cette équipe m’enthousiasme ; c’est un honneur et une chance pour moi de pouvoir contribuer à l’accélération du développement international d’une entreprise telle que Limonetik » Karine Bauquis.

Titulaire d'une Maîtrise des Sciences de gestion et certifiée formatrice en entreprise par la CCI Haute-Savoie, forte de 25 ans d’expérience dans les parcours clients et la gestion de projets complexes dans le secteur des paiements, du poste-client et du e-commerce, Karine a occupé différents postes tels que Coordinatrice du service opérationnel KYB et de la relation MarketPlaces ou Coordinatrice Relation Client BtoB.

« Nos collaborateurs sont les moteurs de notre croissance. Pour accompagner notre dynamique nous doublons nos effectifs d’ici la fin de l’année 2021. Accueillir des talents comme Karine au sein de notre équipe est fondamental. Son professionnalisme, son sens du contact et de l'organisation, sa joie de vivre vont contribuer à l’atteinte de notre ambition en répondant de manière encore plus juste aux besoins de nos clients » Hassan Issa, COO