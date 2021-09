HIGHCO : transactions sur Actions propres du 20/09/21 au 24/09/21

Déclaration des transactions sur actions propres

Réalisées du 20 au 24 septembre 2021

Paris, le 27 septembre 2021

Présentation agrégée par jour et par marché

Nom de l’émetteur Code identifiant émetteur Jour de la transaction Code identifiant de l’instrument financier Volume total journalier

(en nombre d’actions) Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions Marché HIGH CO 969500FYLNRXCJ348W66 20/09/2021 FR 0000054231 1 000 5,95 € XPAR HIGH CO 969500FYLNRXCJ348W66 21/09/2021 FR 0000054231 1 000 5,91 € XPAR HIGH CO 969500FYLNRXCJ348W66 22/09/2021 FR 0000054231 1 000 5,91 € XPAR HIGH CO 969500FYLNRXCJ348W66 23/09/2021 FR 0000054231 1 000 5,90 € XPAR HIGH CO 969500FYLNRXCJ348W66 24/09/2021 FR 0000054231 1 000 5,88 € XPAR

Présentation détaillée transaction par transaction

Code identifiant PSI Jour

Heure de la transaction Code identifiant de l’instrument financier Prix unitaire (unité) Devise Quantité achetée Code identifiant marché Numéro de référence de la transaction Objectif du rachat 969500UEQ3U3P21QNJ13 2021-09-20

07:02:16 FR 0000054231 6,00



EUR 200



XPAR jAj6AgmJdQ000Wc0



couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2021-09-20

07:38:21 FR 0000054231 5,98



EUR 40



XPAR jAj6AgmKCL001DM0



couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2021-09-20

07:38:21 FR 0000054231 5,98



EUR 50



XPAR jAj6AgmKCL001DV0



couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2021-09-20

07:55:41 FR 0000054231 5,98



EUR 10



XPAR jAj6AgmKT5001ev0



couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2021-09-20

07:56:20 FR 0000054231 5,94



EUR 100



XPAR jAj6AgmKTi001fD0



couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2021-09-20

07:58:20 FR 0000054231 5,92



EUR 200



XPAR jAj6AgmKVe001fe0



couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2021-09-20

11:23:51 FR 0000054231 5,92



EUR 100



XPAR jAj6AgmNiZ004470



couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2021-09-20

11:25:48 FR 0000054231 5,90



EUR 100



XPAR jAj6AgmNkS0044N0



couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2021-09-20

12:31:39 FR 0000054231 5,84



EUR 3



XPAR jAj6AgmOm9004fX0



couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2021-09-20

13:46:04 FR 0000054231 5,96



EUR 100



XPAR jAj6AgmPwC004y00



couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2021-09-20

14:12:05 FR 0000054231 5,94



EUR 6,00



XPAR jAj6AgmQLN005Gq0



couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2021-09-20

14:28:46 FR 0000054231 5,96



EUR 91



XPAR jAj6AgmQbW005Mj0



couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2021-09-21

07:34:13 FR 0000054231 5,88



EUR 200



XPAR jAj6Agmgbt001Ip0



couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2021-09-21

07:41:54 FR 0000054231 5,86



EUR 10



XPAR jAj6AgmgjI001bF0



couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2021-09-21

07:51:10 FR 0000054231 5,86



EUR 190



XPAR jAj6AgmgsG0023u0



couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2021-09-21

08:52:49 FR 0000054231 5,90



EUR 52



XPAR jAj6Agmhpx002mZ0



couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2021-09-21

08:52:49 FR 0000054231 5,90



EUR 148



XPAR jAj6Agmhpx002mi0



couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2021-09-21

12:45:59 FR 0000054231 5,94



EUR 200



XPAR jAj6AgmlTb003rA0



couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2021-09-21

14:26:31 FR 0000054231 5,96



EUR 200



XPAR jAj6Agmn2t005O40



couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2021-09-22

07:56:08 FR 0000054231 5,92



EUR 200



XPAR jAj6Agn3Qe001WM0



couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2021-09-22

07:56:14 FR 0000054231 5,92



EUR 200



XPAR jAj6Agn3Qk001WZ0



couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2021-09-22

07:56:23 FR 0000054231 5,92



EUR 200



XPAR jAj6Agn3Qt001Wi0



couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2021-09-22

09:28:51 FR 0000054231 5,86



EUR 200



XPAR jAj6Agn4sL005xG0



couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2021-09-22

11:54:51 FR 0000054231 5,90



EUR 113



XPAR jAj6Agn79d007o50



couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2021-09-22

13:30:53 FR 0000054231 5,90



EUR 50



XPAR jAj6Agn8eZ0094X0



couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2021-09-22

13:56:36 FR 0000054231 5,94



EUR 37



XPAR jAj6Agn93U009fh0



couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2021-09-23

07:35:44 FR 0000054231 5,90



EUR 100



XPAR jAj6AgnPaS000W80



couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2021-09-23

07:35:44 FR 0000054231 5,90



EUR 100



XPAR jAj6AgnPaS000WH0



couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2021-09-23

07:35:53 FR 0000054231 5,90



EUR 93



XPAR jAj6AgnPab000WQ0



couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2021-09-23

07:53:42 FR 0000054231 5,90



EUR 107



XPAR jAj6AgnPro000gd0



couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2021-09-23

11:17:48 FR 0000054231 5,86



EUR 2



XPAR jAj6AgnT3K003CP0



couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2021-09-23

11:18:47 FR 0000054231 5,86



EUR 150



XPAR jAj6AgnT4I003Ch0



couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2021-09-23

12:18:34 FR 0000054231 5,92



EUR 44



XPAR jAj6AgnU0A003iu0



couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2021-09-23

12:18:34 FR 0000054231 5,92



EUR 156



XPAR jAj6AgnU0A003j30



couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2021-09-23

14:37:40 FR 0000054231 5,92



EUR 160



XPAR jAj6AgnWAm005hm0



couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2021-09-23

14:37:40 FR 0000054231 5,92



EUR 40



XPAR jAj6AgnWAm005hv0



couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2021-09-23

14:37:47 FR 0000054231 5,92



EUR 40



XPAR jAj6AgnWAt005i40



couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2021-09-23

15:18:59 FR 0000054231 5,92



EUR 8



XPAR jAj6AgnWoi006Id0



couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2021-09-24

07:06:21 FR 0000054231 5,88



EUR 183



XPAR jAj6AgnlbX000G20



couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2021-09-24

07:17:15 FR 0000054231 5,88



EUR 17



XPAR jAj6Agnlm6000KX0



couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2021-09-24

08:27:10 FR 0000054231 5,88



EUR 115



XPAR jAj6Agnmrm002Bp0



couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2021-09-24

08:30:47 FR 0000054231 5,88



EUR 85



XPAR jAj6AgnmvF002Fo0



couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2021-09-24

09:26:31 FR 0000054231 5,88



EUR 200



XPAR jAj6AgnnnD003Ie0



couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2021-09-24

10:32:06 FR 0000054231 5,86



EUR 200



XPAR jAj6Agnooe0040C0



couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2021-09-24

13:38:01 FR 0000054231 5,88



EUR 82



XPAR jAj6Agnrib005T10



couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2021-09-24

13:38:01 FR 0000054231 5,88



EUR 118



XPAR jAj6Agnrib005TA0



couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires

A propos de HighCo

Expert en data marketing et communication, HighCo innove en permanence pour relever avec les marques et retailers les challenges du commerce de demain.

Cotée sur le compartiment C d’Euronext Paris, et éligible au dispositif « PEA-PME », HighCo compte près de 600 collaborateurs et fait partie depuis 2010 du Gaïa Index, sélection de 70 PME-ETI responsables.

Vos contacts

Cécile COLLINA-HUE Cynthia LERAT

Directrice Générale Relations Presse

+33 1 77 75 65 06 +33 1 77 75 65 16

comfi@highco.com c.lerat@highco.com

HighCo fait partie des indices CAC® Small (CACS), CAC® Mid&Small (CACMS) et CAC® All-Tradable (CACT), Euronext® Tech Croissance (FRTPR) et Enternext® PEA-PME 150 index (ENPME).

ISIN : FR0000054231

Reuters : HIGH.PA

Bloomberg : HCO FP

Retrouvez nos communiqués et avis financiers sur www.highco.com

Pièce jointe