耀世星辉获安信国际买入评级报告，目标价5.80美元

北京, Sept. 27, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- 耀世星辉新文娱集团控股有限公司(NASDAQ: GSMG)(“耀世星辉”或“公司”),中国领先的数字媒体平台和内容驱动的电子商务公司,今天宣布,安信国际证券(香港)有限公司(“安信国际”)首次对耀世星辉进行投资研究覆盖,并予以“买入”评级,目标价每股5.80美元,报告由安信国际TMT行业分析师李想撰写。



如需完整报告请与安信国际联系。

请注意,任何由安信国际对耀世星辉及其管理层业绩作出的意见、估计或预测,均仅属于安信国际的意见,并不代表耀世星辉及其管理层的意见、估计或预测。本公告或其他方式不代表公司对该等信息、结论或建议的分析和批准。

关于耀世星辉

耀世星辉专注于优质生活领域,持续将内容、科技、时尚、社交、娱乐、线上新零售等融于移动互联网新文娱产业中,已成长为以聚合优质生活内容赋能新消费的中国新文娱创新企业,是美国纳斯达克(NASDAQ:GSMG)上市公司。

耀世星辉以“内容+平台+电商+应用+技术+产业”为一体,拥有悦享视频APP、悦享商城、微信小程序、悦系列节目集群、网络综艺、网络电视剧、短视频IP矩阵、互动直播、在线游戏、社交电商、悦享会员付费体系、创新平台技术产品及数字经济新文娱产业园等在内的业务生态体系。

耀世星辉将以“悦享+”为核心产业生态布局,在完成自身业务、品牌、战略全面升级的同时,正在实现向全球范围的产业化拓展。

